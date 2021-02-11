https://ria.ru/20210211/zemletryasenie-1596919383.html

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,4

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T01:40

2021-02-11T01:40

2021-02-11T01:53

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Толчки были зафиксированы в 21.23 среды по времени UTC (00.23 четверга мск). Эпицентр располагался в 427 километрах к востоку от населенного пункта Вао на острове Пен, очаг залегал на глубине 10 километров.Позднее неподалеку были зафиксированы еще два землетрясения, магнитуда составила 5,6 и 5,3 соответственно.В среду у берегов Новой Каледонии произошла серия землетрясений магнитудой от 5 до 6,1 после мощного землетрясения магнитудой 7,7.Ранее была объявлена потенциальная угроза цунами для Вануату, Фиджи, Новой Зеландии, Тувалу, островов Уоллис и Футуна, Соломоновых островов, королевства Тонга и Новой Каледонии. Позднее метеорологическое бюро Австралии подтвердило формирование цунами.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210209/zemletryasenie-1596608887.html

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