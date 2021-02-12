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Тверская область
https://ria.ru/20210212/dopobekty-1597238230.html
Руденя поручил включить допобъекты в программу газификации Верхневолжья
Руденя поручил включить допобъекты в программу газификации Верхневолжья
Обеспечить газификацию четырех деревень Славновского сельского поселения Калининского района к осени 2021 года поручил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T16:32
2021-02-12T16:32
тверская область
жкх
игорь руденя
тверская область
калининский район
тверь
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ТВЕРЬ, 12 фев – РИА Новости. Обеспечить газификацию четырех деревень Славновского сельского поселения Калининского района к осени 2021 года поручил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Выполнение соответствующей задачи возложено на региональные министерства ТЭК и ЖКХ.По сообщению пресс-службы областного правительства, накануне, во время прямого эфира на телеканале "Россия 24" Тверь, с просьбой провести голубое топливо в населенные пункты к главе региона обратилась жительница Калининского района.Кроме того, до конца этого года Губернатор поручил обеспечить подачу газа на объекты сельхозпроизводства колхоза "Сознательный", который входит в число одних из самых успешных в регионе.
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жкх, игорь руденя, тверская область, калининский район, тверь

Руденя поручил включить допобъекты в программу газификации Верхневолжья

16:32 12.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТруба газопровода на фасаде здания.
Труба газопровода на фасаде здания. - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТВЕРЬ, 12 фев – РИА Новости. Обеспечить газификацию четырех деревень Славновского сельского поселения Калининского района к осени 2021 года поручил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Выполнение соответствующей задачи возложено на региональные министерства ТЭК и ЖКХ.
По сообщению пресс-службы областного правительства, накануне, во время прямого эфира на телеканале "Россия 24" Тверь, с просьбой провести голубое топливо в населенные пункты к главе региона обратилась жительница Калининского района.
"Не позднее 1 сентября по обращению граждан нужно решить вопрос. Они собрали деньги, сделали документацию и нам необходимо реализовать этот проект", – заявил глава региона, открывая в пятницу заседание президиума регионального правительства.
Кроме того, до конца этого года Губернатор поручил обеспечить подачу газа на объекты сельхозпроизводства колхоза "Сознательный", который входит в число одних из самых успешных в регионе.
"Для нас важно проводить газ в колхозы и на предприятия, которые развивают сельское хозяйство в Тверской области. Мы должны поддерживать средний и малый бизнес, работающий на нашей территории. Необходимо проанализировать заявки, которые у нас есть от муниципальных образований, по вопросу газификации сельскохозяйственных предприятий. Это одно из приоритетных направлений на сегодня", – отметил губернатор.
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Тверская областьЖКХИгорь РуденяТверская областьКалининский районТверь
 
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