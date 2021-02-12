Онлайн-конференция, посвященная премьере фильма "Белый снег"
18 февраля в 14:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная премьере фильма "Белый снег" режиссера Николая Хомерики.
Задать вопрос
Участники:
- президент Федерации лыжных гонок России, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена ВЯЛЬБЕ;
- режиссер фильма Николай ХОМЕРИКИ;
- генеральный продюсер фильма Тимур ХВАН;
- креативный продюсер фильма Марат КИМ;
- актеры Ольга ЛЕРМАН, Александр УСТЮГОВ, Анна УКОЛОВА.
Картина "Белый снег", которая выходит в широкий прокат 4 марта, рассказывает невероятную историю жизни и побед великой лыжницы XX века Елены Вяльбе. Маленькая девочка из Магадана, преодолев тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте. В 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии впервые в истории лыжных гонок россиянка завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. Первый спортивный байопик, героиней которого стала женщина, рассказывает реальную историю о становлении характера. По признанию самой Елены Вяльбе, это честный фильм о ее жизни, о том, что было.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Федерации лыжных гонок России, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена ВЯЛЬБЕ;
- режиссер фильма Николай ХОМЕРИКИ;
- генеральный продюсер фильма Тимур ХВАН;
- креативный продюсер фильма Марат КИМ;
- актеры Ольга ЛЕРМАН, Александр УСТЮГОВ, Анна УКОЛОВА.
Картина "Белый снег", которая выходит в широкий прокат 4 марта, рассказывает невероятную историю жизни и побед великой лыжницы XX века Елены Вяльбе. Маленькая девочка из Магадана, преодолев тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте. В 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии впервые в истории лыжных гонок россиянка завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. Первый спортивный байопик, героиней которого стала женщина, рассказывает реальную историю о становлении характера. По признанию самой Елены Вяльбе, это честный фильм о ее жизни, о том, что было.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru