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Из Словении экстрадировали экс-министра печати Дагестана
Из Словении экстрадировали экс-министра печати Дагестана
Бывшего министра по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Наримана Гаджиева экстрадировали из Словении в Россию по делу о хищении... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:51
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россия
генеральная прокуратура рф
словения
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Бывшего министра по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Наримана Гаджиева экстрадировали из Словении в Россию по делу о хищении федеральных средств.В Москву его доставят в сопровождении сотрудников ФСИН, уточняется в релизе Генпрокуратуры.Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы по предварительному сговору с использованием служебного положения, а также в подделке официальных документов.Следствие считает, что с сентября 2012-го по февраль 2013 года Гаджиев договорился с гендиректором ООО "Спектр" о хищении двух миллионов рублей, которые государство выделило его ведомству на программу по развитию сотрудничества со СМИ.Сначала Гаджиев скрылся и был заочно арестован, а позже объявлен в международный розыск. В сентябре 2019 года его задержали в Словении.
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россия, генеральная прокуратура рф, словения

Из Словении экстрадировали экс-министра печати Дагестана

13:51 12.02.2021 (обновлено: 14:27 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Бывшего министра по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Наримана Гаджиева экстрадировали из Словении в Россию по делу о хищении федеральных средств.
В Москву его доставят в сопровождении сотрудников ФСИН, уточняется в релизе Генпрокуратуры.
Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы по предварительному сговору с использованием служебного положения, а также в подделке официальных документов.
Следствие считает, что с сентября 2012-го по февраль 2013 года Гаджиев договорился с гендиректором ООО "Спектр" о хищении двух миллионов рублей, которые государство выделило его ведомству на программу по развитию сотрудничества со СМИ.
Сначала Гаджиев скрылся и был заочно арестован, а позже объявлен в международный розыск. В сентябре 2019 года его задержали в Словении.
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РоссияГенеральная прокуратура РФСловения
 
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