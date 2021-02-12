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https://ria.ru/20210212/elektroteatr-1597102883.html
В Электротеатре Станиславский состоялась премьера "Сада" с Юлией Ауг
В Электротеатре Станиславский состоялась премьера "Сада" с Юлией Ауг
На Основной сцене Электротеатра Станиславский состоялась премьера постановки "Сад" по пьесе Алексея Шипенко. Главную героиню, фаворитку португальского короля, в РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T04:55
2021-02-12T08:23
театр
культура
денис азаров
что посмотреть
стиль жизни
новости культуры
электротеатр станиславский
юлия ауг
спектакль
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. На Основной сцене Электротеатра Станиславский состоялась премьера постановки "Сад" по пьесе Алексея Шипенко. Главную героиню, фаворитку португальского короля, в спектакле играет Юлия Ауг.Актриса театра и кино Юлия Ауг на сцене перевоплотилась в Инес де Кастро — одну из самых загадочных особ португальской истории, которую Педро I, ее возлюбленный, якобы короновал посмертно. И через шесть лет он не смог смириться с гибелью своей фаворитки, казненной за государственную измену его отцом. В основу спектакля Дениса Азарова легла пьеса Алексея Шипенко. Средневековую историю, к которой неоднократно обращались художники, писатели и кинематографисты, драматург переносит в наше время, превращая ее в дневник современницы. "Действие словно зациклено. Героиня каждый раз заново переживает смерть, поэтому мы придумали пространство, как будто где-то зависшее", — рассказывает Денис Азаров.Юлия Ауг считает, что Инес даже после физической смерти не перестает жить. “Это, видимо, вызов нашего времени — ты продолжаешь существовать в этом мире, пытаешься сохранять старые навыки, но все вокруг уже изменилось бесконечно", — поясняет она. Премьерные показы проходят с 11 по 14 февраля.
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театр, денис азаров, что посмотреть , стиль жизни, новости культуры, электротеатр станиславский, юлия ауг, спектакль

В Электротеатре Станиславский состоялась премьера "Сада" с Юлией Ауг

04:55 12.02.2021 (обновлено: 08:23 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля "Сад" по пьесе Алексея Шипенко в постановке режиссёра Дениса Азарова в электротеатре "Станиславский"
Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля Сад по пьесе Алексея Шипенко в постановке режиссёра Дениса Азарова в электротеатре Станиславский - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. На Основной сцене Электротеатра Станиславский состоялась премьера постановки "Сад" по пьесе Алексея Шипенко. Главную героиню, фаворитку португальского короля, в спектакле играет Юлия Ауг.
Актриса театра и кино Юлия Ауг на сцене перевоплотилась в Инес де Кастро — одну из самых загадочных особ португальской истории, которую Педро I, ее возлюбленный, якобы короновал посмертно. И через шесть лет он не смог смириться с гибелью своей фаворитки, казненной за государственную измену его отцом.
В основу спектакля Дениса Азарова легла пьеса Алексея Шипенко. Средневековую историю, к которой неоднократно обращались художники, писатели и кинематографисты, драматург переносит в наше время, превращая ее в дневник современницы.
"Действие словно зациклено. Героиня каждый раз заново переживает смерть, поэтому мы придумали пространство, как будто где-то зависшее", — рассказывает Денис Азаров.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля "Сад"

Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля Сад по пьесе Алексея Шипенко в постановке режиссёра Дениса Азарова в электротеатре Станиславский
1 из 3

Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля "Сад"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля "Сад"

Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля Сад по пьесе Алексея Шипенко в постановке режиссёра Дениса Азарова в электротеатре Станиславский
2 из 3

Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля "Сад"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля "Сад"

Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля Сад по пьесе Алексея Шипенко в постановке режиссёра Дениса Азарова в электротеатре Станиславский
3 из 3

Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля "Сад"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3

Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля "Сад"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3

Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля "Сад"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3

Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля "Сад"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Юлия Ауг считает, что Инес даже после физической смерти не перестает жить. “Это, видимо, вызов нашего времени — ты продолжаешь существовать в этом мире, пытаешься сохранять старые навыки, но все вокруг уже изменилось бесконечно", — поясняет она.
Премьерные показы проходят с 11 по 14 февраля.
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КультураТеатрДенис Азаровчто посмотретьСтиль жизниНовости культурыЭлектротеатр СтаниславскийЮлия АугСпектакль
 
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