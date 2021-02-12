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Глава ЦИК Белоруссии назвала лучшее время для референдума по конституции
Глава ЦИК Белоруссии назвала лучшее время для референдума по конституции
Лучшее время для проведение референдума по проекту новой конституции Белоруссии - декабрь 2021 года, считает глава ЦИК республики Лидия Ермошина. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T16:59
2021-02-12T16:59
лидия ермошина
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Лучшее время для проведение референдума по проекту новой конституции Белоруссии - декабрь 2021 года, считает глава ЦИК республики Лидия Ермошина.Как заявила она агентству Sputnik Беларусь, голосование оптимально совместить с проведением местных выборов, которые должны пройти до 18 января 2022 года: в таком случае, потребуется минимум дополнительных расходов."Потому что деньги на референдум никогда не планируются. Это всегда такое спонтанное решение. А вот деньги на выборы депутатов или президента есть всегда в бюджете", - подчеркнула Ермошина.Но кампанию, как пояснила она, лучше провести до новогодних праздников - в середине декабря.Всебелорусское народное собрание прошло в Минске 11-12 февраля, общая численность участников и приглашенных гостей составила 2700 человек: около 2400 делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Были представлены все регионы республики.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ВНС должно стать конституционным органом и стабилизатором на переходный период при смене власти. Глава государства также отмечал, что у него на рабочем столе лежит план по перераспределению полномочий в республике. По словам Лукашенко, проект новой конституции страны вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года.
https://ria.ru/20210212/belorussiya-1597207891.html
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лидия ермошина, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Глава ЦИК Белоруссии назвала лучшее время для референдума по конституции

16:59 12.02.2021
 
© Фото предослено пресс-службой ЦИК БелоруссииГлава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото предослено пресс-службой ЦИК Белоруссии
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МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Лучшее время для проведение референдума по проекту новой конституции Белоруссии - декабрь 2021 года, считает глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
Как заявила она агентству Sputnik Беларусь, голосование оптимально совместить с проведением местных выборов, которые должны пройти до 18 января 2022 года: в таком случае, потребуется минимум дополнительных расходов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
Вчера, 14:01
Лукашенко не исключил, что референдум по конституции совместят с выборами
"Потому что деньги на референдум никогда не планируются. Это всегда такое спонтанное решение. А вот деньги на выборы депутатов или президента есть всегда в бюджете", - подчеркнула Ермошина.
Но кампанию, как пояснила она, лучше провести до новогодних праздников - в середине декабря.
Всебелорусское народное собрание прошло в Минске 11-12 февраля, общая численность участников и приглашенных гостей составила 2700 человек: около 2400 делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Были представлены все регионы республики.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ВНС должно стать конституционным органом и стабилизатором на переходный период при смене власти. Глава государства также отмечал, что у него на рабочем столе лежит план по перераспределению полномочий в республике. По словам Лукашенко, проект новой конституции страны вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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Лидия ЕрмошинаАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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