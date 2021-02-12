https://ria.ru/20210212/belorussiya-1597244770.html

Глава ЦИК Белоруссии назвала лучшее время для референдума по конституции

Глава ЦИК Белоруссии назвала лучшее время для референдума по конституции

Лучшее время для проведение референдума по проекту новой конституции Белоруссии - декабрь 2021 года, считает глава ЦИК республики Лидия Ермошина. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T16:59

2021-02-12T16:59

2021-02-12T16:59

лидия ермошина

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Лучшее время для проведение референдума по проекту новой конституции Белоруссии - декабрь 2021 года, считает глава ЦИК республики Лидия Ермошина.Как заявила она агентству Sputnik Беларусь, голосование оптимально совместить с проведением местных выборов, которые должны пройти до 18 января 2022 года: в таком случае, потребуется минимум дополнительных расходов."Потому что деньги на референдум никогда не планируются. Это всегда такое спонтанное решение. А вот деньги на выборы депутатов или президента есть всегда в бюджете", - подчеркнула Ермошина.Но кампанию, как пояснила она, лучше провести до новогодних праздников - в середине декабря.Всебелорусское народное собрание прошло в Минске 11-12 февраля, общая численность участников и приглашенных гостей составила 2700 человек: около 2400 делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Были представлены все регионы республики.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ВНС должно стать конституционным органом и стабилизатором на переходный период при смене власти. Глава государства также отмечал, что у него на рабочем столе лежит план по перераспределению полномочий в республике. По словам Лукашенко, проект новой конституции страны вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года.

https://ria.ru/20210212/belorussiya-1597207891.html

https://ria.ru/20210212/lukashenko-1597209335.html

минск

белоруссия

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лидия ермошина, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире