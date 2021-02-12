https://ria.ru/20210212/dtp-1597139983.html

На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей

На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей

Пять автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы, предварительно есть пострадавшие, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T08:02

2021-02-12T08:02

2021-02-12T08:02

россия

авто

москва

московская область (подмосковье)

дтп

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы, предварительно есть пострадавшие, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера пятницы из-за метели, гололедицы и сильного ветра."На Братеевской улице в районе дома 29А столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.В ведомстве попросили быть внимательными и аккуратными за рулем."На улице очень скользко и снежно", - уточнил дептранс.

https://ria.ru/20210211/peshekhod-1597062206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, москва, московская область (подмосковье), дтп, происшествия