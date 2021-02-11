https://ria.ru/20210211/zvonok-1596922854.html
Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
Дональд Трамп в бытность президентом США переживал, что ему не сказали о звонке российского лидера Владимира Путина, говорится в только что вышедшем... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T04:18
2021-02-11T04:18
2021-02-11T04:18
россия
дональд трамп
тереза мэй
владимир путин
великобритания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:434:2732:1971_1920x0_80_0_0_dcb65c783b414c2157b9b5e7eb954880.jpg
ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. Дональд Трамп в бытность президентом США переживал, что ему не сказали о звонке российского лидера Владимира Путина, говорится в только что вышедшем документальном фильме Trump Takes on the World.События относятся к январю 2017 года, когда премьер Великобритании Тереза Мэй посещала США с визитом.После этого Трамп пожал плечами, посмотрел на премьер-министра и сказал, что не верит этому, утверждается в фильме."Путин - единственный человек в мире, кто может разрушить США, и я не ответил на его звонок", - сказал тогда Трамп, но вскоре сменил тему разговора.Глава аппарата Мэй Фиона МакЛеод Хилл в свою очередь отметила, что Трамп выразил недовольство тем, что информацию о звонке от него скрыли."Трамп стал даже не оранжевым, а красным и спросил: "Вы говорите, что мне звонил президент Путин, только сейчас?" - сказала Хилл.По ее словам, позже президент США неоднократно спрашивал у советника по нацбезопасности Майкла Флинна: "Владимир Путин звонил мне, и вы не сказали?"
https://ria.ru/20210210/tramp-1596768642.html
россия
великобритания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_64:284:2416:2048_1920x0_80_0_0_45ff2e64a4574bd2cc567ca80f5359b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, тереза мэй, владимир путин, великобритания, сша, в мире
ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. Дональд Трамп
в бытность президентом США
переживал, что ему не сказали о звонке российского лидера Владимира Путина
, говорится в только что вышедшем документальном фильме Trump Takes on the World.
События относятся к январю 2017 года, когда премьер Великобритании Тереза Мэй
посещала США с визитом.
"Они (Мэй и Трамп) сели и начали переговоры, премьер-министр хотела поговорить о Путине. Она спросила, говорил ли Трамп с Путиным. Он ответил, что нет. В этот момент глава аппарата (президента США) сказал: "Путин вам звонил, но у вас был плотный график и у вас не было времени ему перезвонить", - приводятся в фильме, показанном в среду на втором канале Би-би-си, слова исполняющего обязанности госсекретаря США (до февраля 2017 года) Томаса Шеннона.
После этого Трамп пожал плечами, посмотрел на премьер-министра и сказал, что не верит этому, утверждается в фильме.
"Путин - единственный человек в мире, кто может разрушить США, и я не ответил на его звонок", - сказал тогда Трамп, но вскоре сменил тему разговора.
Глава аппарата Мэй Фиона МакЛеод Хилл в свою очередь отметила, что Трамп выразил недовольство тем, что информацию о звонке от него скрыли.
"Трамп стал даже не оранжевым, а красным и спросил: "Вы говорите, что мне звонил президент Путин, только сейчас?" - сказала Хилл.
По ее словам, позже президент США неоднократно спрашивал у советника по нацбезопасности Майкла Флинна
: "Владимир Путин звонил мне, и вы не сказали?"