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В Самаре задержали подозреваемого в гибели женщины на складе
В Самаре задержали подозреваемого в гибели женщины на складе
Следователи задержали индивидуального предпринимателя, подозреваемого в гибели женщины на складе по фасовке восточных сладостей в Самаре, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T19:42
2021-02-11T19:42
следственный комитет россии (ск рф)
самара
происшествия
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САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Следователи задержали индивидуального предпринимателя, подозреваемого в гибели женщины на складе по фасовке восточных сладостей в Самаре, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Днем в четверг ГУМЧС по региону сообщило, что в Кировском районе Самары горит склад по фасовке восточных сладостей, произошло частичное обрушение кровли. Пожар был ликвидирован в 19.02 (18.02 мск). Как ранее сообщили РИА Новости в СУ СК по региону, после пожара было обнаружено тело женщины, следователи возбудили уголовное дело."В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.По версии следствия, индивидуальный предприниматель купил газовый балкон, который использовали сотрудники склада. По данным СУСК, днем в четверг баллон сдетонировал, произошло обрушение помещения, в результате которого погибла сотрудница склада.
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следственный комитет россии (ск рф), самара, происшествия

В Самаре задержали подозреваемого в гибели женщины на складе

19:42 11.02.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Следователи задержали индивидуального предпринимателя, подозреваемого в гибели женщины на складе по фасовке восточных сладостей в Самаре, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Днем в четверг ГУМЧС по региону сообщило, что в Кировском районе Самары горит склад по фасовке восточных сладостей, произошло частичное обрушение кровли. Пожар был ликвидирован в 19.02 (18.02 мск). Как ранее сообщили РИА Новости в СУ СК по региону, после пожара было обнаружено тело женщины, следователи возбудили уголовное дело.
"В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
По версии следствия, индивидуальный предприниматель купил газовый балкон, который использовали сотрудники склада. По данным СУСК, днем в четверг баллон сдетонировал, произошло обрушение помещения, в результате которого погибла сотрудница склада.
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Следственный комитет России (СК РФ)СамараПроисшествия
 
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