В Электротеатре Станиславский состоялась премьера "Сада" с Юлией Ауг
04:55 12.02.2021 (обновлено: 08:23 12.02.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля "Сад" по пьесе Алексея Шипенко в постановке режиссёра Дениса Азарова в электротеатре "Станиславский"
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. На Основной сцене Электротеатра Станиславский состоялась премьера постановки "Сад" по пьесе Алексея Шипенко. Главную героиню, фаворитку португальского короля, в спектакле играет Юлия Ауг.
Актриса театра и кино Юлия Ауг на сцене перевоплотилась в Инес де Кастро — одну из самых загадочных особ португальской истории, которую Педро I, ее возлюбленный, якобы короновал посмертно. И через шесть лет он не смог смириться с гибелью своей фаворитки, казненной за государственную измену его отцом.
В основу спектакля Дениса Азарова легла пьеса Алексея Шипенко. Средневековую историю, к которой неоднократно обращались художники, писатели и кинематографисты, драматург переносит в наше время, превращая ее в дневник современницы.
"Действие словно зациклено. Героиня каждый раз заново переживает смерть, поэтому мы придумали пространство, как будто где-то зависшее", — рассказывает Денис Азаров.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк
Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля "Сад"
1 из 3
Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля "Сад"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк
Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля "Сад"
2 из 3
Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля "Сад"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк
Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля "Сад"
3 из 3
Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля "Сад"
1 из 3
Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля "Сад"
2 из 3
Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля "Сад"
3 из 3
Актриса Юлия Ауг в роли Инес де Кастро в сцене из спектакля "Сад"
Юлия Ауг считает, что Инес даже после физической смерти не перестает жить. “Это, видимо, вызов нашего времени — ты продолжаешь существовать в этом мире, пытаешься сохранять старые навыки, но все вокруг уже изменилось бесконечно", — поясняет она.
Премьерные показы проходят с 11 по 14 февраля.
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