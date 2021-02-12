https://ria.ru/20210212/arest-1597236503.html

Обвиняемого в жестоком убийстве учительницы в Воронеже арестовали

Обвиняемого в жестоком убийстве учительницы в Воронеже арестовали

Мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве 47-летней учительницы в Воронеже, заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T16:23

2021-02-12T16:23

2021-02-12T18:20

следственный комитет россии (ск рф)

воронеж

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597260825_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_92d244fb5afaab2767d1b67d47addb24.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве 47-летней учительницы в Воронеже, заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ."Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства учительницы по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п. "в" ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей)", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 2 февраля вблизи одного из кафе на Московском проспекте было обнаружено тело 47-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Следователи установили личность 31-летнего мужчины, причастного к убийству, после чего он был объявлен в розыск. После мужчина был задержан, следователи предъявили ему обвинение. Также обвиняемый дал признательные показания."Сегодня по ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210211/ubiystvo-1596954309.html

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры следственных действий с обвиняемым в убийстве учительницы в Воронеже Кадры следственных действий с обвиняемым в убийстве учительницы в Воронеже 2021-02-12T16:23 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия