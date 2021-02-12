https://ria.ru/20210212/belyy-sneg-1597181544.html

Онлайн-конференция, посвященная премьере фильма "Белый снег"

Онлайн-конференция, посвященная премьере фильма "Белый снег"

18 февраля в 14:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная премьере фильма "Белый снег" режиссера Николая Хомерики.

2021-02-12T12:29

2021-02-12T12:29

2021-02-12T12:29

анонсы

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Задать вопросУчастники:- президент Федерации лыжных гонок России, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена ВЯЛЬБЕ;- режиссер фильма Николай ХОМЕРИКИ;- генеральный продюсер фильма Тимур ХВАН;- креативный продюсер фильма Марат КИМ;- актеры Ольга ЛЕРМАН, Александр УСТЮГОВ, Анна УКОЛОВА.Картина "Белый снег", которая выходит в широкий прокат 4 марта, рассказывает невероятную историю жизни и побед великой лыжницы XX века Елены Вяльбе. Маленькая девочка из Магадана, преодолев тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте. В 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии впервые в истории лыжных гонок россиянка завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. Первый спортивный байопик, героиней которого стала женщина, рассказывает реальную историю о становлении характера. По признанию самой Елены Вяльбе, это честный фильм о ее жизни, о том, что было.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы