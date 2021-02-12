https://ria.ru/20210212/cygnus-1597282801.html
Cygnus доставит на МКС систему для выработки воды из мочи астронавтов
Cygnus доставит на МКС систему для выработки воды из мочи астронавтов
Запуск грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию (МКС) состоится 20 февраля, сообщило НАСА в пятницу. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T20:50
2021-02-12T20:50
2021-02-12T20:50
наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
cygnus
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Запуск грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию (МКС) состоится 20 февраля, сообщило НАСА в пятницу.Запуск ракеты-носителя Antares с космодрома в Виргинии, согласно планам НАСА, состоится в 12.36 (20.36 мск). Стыковка корабля, принадлежащего компании Northrop Grumman, с МКС намечена на понедельник, 22 февраля.Грузовик доставит на орбиту около 4 тонн материалов для научных экспериментов, оборудования, провианта и предметов первой необходимости для экипажа.В числе новых экспериментов на МКС будет доставлена система для выработки воды из мочи астронавтов, система для выявления радиации, которую планируется использовать в ходе пилотируемого полета на орбиту Луны, а также эксперимент для выращивания протеиновых кристалов в условиях невесомости. Помимо этого, на орбиту прибудет эксперимент для изучения влияния невесомости на мышечную массу, который проводится на круглых червях, а также "космический компьютер", который в будущем, как надеются в НАСА, будет использован для повышения эффективности обработки получаемой в ходе научных экспериментов данных.В январе представитель НАСА рассказала на заседании консультативного совета агентства о планах по доставке на грузовике Cygnus компонентов воздуха для пополнения его запасов на станции и поддержания необходимого давления на ней до устранения его утечки.
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, cygnus