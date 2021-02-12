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В Госдуме предостерегли от участия в незаконных акциях
В Госдуме предостерегли от участия в незаконных акциях
Несанкционированные мероприятия - нарушение закона, их проведение не дает возможности обеспечить необходимые меры безопасности, в том числе провести досмотр... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T15:58
2021-02-12T15:58
россия
василий пискарев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
национальный антитеррористический комитет рф
госдума рф
сергей нарышкин
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Несанкционированные мероприятия - нарушение закона, их проведение не дает возможности обеспечить необходимые меры безопасности, в том числе провести досмотр тех, кто хочет на них прийти, заявил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Ранее источники в правоохранительных органах сообщили, что "Хаят Тахрир аш-Шам"* нацелила сторонников "на совершение преступлений в различных городах России в местах массовых уличных акций". Для этого, по данным источников, отбираются боевики из России или граничащих с ней стран. Директор СВР Сергей Нарышкин отметил, что сигналы о планах боевиков поступают регулярно, но у российских спецслужб есть большой опыт борьбы с международным терроризмом.Пискарев напомнил, что в соответствии с указом президента РФ 15 лет назад в России был образован Национальный антитеррористический комитет, сформированы антитеррористические комиссии в субъектах РФ."Это позволило систематизировать и упорядочить мероприятия по борьбе с терроризмом, наладить профилактическую работу на местах", - отметил он.Парламентарий подчеркнул, что за минувшие 15 лет существенно сократилось количество терактов, а скоординированная работа НАК, спецслужб и правоохранительных органов позволяет обезвреживать группы террористов еще на стадии подготовки, до того, как их действия привели к гибели людей. Но все эти положительные моменты, считает Пискарев, - не повод успокаиваться: у РФ есть достаточно возможностей для эффективного противостояния террористической угрозе, но тем не менее, в борьбе с международным терроризмом никогда нельзя терять бдительности, необходимо очень серьезно отнестись к информации, что мишенью террористов могут стать массовые акции."Несанкционированные мероприятия сами по себе - нарушение закона. Кроме того, их проведение не дает возможности обеспечить необходимые меры безопасности, хотя бы просто провести досмотр тех, кто хочет на них прийти. К чему это ведет, мы уже видели. Но в хаотичную толпу легко могут попасть и злоумышленники, опасные преступники, имеющие при себе запрещенные предметы и взрывные устройства, жертвами которых может оказаться огромное количество ни в чем неповинных людей", - отметил он.Пискарев подчеркнул, что противостоять террористической угрозе можно только сообща, соблюдая закон и все меры безопасности, оказывая помощь правоохранительным органам.* Террористическая организация, запрещенная в России
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россия, василий пискарев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), национальный антитеррористический комитет рф, госдума рф, сергей нарышкин, общество

В Госдуме предостерегли от участия в незаконных акциях

15:58 12.02.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Несанкционированные мероприятия - нарушение закона, их проведение не дает возможности обеспечить необходимые меры безопасности, в том числе провести досмотр тех, кто хочет на них прийти, заявил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Ранее источники в правоохранительных органах сообщили, что "Хаят Тахрир аш-Шам"* нацелила сторонников "на совершение преступлений в различных городах России в местах массовых уличных акций". Для этого, по данным источников, отбираются боевики из России или граничащих с ней стран. Директор СВР Сергей Нарышкин отметил, что сигналы о планах боевиков поступают регулярно, но у российских спецслужб есть большой опыт борьбы с международным терроризмом.
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Пискарев напомнил, что в соответствии с указом президента РФ 15 лет назад в России был образован Национальный антитеррористический комитет, сформированы антитеррористические комиссии в субъектах РФ.
"Это позволило систематизировать и упорядочить мероприятия по борьбе с терроризмом, наладить профилактическую работу на местах", - отметил он.
Парламентарий подчеркнул, что за минувшие 15 лет существенно сократилось количество терактов, а скоординированная работа НАК, спецслужб и правоохранительных органов позволяет обезвреживать группы террористов еще на стадии подготовки, до того, как их действия привели к гибели людей. Но все эти положительные моменты, считает Пискарев, - не повод успокаиваться: у РФ есть достаточно возможностей для эффективного противостояния террористической угрозе, но тем не менее, в борьбе с международным терроризмом никогда нельзя терять бдительности, необходимо очень серьезно отнестись к информации, что мишенью террористов могут стать массовые акции.
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"Несанкционированные мероприятия сами по себе - нарушение закона. Кроме того, их проведение не дает возможности обеспечить необходимые меры безопасности, хотя бы просто провести досмотр тех, кто хочет на них прийти. К чему это ведет, мы уже видели. Но в хаотичную толпу легко могут попасть и злоумышленники, опасные преступники, имеющие при себе запрещенные предметы и взрывные устройства, жертвами которых может оказаться огромное количество ни в чем неповинных людей", - отметил он.
Пискарев подчеркнул, что противостоять террористической угрозе можно только сообща, соблюдая закон и все меры безопасности, оказывая помощь правоохранительным органам.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
РоссияВасилий ПискаревСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Национальный антитеррористический комитет РФГосдума РФСергей НарышкинОбщество
 
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