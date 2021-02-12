https://ria.ru/20210212/ekskursii-1597209656.html
Экскурсии проекта Открой#Моспром-2021 проведут артисты и телеведущие
Экскурсии проекта Открой#Моспром-2021 проведут артисты и телеведущие
Первый в этом году этап проекта Открой#Моспром начнется с онлайн-экскурсий, в рамках которых известные российские артисты и телеведущие посетят столичные... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:07
2021-02-12T14:07
2021-02-12T14:14
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
россия
николай цискаридзе
александр прохоров
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Первый в этом году этап проекта Открой#Моспром начнется с онлайн-экскурсий, в рамках которых известные российские артисты и телеведущие посетят столичные промышленные предприятия, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Прямые эфиры пройдут в инстаграм-аккаунтах звездных гостей, а также в социальных сетях проекта. Первый эфир состоится уже 18 февраля, говорится в сообщении.На промышленных предприятиях столицы гости узнают, можно ли дистанционно управлять лифтом, сколько людей шьет один пуант и почему знаменитый торт "Чародейка" имеет такое название.В рамках первого эфира 18 февраля певец Миша Марвин посетит Карачаровский Механический завод, где узнает все о производстве лифтов. Еще два эфира пройдут 19 февраля. Народный артист РФ, ректор академии имени Вагановой Николай Цискаридзе познакомится с процессом создания пуантов на предприятии Grishko, а певец и владелец сети кондитерских Сергей Жуков вместе с женой отправится на хлебобулочный комбинат "Черемушки".Также первая в этом году интеллектуальная игра "Квиз, плиз!", посвящённая столичной промышленности, состоится 20 февраля в онлайн-формате. В преддверии 23 февраля для участников подготовили специальный тематический раунд с вопросами о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.Состязания будут транслироваться на сайте otkroimosprom.ru и специальной платформе "Квиз, плиз!".
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РИА Новости
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россия, николай цискаридзе, александр прохоров
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Первый в этом году этап проекта Открой#Моспром начнется с онлайн-экскурсий, в рамках которых известные российские артисты и телеведущие посетят столичные промышленные предприятия, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Прямые эфиры пройдут в инстаграм-аккаунтах звездных гостей, а также в социальных сетях проекта. Первый эфир состоится уже 18 февраля, говорится в сообщении.
На промышленных предприятиях столицы гости узнают, можно ли дистанционно управлять лифтом, сколько людей шьет один пуант и почему знаменитый торт "Чародейка" имеет такое название.
"Онлайн формат проекта Открой#Моспром с участием известных артистов был запущен в прошлом году и быстро набрал популярность: всего состоялось восемь эфиров, которые посмотрели более 3 миллиона человек. Поэтому первый этап проекта в новом году мы решили начать именно с таких эфиров. В рамках проекта в феврале запланировано три выпуска", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.
В рамках первого эфира 18 февраля певец Миша Марвин посетит Карачаровский Механический завод, где узнает все о производстве лифтов. Еще два эфира пройдут 19 февраля. Народный артист РФ
, ректор академии имени Вагановой Николай Цискаридзе
познакомится с процессом создания пуантов на предприятии Grishko, а певец и владелец сети кондитерских Сергей Жуков вместе с женой отправится на хлебобулочный комбинат "Черемушки".
Также первая в этом году интеллектуальная игра "Квиз, плиз!", посвящённая столичной промышленности, состоится 20 февраля в онлайн-формате. В преддверии 23 февраля для участников подготовили специальный тематический раунд с вопросами о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Состязания будут транслироваться на сайте otkroimosprom.ru и специальной платформе "Квиз, плиз!".