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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210212/belorussiya-1597162363.html
Белорусскую правозащитницу Рабкову обвинили в разжигании вражды к власти
Белорусскую правозащитницу Рабкову обвинили в разжигании вражды к власти
Координатору волонтерской службы не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Марии Рабковой предъявлено обвинение в разжигании вражды к... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:00
2021-02-12T11:00
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
следственный комитет россии (ск рф)
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Координатору волонтерской службы не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Марии Рабковой предъявлено обвинение в разжигании вражды к власти и участии в преступной организации, сообщила в telegram-канале волонтерская служба."Правозащитнице Марии Рабковой предъявили новое обвинение… Ей инкриминировали ч.3 ст. 130 "разжигание социальной вражды к власти группой неустановленных лиц" и ч.2 ст. 285 уголовного кодекса "участие в преступной организации". Сейчас Марии грозит до 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.По данным "Весны", правозащитница была задержана вечером 17 сентября 2020 года в Минске. Ранее в МВД Белоруссии сообщали, что Рабкова является подозреваемой в рамках дела о массовых беспорядках. Позже в СК проинформировали, что ей предъявлено обвинение по статье "обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности". Рабкова останется под стражей до 17 марта.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://ria.ru/20210212/belorussiya-1597146111.html
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мвд белоруссии, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия, в мире

Белорусскую правозащитницу Рабкову обвинили в разжигании вражды к власти

11:00 12.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Координатору волонтерской службы не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Марии Рабковой предъявлено обвинение в разжигании вражды к власти и участии в преступной организации, сообщила в telegram-канале волонтерская служба.
"Правозащитнице Марии Рабковой предъявили новое обвинение… Ей инкриминировали ч.3 ст. 130 "разжигание социальной вражды к власти группой неустановленных лиц" и ч.2 ст. 285 уголовного кодекса "участие в преступной организации". Сейчас Марии грозит до 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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Белорусского оппозиционера Знака обвинили в заговоре
По данным "Весны", правозащитница была задержана вечером 17 сентября 2020 года в Минске. Ранее в МВД Белоруссии сообщали, что Рабкова является подозреваемой в рамках дела о массовых беспорядках. Позже в СК проинформировали, что ей предъявлено обвинение по статье "обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности". Рабкова останется под стражей до 17 марта.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Участники несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Вчера, 22:36
Германия планирует дать убежище белорусским оппозиционерам
 
Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоСледственный комитет России (СК РФ)МинскБелоруссияВ мире
 
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