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Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
Дональд Трамп в бытность президентом США переживал, что ему не сказали о звонке российского лидера Владимира Путина, говорится в только что вышедшем... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T04:18
2021-02-11T04:18
россия
дональд трамп
тереза мэй
владимир путин
великобритания
сша
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ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. Дональд Трамп в бытность президентом США переживал, что ему не сказали о звонке российского лидера Владимира Путина, говорится в только что вышедшем документальном фильме Trump Takes on the World.События относятся к январю 2017 года, когда премьер Великобритании Тереза Мэй посещала США с визитом.После этого Трамп пожал плечами, посмотрел на премьер-министра и сказал, что не верит этому, утверждается в фильме."Путин - единственный человек в мире, кто может разрушить США, и я не ответил на его звонок", - сказал тогда Трамп, но вскоре сменил тему разговора.Глава аппарата Мэй Фиона МакЛеод Хилл в свою очередь отметила, что Трамп выразил недовольство тем, что информацию о звонке от него скрыли."Трамп стал даже не оранжевым, а красным и спросил: "Вы говорите, что мне звонил президент Путин, только сейчас?" - сказала Хилл.По ее словам, позже президент США неоднократно спрашивал у советника по нацбезопасности Майкла Флинна: "Владимир Путин звонил мне, и вы не сказали?"
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россия, дональд трамп, тереза мэй, владимир путин, великобритания, сша, в мире

Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина

04:18 11.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. Дональд Трамп в бытность президентом США переживал, что ему не сказали о звонке российского лидера Владимира Путина, говорится в только что вышедшем документальном фильме Trump Takes on the World.
События относятся к январю 2017 года, когда премьер Великобритании Тереза Мэй посещала США с визитом.

"Они (Мэй и Трамп) сели и начали переговоры, премьер-министр хотела поговорить о Путине. Она спросила, говорил ли Трамп с Путиным. Он ответил, что нет. В этот момент глава аппарата (президента США) сказал: "Путин вам звонил, но у вас был плотный график и у вас не было времени ему перезвонить", - приводятся в фильме, показанном в среду на втором канале Би-би-си, слова исполняющего обязанности госсекретаря США (до февраля 2017 года) Томаса Шеннона.

После этого Трамп пожал плечами, посмотрел на премьер-министра и сказал, что не верит этому, утверждается в фильме.
"Путин - единственный человек в мире, кто может разрушить США, и я не ответил на его звонок", - сказал тогда Трамп, но вскоре сменил тему разговора.
Глава аппарата Мэй Фиона МакЛеод Хилл в свою очередь отметила, что Трамп выразил недовольство тем, что информацию о звонке от него скрыли.
Президент США Дональд Трамп говорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
Вчера, 09:07
СМИ: Байден получил доступ к записям разговоров Трампа с Путиным
"Трамп стал даже не оранжевым, а красным и спросил: "Вы говорите, что мне звонил президент Путин, только сейчас?" - сказала Хилл.
По ее словам, позже президент США неоднократно спрашивал у советника по нацбезопасности Майкла Флинна: "Владимир Путин звонил мне, и вы не сказали?"
 
РоссияДональд ТрампТереза МэйВладимир ПутинВеликобританияСШАВ мире
 
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