https://ria.ru/20210211/zvonok-1596922854.html

Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина

Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина

Дональд Трамп в бытность президентом США переживал, что ему не сказали о звонке российского лидера Владимира Путина, говорится в только что вышедшем... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T04:18

2021-02-11T04:18

2021-02-11T04:18

россия

дональд трамп

тереза мэй

владимир путин

великобритания

сша

в мире

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ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. Дональд Трамп в бытность президентом США переживал, что ему не сказали о звонке российского лидера Владимира Путина, говорится в только что вышедшем документальном фильме Trump Takes on the World.События относятся к январю 2017 года, когда премьер Великобритании Тереза Мэй посещала США с визитом.После этого Трамп пожал плечами, посмотрел на премьер-министра и сказал, что не верит этому, утверждается в фильме."Путин - единственный человек в мире, кто может разрушить США, и я не ответил на его звонок", - сказал тогда Трамп, но вскоре сменил тему разговора.Глава аппарата Мэй Фиона МакЛеод Хилл в свою очередь отметила, что Трамп выразил недовольство тем, что информацию о звонке от него скрыли."Трамп стал даже не оранжевым, а красным и спросил: "Вы говорите, что мне звонил президент Путин, только сейчас?" - сказала Хилл.По ее словам, позже президент США неоднократно спрашивал у советника по нацбезопасности Майкла Флинна: "Владимир Путин звонил мне, и вы не сказали?"

https://ria.ru/20210210/tramp-1596768642.html

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великобритания

сша

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россия, дональд трамп, тереза мэй, владимир путин, великобритания, сша, в мире