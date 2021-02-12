https://ria.ru/20210212/cheboksary-1597163175.html
Путин поздравил Чувашский национальный музей со столетием
Путин поздравил Чувашский национальный музей со столетием
Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем Чувашский национальный музей и назвал его центром притяжения для всех, кто интересуется историей РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:05
2021-02-12T11:05
2021-02-12T11:05
культура
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чувашская республика (чувашия)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем Чувашский национальный музей и назвал его центром притяжения для всех, кто интересуется историей региона и традициями чувашского народа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Как отметил Путин, нынешний коллектив с уважением относится к заветам предшественников и делает многое для развития музея и его филиалов. По его словам, исследовательская, экспозиционная работа, а также образовательные и просветительские проекты обогащают культурную жизнь столицы Чувашии и всей республики в целом. Кроме того, работа музея служит воспитанию подрастающего поколения, добавил президент.Чувашский национальный музей был открыт 12 февраля 1921 года.
https://ria.ru/20201216/muzei-1589363043.html
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новости культуры, музеи, чувашская республика (чувашия), чебоксары
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем Чувашский национальный музей и назвал его центром притяжения для всех, кто интересуется историей региона и традициями чувашского народа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Как отметил Путин, нынешний коллектив с уважением относится к заветам предшественников и делает многое для развития музея и его филиалов. По его словам, исследовательская, экспозиционная работа, а также образовательные и просветительские проекты обогащают культурную жизнь столицы Чувашии и всей республики в целом. Кроме того, работа музея служит воспитанию подрастающего поколения, добавил президент.
"Основанный представителями научной и творческой интеллигенции, известными краеведами и этнографами, ваш замечательный музей является одним из старейших учреждений культуры республики и настоящим центром притяжения для тех, кто интересуется историей родного края, самобытными традициями, устоями и обычаями чувашского народа", - сказал глава государства.
Чувашский национальный музей был открыт 12 февраля 1921 года.