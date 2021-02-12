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Наука
https://ria.ru/20210212/cygnus-1597282801.html
Cygnus доставит на МКС систему для выработки воды из мочи астронавтов
Cygnus доставит на МКС систему для выработки воды из мочи астронавтов
Запуск грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию (МКС) состоится 20 февраля, сообщило НАСА в пятницу. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T20:50
2021-02-12T20:50
наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
cygnus
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Запуск грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию (МКС) состоится 20 февраля, сообщило НАСА в пятницу.Запуск ракеты-носителя Antares с космодрома в Виргинии, согласно планам НАСА, состоится в 12.36 (20.36 мск). Стыковка корабля, принадлежащего компании Northrop Grumman, с МКС намечена на понедельник, 22 февраля.Грузовик доставит на орбиту около 4 тонн материалов для научных экспериментов, оборудования, провианта и предметов первой необходимости для экипажа.В числе новых экспериментов на МКС будет доставлена система для выработки воды из мочи астронавтов, система для выявления радиации, которую планируется использовать в ходе пилотируемого полета на орбиту Луны, а также эксперимент для выращивания протеиновых кристалов в условиях невесомости. Помимо этого, на орбиту прибудет эксперимент для изучения влияния невесомости на мышечную массу, который проводится на круглых червях, а также "космический компьютер", который в будущем, как надеются в НАСА, будет использован для повышения эффективности обработки получаемой в ходе научных экспериментов данных.В январе представитель НАСА рассказала на заседании консультативного совета агентства о планах по доставке на грузовике Cygnus компонентов воздуха для пополнения его запасов на станции и поддержания необходимого давления на ней до устранения его утечки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210210/mks-1596805965.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, cygnus

Cygnus доставит на МКС систему для выработки воды из мочи астронавтов

20:50 12.02.2021
 
© NASA / Scott KellyГрузовой космический корабль Cygnus
Грузовой космический корабль Cygnus - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© NASA / Scott Kelly
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Запуск грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию (МКС) состоится 20 февраля, сообщило НАСА в пятницу.
Запуск ракеты-носителя Antares с космодрома в Виргинии, согласно планам НАСА, состоится в 12.36 (20.36 мск). Стыковка корабля, принадлежащего компании Northrop Grumman, с МКС намечена на понедельник, 22 февраля.
Центрифуга в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 12:50Сказано в эфире
"Хорошая школа". Эксперт о подготовке астронавтов NASA к полету на МКС
Грузовик доставит на орбиту около 4 тонн материалов для научных экспериментов, оборудования, провианта и предметов первой необходимости для экипажа.
В числе новых экспериментов на МКС будет доставлена система для выработки воды из мочи астронавтов, система для выявления радиации, которую планируется использовать в ходе пилотируемого полета на орбиту Луны, а также эксперимент для выращивания протеиновых кристалов в условиях невесомости. Помимо этого, на орбиту прибудет эксперимент для изучения влияния невесомости на мышечную массу, который проводится на круглых червях, а также "космический компьютер", который в будущем, как надеются в НАСА, будет использован для повышения эффективности обработки получаемой в ходе научных экспериментов данных.
В январе представитель НАСА рассказала на заседании консультативного совета агентства о планах по доставке на грузовике Cygnus компонентов воздуха для пополнения его запасов на станции и поддержания необходимого давления на ней до устранения его утечки.
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 15:49Наука
"Прогресс" доставит на МКС накладки для заделки мест утечки воздуха
 
НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаCygnus
 
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