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Обвиняемого в жестоком убийстве учительницы в Воронеже арестовали
Обвиняемого в жестоком убийстве учительницы в Воронеже арестовали
Мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве 47-летней учительницы в Воронеже, заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T16:23
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следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве 47-летней учительницы в Воронеже, заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ."Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства учительницы по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п. "в" ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей)", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 2 февраля вблизи одного из кафе на Московском проспекте было обнаружено тело 47-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Следователи установили личность 31-летнего мужчины, причастного к убийству, после чего он был объявлен в розыск. После мужчина был задержан, следователи предъявили ему обвинение. Также обвиняемый дал признательные показания."Сегодня по ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210211/ubiystvo-1596954309.html
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РИА Новости
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Кадры следственных действий с обвиняемым в убийстве учительницы в Воронеже
Кадры следственных действий с обвиняемым в убийстве учительницы в Воронеже
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следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия

Обвиняемого в жестоком убийстве учительницы в Воронеже арестовали

16:23 12.02.2021 (обновлено: 18:20 12.02.2021)
 
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве 47-летней учительницы в Воронеже, заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ.
"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства учительницы по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п. "в" ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 2 февраля вблизи одного из кафе на Московском проспекте было обнаружено тело 47-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Следователи установили личность 31-летнего мужчины, причастного к убийству, после чего он был объявлен в розыск. После мужчина был задержан, следователи предъявили ему обвинение. Также обвиняемый дал признательные показания.
"Сегодня по ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
Наталья Тушинская - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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