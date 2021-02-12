Руденя поручил включить допобъекты в программу газификации Верхневолжья
ТВЕРЬ, 12 фев – РИА Новости. Обеспечить газификацию четырех деревень Славновского сельского поселения Калининского района к осени 2021 года поручил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Выполнение соответствующей задачи возложено на региональные министерства ТЭК и ЖКХ.
По сообщению пресс-службы областного правительства, накануне, во время прямого эфира на телеканале "Россия 24" Тверь, с просьбой провести голубое топливо в населенные пункты к главе региона обратилась жительница Калининского района.
"Не позднее 1 сентября по обращению граждан нужно решить вопрос. Они собрали деньги, сделали документацию и нам необходимо реализовать этот проект", – заявил глава региона, открывая в пятницу заседание президиума регионального правительства.
Кроме того, до конца этого года Губернатор поручил обеспечить подачу газа на объекты сельхозпроизводства колхоза "Сознательный", который входит в число одних из самых успешных в регионе.
"Для нас важно проводить газ в колхозы и на предприятия, которые развивают сельское хозяйство в Тверской области. Мы должны поддерживать средний и малый бизнес, работающий на нашей территории. Необходимо проанализировать заявки, которые у нас есть от муниципальных образований, по вопросу газификации сельскохозяйственных предприятий. Это одно из приоритетных направлений на сегодня", – отметил губернатор.