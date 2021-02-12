https://ria.ru/20210212/aktsii-1597231931.html

В Госдуме предостерегли от участия в незаконных акциях

В Госдуме предостерегли от участия в незаконных акциях

Несанкционированные мероприятия - нарушение закона, их проведение не дает возможности обеспечить необходимые меры безопасности, в том числе провести досмотр... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T15:58

2021-02-12T15:58

2021-02-12T15:58

россия

василий пискарев

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

национальный антитеррористический комитет рф

госдума рф

сергей нарышкин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Несанкционированные мероприятия - нарушение закона, их проведение не дает возможности обеспечить необходимые меры безопасности, в том числе провести досмотр тех, кто хочет на них прийти, заявил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Ранее источники в правоохранительных органах сообщили, что "Хаят Тахрир аш-Шам"* нацелила сторонников "на совершение преступлений в различных городах России в местах массовых уличных акций". Для этого, по данным источников, отбираются боевики из России или граничащих с ней стран. Директор СВР Сергей Нарышкин отметил, что сигналы о планах боевиков поступают регулярно, но у российских спецслужб есть большой опыт борьбы с международным терроризмом.Пискарев напомнил, что в соответствии с указом президента РФ 15 лет назад в России был образован Национальный антитеррористический комитет, сформированы антитеррористические комиссии в субъектах РФ."Это позволило систематизировать и упорядочить мероприятия по борьбе с терроризмом, наладить профилактическую работу на местах", - отметил он.Парламентарий подчеркнул, что за минувшие 15 лет существенно сократилось количество терактов, а скоординированная работа НАК, спецслужб и правоохранительных органов позволяет обезвреживать группы террористов еще на стадии подготовки, до того, как их действия привели к гибели людей. Но все эти положительные моменты, считает Пискарев, - не повод успокаиваться: у РФ есть достаточно возможностей для эффективного противостояния террористической угрозе, но тем не менее, в борьбе с международным терроризмом никогда нельзя терять бдительности, необходимо очень серьезно отнестись к информации, что мишенью террористов могут стать массовые акции."Несанкционированные мероприятия сами по себе - нарушение закона. Кроме того, их проведение не дает возможности обеспечить необходимые меры безопасности, хотя бы просто провести досмотр тех, кто хочет на них прийти. К чему это ведет, мы уже видели. Но в хаотичную толпу легко могут попасть и злоумышленники, опасные преступники, имеющие при себе запрещенные предметы и взрывные устройства, жертвами которых может оказаться огромное количество ни в чем неповинных людей", - отметил он.Пискарев подчеркнул, что противостоять террористической угрозе можно только сообща, соблюдая закон и все меры безопасности, оказывая помощь правоохранительным органам.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210212/aktsii-1597225545.html

https://ria.ru/20210211/aktsii-1596972391.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, василий пискарев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), национальный антитеррористический комитет рф, госдума рф, сергей нарышкин, общество