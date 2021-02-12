https://ria.ru/20210212/belorussiya-1597172801.html

Главу МИД Белоруссии удивило "ерничанье" послов стран ЕС

Главу МИД Белоруссии удивило "ерничанье" послов стран ЕС

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что удивлен язвительным тоном публикаций послов стран Евросоюза о государственной политике республики. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T11:53

2021-02-12T11:53

2021-02-12T12:02

владимир макей

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белоруссия

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МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что удивлен язвительным тоном публикаций послов стран Евросоюза о государственной политике республики."Я внимательно отслеживаю некоторые посты, опять-таки, послов Евросоюза, когда они с ерничаньем говорят о некоторых моментах внутриполитического развития. Меня это удивляет, просто удивляет. Человек, который послан сюда, чтобы давать объективную информацию, он язвительно говорит о государственной политике Республики Беларусь. Ради бога, посмотрим, надо ли реагировать. Может быть, кто-то и хочет, чтобы мы отреагировали и приняли какие-то жесткие меры", - сказал Макей журналистам в кулуарах VI Всебелорусского народного собрания (ВНС).По его словам, это говорит о профессиональном и человеческом уровне того или иного руководителя дипмиссии Евросоюза. Однако, как подчеркнул Макей, в Белоруссии будет выработан тот курс, который определит народ, и, "в конечном итоге, белорусский народ будет решать, что правильно, что неправильно, и предлагать перспективы дальнейшего развития государства".Он отметил, что в первый день ВНС прозвучали различные точки зрения, и это собрание явится "очень важной точкой отсчета в дальнейшем развитии общества и государства". "Не хотят они (Запад – ред.) воспринимать, или понимать, или принимать это собрание – ради бога, это на их совести", - добавил министр.Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня. Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет - в 2021-2025 годах.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись с помощью спецтехники и спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Страны ЕС ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов, под санкции попал и Лукашенко. В том числе ранее ЕС ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций. При этом в ЕС заявили, что и дальше готовы расширять санкции, в том числе в отношении компаний, если ситуация в Белоруссии не улучшится.

https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596991788.html

https://ria.ru/20210211/integratsiya-1596990570.html

https://ria.ru/20210211/pravo-1596978570.html

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