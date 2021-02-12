В Белоруссии анонсировали глобальный план развития инфраструктуры
11:38 12.02.2021 (обновлено: 11:40 12.02.2021)
МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что в стране разработан глобальный план развития инфраструктуры, предполагающий финансирование его мероприятий в размере 10,9 миллиарда долларов.
"Для содействия развертыванию инвестиционного цикла формируется комплексный документ – национальный инфраструктурный план Беларуси. Впервые мы собрали в один кулак всю потребность в инфраструктуре на пятилетие", - сказал премьер, выступая на Всебелорусском народном собрании в пятницу в Минске.
Он подчеркнул, что это конкретный план действий. "Никакого хаоса и разобщенности больше не должно быть", - добавил Головченко.
Премьер уточнил, что в план включено порядка тысячи объектов с объемом финансирования свыше 28 миллиардов белорусских рублей (10,9 миллиарда долларов), и уже источники финансирования на социальные объекты найдены.
Головченко отметил, что в экспортной стратегии Белоруссии две цели – создание конкурентоспособной продукции и доступ на внешние рынки. По его словам, новые возможности дает расширение финансирования экспортных банков-кредиторов и страховщиков. "Результирующим итогом станет валютная выручка более 50 миллиардов долларов в 2025 году. И, конечно же, важным направлением является укрепление наших внешнеэкономических связей и кооперация с союзниками по ЕАЭС, Союзному государству в контексте процессов экономической интеграции", - сказал премьер.
Он добавил, что за пятилетие необходимо инвестировать в развитие 200 миллиардов белорусских рублей (около 77 миллиардов долларов), чтобы выйти на запланированные параметры роста. Часть из этих средств будут кредитные ресурсы.
Шестое Всебелорусское народное собрание проходит во Дворце республики в Минске и завершит работу в пятницу. Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2700 человек. Делегаты обсуждают основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития республики.