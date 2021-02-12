Глава ЦИК Белоруссии назвала лучшее время для референдума по конституции
© Фото предослено пресс-службой ЦИК БелоруссииГлава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
© Фото предослено пресс-службой ЦИК Белоруссии
МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Лучшее время для проведение референдума по проекту новой конституции Белоруссии - декабрь 2021 года, считает глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
Как заявила она агентству Sputnik Беларусь, голосование оптимально совместить с проведением местных выборов, которые должны пройти до 18 января 2022 года: в таком случае, потребуется минимум дополнительных расходов.
"Потому что деньги на референдум никогда не планируются. Это всегда такое спонтанное решение. А вот деньги на выборы депутатов или президента есть всегда в бюджете", - подчеркнула Ермошина.
Но кампанию, как пояснила она, лучше провести до новогодних праздников - в середине декабря.
Всебелорусское народное собрание прошло в Минске 11-12 февраля, общая численность участников и приглашенных гостей составила 2700 человек: около 2400 делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Были представлены все регионы республики.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ВНС должно стать конституционным органом и стабилизатором на переходный период при смене власти. Глава государства также отмечал, что у него на рабочем столе лежит план по перераспределению полномочий в республике. По словам Лукашенко, проект новой конституции страны вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года.