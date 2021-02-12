https://ria.ru/20210212/elektroteatr-1597102883.html

В Электротеатре Станиславский состоялась премьера "Сада" с Юлией Ауг

В Электротеатре Станиславский состоялась премьера "Сада" с Юлией Ауг

На Основной сцене Электротеатра Станиславский состоялась премьера постановки "Сад" по пьесе Алексея Шипенко. Главную героиню, фаворитку португальского короля, в РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T04:55

2021-02-12T04:55

2021-02-12T08:23

театр

культура

денис азаров

что посмотреть

стиль жизни

новости культуры

электротеатр станиславский

юлия ауг

спектакль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597101740_0:138:2912:1776_1920x0_80_0_0_6cf4d332d2d32508b3b0492533c467de.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. На Основной сцене Электротеатра Станиславский состоялась премьера постановки "Сад" по пьесе Алексея Шипенко. Главную героиню, фаворитку португальского короля, в спектакле играет Юлия Ауг.Актриса театра и кино Юлия Ауг на сцене перевоплотилась в Инес де Кастро — одну из самых загадочных особ португальской истории, которую Педро I, ее возлюбленный, якобы короновал посмертно. И через шесть лет он не смог смириться с гибелью своей фаворитки, казненной за государственную измену его отцом. В основу спектакля Дениса Азарова легла пьеса Алексея Шипенко. Средневековую историю, к которой неоднократно обращались художники, писатели и кинематографисты, драматург переносит в наше время, превращая ее в дневник современницы. "Действие словно зациклено. Героиня каждый раз заново переживает смерть, поэтому мы придумали пространство, как будто где-то зависшее", — рассказывает Денис Азаров.Юлия Ауг считает, что Инес даже после физической смерти не перестает жить. “Это, видимо, вызов нашего времени — ты продолжаешь существовать в этом мире, пытаешься сохранять старые навыки, но все вокруг уже изменилось бесконечно", — поясняет она. Премьерные показы проходят с 11 по 14 февраля.

https://ria.ru/20210209/teatr-1595981283.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, денис азаров, что посмотреть , стиль жизни, новости культуры, электротеатр станиславский, юлия ауг, спектакль