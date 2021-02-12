https://ria.ru/20210212/belorussiya-1597146111.html

Белорусского оппозиционера Знака обвинили в заговоре

Белорусского оппозиционера Знака обвинили в заговоре

Белорусскому оппозиционеру, члену президиума координационного совета Максиму Знаку дополнительно предъявлено обвинение еще по двум статьям - заговор с целью... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T09:15

2021-02-12T09:15

2021-02-12T09:35

светлана тихановская

генеральная прокуратура рф

протесты в белоруссии

максим знак

белоруссия

в мире

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МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Белорусскому оппозиционеру, члену президиума координационного совета Максиму Знаку дополнительно предъявлено обвинение еще по двум статьям - заговор с целью захвата власти и создание экстремистского формирования, сообщил в пятницу его адвокат Дмитрий Лаевский."Адвокату Максиму Знаку 10 февраля предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и еще в создании экстремистского формирования и руководстве им", - сообщил Лаевский в telegram.Он пояснил, что эти обвинение предъявлены "в дополнение к тому обвинению, которое было с сентября, то есть публичным призывам к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.Знак был задержан в сентябре 2020 года. Во время кампании по выборам президента в Белоруссии Знак работал адвокатом Бабарико, который обвиняется в экономических преступлениях и также содержится под стражей. Следственный комитет ранее сообщал, что оппозиционер является обвиняемым по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, срок заключения его под стражей был продлен до 9 марта.После выборов президента Белоруссии, прошедших 9 августа 2020 года, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20210211/tsepkalo-1597060960.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/kgb-1597098023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, генеральная прокуратура рф, максим знак, белоруссия, в мире