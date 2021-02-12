https://ria.ru/20210212/ekspert-1597238042.html

Судья отказалась впустить в здание суда эксперта со стороны Навального

Судья отказалась впустить в здание суда эксперта со стороны Навального

Мировая судья отказалась прервать оглашение материалов по делу Алексея Навального о клевете и пустить на процесс свидетеля со стороны защиты – профессора... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T16:32

2021-02-12T16:32

2021-02-12T17:19

ольга михайлова

общество

происшествия

алексей навальный

москва

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мировая судья отказалась прервать оглашение материалов по делу Алексея Навального о клевете и пустить на процесс свидетеля со стороны защиты – профессора Института русского языка РАН Анатолия Баранова, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы."Я прошу прерваться на минуточку. У нас свидетель, эксперт ждет на морозе у суда, можно передать приставам, чтобы его запустили? Он пожилой профессор, стоит там мерзнет", - обратилась к судье Вере Акимовой адвокат Ольга Михайлова.На просьбу судья сделала защитнице замечание за нарушение порядка заседания: "Сейчас идет стадия оглашения письменных доказательств. Делаю вам замечание".Замечание вынесли и подсудимому — Навальный также перебил прокурора и потребовал, чтобы их свидетеля запустили."Проявите гуманность! О каких ветеранах сейчас идет речь, если вы не можете в суд запустить нашего пожилого эксперта", - вскрикнул Навальный.По словам Михайловой, свидетель – это Анатолий Баранов, доктор филологических наук, профессор Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН по кафедре лингвистической семантики.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597197448.html

https://ria.ru/20210212/obschestvo-1597219742.html

москва

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ольга михайлова, общество, происшествия, алексей навальный, москва