https://ria.ru/20210212/cheboksary-1597163175.html

Путин поздравил Чувашский национальный музей со столетием

Путин поздравил Чувашский национальный музей со столетием

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем Чувашский национальный музей и назвал его центром притяжения для всех, кто интересуется историей РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T11:05

2021-02-12T11:05

2021-02-12T11:05

культура

новости культуры

музеи

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем Чувашский национальный музей и назвал его центром притяжения для всех, кто интересуется историей региона и традициями чувашского народа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Как отметил Путин, нынешний коллектив с уважением относится к заветам предшественников и делает многое для развития музея и его филиалов. По его словам, исследовательская, экспозиционная работа, а также образовательные и просветительские проекты обогащают культурную жизнь столицы Чувашии и всей республики в целом. Кроме того, работа музея служит воспитанию подрастающего поколения, добавил президент.Чувашский национальный музей был открыт 12 февраля 1921 года.

https://ria.ru/20201216/muzei-1589363043.html

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

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новости культуры, музеи, чувашская республика (чувашия), чебоксары