https://ria.ru/20210212/dtp-1597139983.html
На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей
На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей
Пять автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы, предварительно есть пострадавшие, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T08:02
2021-02-12T08:02
2021-02-12T08:02
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авто
москва
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дтп
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы, предварительно есть пострадавшие, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера пятницы из-за метели, гололедицы и сильного ветра."На Братеевской улице в районе дома 29А столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.В ведомстве попросили быть внимательными и аккуратными за рулем."На улице очень скользко и снежно", - уточнил дептранс.
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россия, авто, москва, московская область (подмосковье), дтп, происшествия