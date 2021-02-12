В Белоруссии задержали пользователей Сети, призывавших к акциям протеста
12:04 12.02.2021 (обновлено: 12:12 12.02.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСимволика VI Всебелорусского народного собрания на проспекте Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Белорусская милиция задержала порядка пяти человек за призывы в интернете выходить на несанкционированные оппозиционные акции в период Всебелорусского народного собрания, сообщил РИА Новости глава МВД Белоруссии Иван Кубраков.
"Были задержаны люди те, которые в интернете призывали выйти на улицу и совершать противоправные действия. Те люди, которые призывали к нарушению порядка, прятались под различными никами, сами не выходя. В отношении них в настоящее время проводится разбирательство", - сказал Кубраков.
Он отметил, что задержаны порядка пяти человек. "Все они будут привлечены к установленной законом ответственности", - сказал министр.
По его словам, в центре Минска несанкционированных акций в четверг, в первый день работы Всебелорусского собрания, не зафиксировано.
Оппозиция призывала сторонников вечером первого дня форума устроить акцию в центре белорусской столицы.
Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня. Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет - в 2021-2025 годах.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор, хотя и в гораздо меньших масштабах, оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России, вместе с детьми она проживает в Литве.