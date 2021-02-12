Руденя поручил включить допобъекты в программу газификации Верхневолжья

"Для нас важно проводить газ в колхозы и на предприятия, которые развивают сельское хозяйство в Тверской области. Мы должны поддерживать средний и малый бизнес, работающий на нашей территории. Необходимо проанализировать заявки, которые у нас есть от муниципальных образований, по вопросу газификации сельскохозяйственных предприятий. Это одно из приоритетных направлений на сегодня", – отметил губернатор.