https://ria.ru/20210212/ekskursii-1597209656.html

Экскурсии проекта Открой#Моспром-2021 проведут артисты и телеведущие

Экскурсии проекта Открой#Моспром-2021 проведут артисты и телеведущие

Первый в этом году этап проекта Открой#Моспром начнется с онлайн-экскурсий, в рамках которых известные российские артисты и телеведущие посетят столичные... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:07

2021-02-12T14:07

2021-02-12T14:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

россия

николай цискаридзе

александр прохоров

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Первый в этом году этап проекта Открой#Моспром начнется с онлайн-экскурсий, в рамках которых известные российские артисты и телеведущие посетят столичные промышленные предприятия, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Прямые эфиры пройдут в инстаграм-аккаунтах звездных гостей, а также в социальных сетях проекта. Первый эфир состоится уже 18 февраля, говорится в сообщении.На промышленных предприятиях столицы гости узнают, можно ли дистанционно управлять лифтом, сколько людей шьет один пуант и почему знаменитый торт "Чародейка" имеет такое название.В рамках первого эфира 18 февраля певец Миша Марвин посетит Карачаровский Механический завод, где узнает все о производстве лифтов. Еще два эфира пройдут 19 февраля. Народный артист РФ, ректор академии имени Вагановой Николай Цискаридзе познакомится с процессом создания пуантов на предприятии Grishko, а певец и владелец сети кондитерских Сергей Жуков вместе с женой отправится на хлебобулочный комбинат "Черемушки".Также первая в этом году интеллектуальная игра "Квиз, плиз!", посвящённая столичной промышленности, состоится 20 февраля в онлайн-формате. В преддверии 23 февраля для участников подготовили специальный тематический раунд с вопросами о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.Состязания будут транслироваться на сайте otkroimosprom.ru и специальной платформе "Квиз, плиз!".

https://ria.ru/20201223/proekt-1590523139.html

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россия, николай цискаридзе, александр прохоров