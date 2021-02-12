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Лукашенко не исключил, что референдум по конституции совместят с выборами
Лукашенко не исключил, что референдум по конституции совместят с выборами
Референдум по проекту обновленной конституции Белоруссии могут совместить с местными выборами в январе 2022 года, заявил президент республики Александр... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:01
2021-02-12T14:07
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Референдум по проекту обновленной конституции Белоруссии могут совместить с местными выборами в январе 2022 года, заявил президент республики Александр Лукашенко."Убежден, что мы на новый проект конституции к концу этого года выйдем, и примем в течение предстоящих 11-12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме. Возможно, совместив его принятие, по-моему, там у нас местные выборы", - сказал Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.Согласно графику на сайте ЦИК, очередные выборы в местные Советы депутатов Белоруссии должны пройти не позднее 18 января 2022 года.
https://ria.ru/20210211/konstitutsiya-1597081509.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия

Лукашенко не исключил, что референдум по конституции совместят с выборами

14:01 12.02.2021 (обновлено: 14:07 12.02.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Референдум по проекту обновленной конституции Белоруссии могут совместить с местными выборами в январе 2022 года, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Убежден, что мы на новый проект конституции к концу этого года выйдем, и примем в течение предстоящих 11-12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме. Возможно, совместив его принятие, по-моему, там у нас местные выборы", - сказал Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.
Согласно графику на сайте ЦИК, очередные выборы в местные Советы депутатов Белоруссии должны пройти не позднее 18 января 2022 года.
Всебелорусское народное собрание в Минске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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