https://ria.ru/20210212/belorussiya-1597146111.html
Белорусского оппозиционера Знака обвинили в заговоре
Белорусского оппозиционера Знака обвинили в заговоре
Белорусскому оппозиционеру, члену президиума координационного совета Максиму Знаку дополнительно предъявлено обвинение еще по двум статьям - заговор с целью... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T09:15
2021-02-12T09:15
2021-02-12T09:35
светлана тихановская
генеральная прокуратура рф
протесты в белоруссии
максим знак
белоруссия
в мире
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МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Белорусскому оппозиционеру, члену президиума координационного совета Максиму Знаку дополнительно предъявлено обвинение еще по двум статьям - заговор с целью захвата власти и создание экстремистского формирования, сообщил в пятницу его адвокат Дмитрий Лаевский."Адвокату Максиму Знаку 10 февраля предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и еще в создании экстремистского формирования и руководстве им", - сообщил Лаевский в telegram.Он пояснил, что эти обвинение предъявлены "в дополнение к тому обвинению, которое было с сентября, то есть публичным призывам к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.Знак был задержан в сентябре 2020 года. Во время кампании по выборам президента в Белоруссии Знак работал адвокатом Бабарико, который обвиняется в экономических преступлениях и также содержится под стражей. Следственный комитет ранее сообщал, что оппозиционер является обвиняемым по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, срок заключения его под стражей был продлен до 9 марта.После выборов президента Белоруссии, прошедших 9 августа 2020 года, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20210211/tsepkalo-1597060960.html
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РИА Новости
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светлана тихановская, генеральная прокуратура рф, максим знак, белоруссия, в мире
МИНСК, 12 фев - РИА Новости.
Белорусскому оппозиционеру, члену президиума координационного совета Максиму Знаку
дополнительно предъявлено обвинение еще по двум статьям - заговор с целью захвата власти и создание экстремистского формирования, сообщил в пятницу его адвокат Дмитрий Лаевский.
"Адвокату Максиму Знаку 10 февраля предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и еще в создании экстремистского формирования и руководстве им", - сообщил Лаевский в telegram
.
Он пояснил, что эти обвинение предъявлены "в дополнение к тому обвинению, которое было с сентября, то есть публичным призывам к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности".
Ранее представители оппозиции Белоруссии
, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую
, требует назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура
Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
Знак был задержан в сентябре 2020 года. Во время кампании по выборам президента в Белоруссии Знак работал адвокатом Бабарико, который обвиняется в экономических преступлениях и также содержится под стражей. Следственный комитет ранее сообщал, что оппозиционер является обвиняемым по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, срок заключения его под стражей был продлен до 9 марта.
После выборов президента Белоруссии, прошедших 9 августа 2020 года, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.