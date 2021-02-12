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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210212/belorussiya-1597146111.html
Белорусского оппозиционера Знака обвинили в заговоре
Белорусского оппозиционера Знака обвинили в заговоре
Белорусскому оппозиционеру, члену президиума координационного совета Максиму Знаку дополнительно предъявлено обвинение еще по двум статьям - заговор с целью... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T09:15
2021-02-12T09:35
светлана тихановская
генеральная прокуратура рф
протесты в белоруссии
максим знак
белоруссия
в мире
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МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Белорусскому оппозиционеру, члену президиума координационного совета Максиму Знаку дополнительно предъявлено обвинение еще по двум статьям - заговор с целью захвата власти и создание экстремистского формирования, сообщил в пятницу его адвокат Дмитрий Лаевский."Адвокату Максиму Знаку 10 февраля предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и еще в создании экстремистского формирования и руководстве им", - сообщил Лаевский в telegram.Он пояснил, что эти обвинение предъявлены "в дополнение к тому обвинению, которое было с сентября, то есть публичным призывам к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.Знак был задержан в сентябре 2020 года. Во время кампании по выборам президента в Белоруссии Знак работал адвокатом Бабарико, который обвиняется в экономических преступлениях и также содержится под стражей. Следственный комитет ранее сообщал, что оппозиционер является обвиняемым по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, срок заключения его под стражей был продлен до 9 марта.После выборов президента Белоруссии, прошедших 9 августа 2020 года, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20210211/tsepkalo-1597060960.html
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светлана тихановская, генеральная прокуратура рф, максим знак, белоруссия, в мире

Белорусского оппозиционера Знака обвинили в заговоре

09:15 12.02.2021 (обновлено: 09:35 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Белорусскому оппозиционеру, члену президиума координационного совета Максиму Знаку дополнительно предъявлено обвинение еще по двум статьям - заговор с целью захвата власти и создание экстремистского формирования, сообщил в пятницу его адвокат Дмитрий Лаевский.
"Адвокату Максиму Знаку 10 февраля предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и еще в создании экстремистского формирования и руководстве им", - сообщил Лаевский в telegram.
Он пояснил, что эти обвинение предъявлены "в дополнение к тому обвинению, которое было с сентября, то есть публичным призывам к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности".
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
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Знак был задержан в сентябре 2020 года. Во время кампании по выборам президента в Белоруссии Знак работал адвокатом Бабарико, который обвиняется в экономических преступлениях и также содержится под стражей. Следственный комитет ранее сообщал, что оппозиционер является обвиняемым по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, срок заключения его под стражей был продлен до 9 марта.
После выборов президента Белоруссии, прошедших 9 августа 2020 года, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
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