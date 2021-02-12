Главу МИД Белоруссии удивило "ерничанье" послов стран ЕС
11:53 12.02.2021 (обновлено: 12:02 12.02.2021)
© РИА НовостиМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что удивлен язвительным тоном публикаций послов стран Евросоюза о государственной политике республики.
"Я внимательно отслеживаю некоторые посты, опять-таки, послов Евросоюза, когда они с ерничаньем говорят о некоторых моментах внутриполитического развития. Меня это удивляет, просто удивляет. Человек, который послан сюда, чтобы давать объективную информацию, он язвительно говорит о государственной политике Республики Беларусь. Ради бога, посмотрим, надо ли реагировать. Может быть, кто-то и хочет, чтобы мы отреагировали и приняли какие-то жесткие меры", - сказал Макей журналистам в кулуарах VI Всебелорусского народного собрания (ВНС).
По его словам, это говорит о профессиональном и человеческом уровне того или иного руководителя дипмиссии Евросоюза. Однако, как подчеркнул Макей, в Белоруссии будет выработан тот курс, который определит народ, и, "в конечном итоге, белорусский народ будет решать, что правильно, что неправильно, и предлагать перспективы дальнейшего развития государства".
"Для наших оппонентов, для тех, кто находится за рубежом, все, кто находится сейчас в зале (на ВНС – ред.), являются манекенами. В принципе, все кто поддерживает сейчас власть, это манекены. Мол, у них нет своего голоса. То есть мы – демократы, и то, что мы говорим, это все абсолютно правильно, а все остальные – это манекены, потому что они не понимают, что происходит, это быдло, это те, кто не имеет права голоса. Для меня такой подход абсолютно неприемлем", - сказал Макей.
Он отметил, что в первый день ВНС прозвучали различные точки зрения, и это собрание явится "очень важной точкой отсчета в дальнейшем развитии общества и государства". "Не хотят они (Запад – ред.) воспринимать, или понимать, или принимать это собрание – ради бога, это на их совести", - добавил министр.
Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня. Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет - в 2021-2025 годах.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись с помощью спецтехники и спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Страны ЕС ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов, под санкции попал и Лукашенко. В том числе ранее ЕС ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций. При этом в ЕС заявили, что и дальше готовы расширять санкции, в том числе в отношении компаний, если ситуация в Белоруссии не улучшится.