https://ria.ru/20210212/belorussiya-1597169456.html

В Белоруссии анонсировали глобальный план развития инфраструктуры

В Белоруссии анонсировали глобальный план развития инфраструктуры

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что в стране разработан глобальный план развития инфраструктуры, предполагающий финансирование его... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T11:38

2021-02-12T11:38

2021-02-12T11:40

роман головченко

евразийский экономический союз

минск

белоруссия

в мире

экономика

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МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что в стране разработан глобальный план развития инфраструктуры, предполагающий финансирование его мероприятий в размере 10,9 миллиарда долларов."Для содействия развертыванию инвестиционного цикла формируется комплексный документ – национальный инфраструктурный план Беларуси. Впервые мы собрали в один кулак всю потребность в инфраструктуре на пятилетие", - сказал премьер, выступая на Всебелорусском народном собрании в пятницу в Минске.Он подчеркнул, что это конкретный план действий. "Никакого хаоса и разобщенности больше не должно быть", - добавил Головченко.Премьер уточнил, что в план включено порядка тысячи объектов с объемом финансирования свыше 28 миллиардов белорусских рублей (10,9 миллиарда долларов), и уже источники финансирования на социальные объекты найдены.Головченко отметил, что в экспортной стратегии Белоруссии две цели – создание конкурентоспособной продукции и доступ на внешние рынки. По его словам, новые возможности дает расширение финансирования экспортных банков-кредиторов и страховщиков. "Результирующим итогом станет валютная выручка более 50 миллиардов долларов в 2025 году. И, конечно же, важным направлением является укрепление наших внешнеэкономических связей и кооперация с союзниками по ЕАЭС, Союзному государству в контексте процессов экономической интеграции", - сказал премьер.Он добавил, что за пятилетие необходимо инвестировать в развитие 200 миллиардов белорусских рублей (около 77 миллиардов долларов), чтобы выйти на запланированные параметры роста. Часть из этих средств будут кредитные ресурсы.Шестое Всебелорусское народное собрание проходит во Дворце республики в Минске и завершит работу в пятницу. Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2700 человек. Делегаты обсуждают основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития республики.

https://ria.ru/20210210/mezentsev-1596857053.html

https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596953659.html

минск

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роман головченко, евразийский экономический союз, минск, белоруссия, в мире, экономика