https://ria.ru/20210212/ekstraditsiya-1597205622.html
Из Словении экстрадировали экс-министра печати Дагестана
Из Словении экстрадировали экс-министра печати Дагестана
Бывшего министра по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Наримана Гаджиева экстрадировали из Словении в Россию по делу о хищении... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:51
2021-02-12T13:51
2021-02-12T14:27
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словения
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Бывшего министра по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Наримана Гаджиева экстрадировали из Словении в Россию по делу о хищении федеральных средств.В Москву его доставят в сопровождении сотрудников ФСИН, уточняется в релизе Генпрокуратуры.Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы по предварительному сговору с использованием служебного положения, а также в подделке официальных документов.Следствие считает, что с сентября 2012-го по февраль 2013 года Гаджиев договорился с гендиректором ООО "Спектр" о хищении двух миллионов рублей, которые государство выделило его ведомству на программу по развитию сотрудничества со СМИ.Сначала Гаджиев скрылся и был заочно арестован, а позже объявлен в международный розыск. В сентябре 2019 года его задержали в Словении.
https://ria.ru/20210211/khischenie-1596977164.html
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