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У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,4
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.02.2021
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землетрясение
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Толчки были зафиксированы в 21.23 среды по времени UTC (00.23 четверга мск). Эпицентр располагался в 427 километрах к востоку от населенного пункта Вао на острове Пен, очаг залегал на глубине 10 километров.Позднее неподалеку были зафиксированы еще два землетрясения, магнитуда составила 5,6 и 5,3 соответственно.В среду у берегов Новой Каледонии произошла серия землетрясений магнитудой от 5 до 6,1 после мощного землетрясения магнитудой 7,7.Ранее была объявлена потенциальная угроза цунами для Вануату, Фиджи, Новой Зеландии, Тувалу, островов Уоллис и Футуна, Соломоновых островов, королевства Тонга и Новой Каледонии. Позднее метеорологическое бюро Австралии подтвердило формирование цунами.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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москва, вануату, сша, новая каледония, землетрясение, в мире

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,4

01:40 11.02.2021 (обновлено: 01:53 11.02.2021)
 
CC0 / envasa / New CaledoniaНовая Каледония
Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
CC0 / envasa / New Caledonia
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Толчки были зафиксированы в 21.23 среды по времени UTC (00.23 четверга мск). Эпицентр располагался в 427 километрах к востоку от населенного пункта Вао на острове Пен, очаг залегал на глубине 10 километров.
Позднее неподалеку были зафиксированы еще два землетрясения, магнитуда составила 5,6 и 5,3 соответственно.
В среду у берегов Новой Каледонии произошла серия землетрясений магнитудой от 5 до 6,1 после мощного землетрясения магнитудой 7,7.
Ранее была объявлена потенциальная угроза цунами для Вануату, Фиджи, Новой Зеландии, Тувалу, островов Уоллис и Футуна, Соломоновых островов, королевства Тонга и Новой Каледонии. Позднее метеорологическое бюро Австралии подтвердило формирование цунами.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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