https://ria.ru/20210211/zemletryasenie-1596919383.html
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,4
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T01:40
2021-02-11T01:40
2021-02-11T01:53
москва
вануату
сша
новая каледония
землетрясение
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150814/26/1508142613_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_9e7590b0ef842e949004ab085b1b515c.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Толчки были зафиксированы в 21.23 среды по времени UTC (00.23 четверга мск). Эпицентр располагался в 427 километрах к востоку от населенного пункта Вао на острове Пен, очаг залегал на глубине 10 километров.Позднее неподалеку были зафиксированы еще два землетрясения, магнитуда составила 5,6 и 5,3 соответственно.В среду у берегов Новой Каледонии произошла серия землетрясений магнитудой от 5 до 6,1 после мощного землетрясения магнитудой 7,7.Ранее была объявлена потенциальная угроза цунами для Вануату, Фиджи, Новой Зеландии, Тувалу, островов Уоллис и Футуна, Соломоновых островов, королевства Тонга и Новой Каледонии. Позднее метеорологическое бюро Австралии подтвердило формирование цунами.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210209/zemletryasenie-1596608887.html
москва
вануату
сша
новая каледония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150814/26/1508142613_107:0:1812:1279_1920x0_80_0_0_d9da5ae486e58596a4e262f11c51d978.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, вануату, сша, новая каледония, землетрясение, в мире