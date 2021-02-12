https://ria.ru/20210212/belorussiya-1597162363.html

Белорусскую правозащитницу Рабкову обвинили в разжигании вражды к власти

Белорусскую правозащитницу Рабкову обвинили в разжигании вражды к власти

Координатору волонтерской службы не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Марии Рабковой предъявлено обвинение в разжигании вражды к... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T11:00

2021-02-12T11:00

2021-02-12T11:00

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

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МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Координатору волонтерской службы не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Марии Рабковой предъявлено обвинение в разжигании вражды к власти и участии в преступной организации, сообщила в telegram-канале волонтерская служба."Правозащитнице Марии Рабковой предъявили новое обвинение… Ей инкриминировали ч.3 ст. 130 "разжигание социальной вражды к власти группой неустановленных лиц" и ч.2 ст. 285 уголовного кодекса "участие в преступной организации". Сейчас Марии грозит до 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.По данным "Весны", правозащитница была задержана вечером 17 сентября 2020 года в Минске. Ранее в МВД Белоруссии сообщали, что Рабкова является подозреваемой в рамках дела о массовых беспорядках. Позже в СК проинформировали, что ей предъявлено обвинение по статье "обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности". Рабкова останется под стражей до 17 марта.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://ria.ru/20210212/belorussiya-1597146111.html

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минск

белоруссия

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мвд белоруссии, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия, в мире