https://ria.ru/20210211/zaderzhanie-1597109961.html

В Самаре задержали подозреваемого в гибели женщины на складе

В Самаре задержали подозреваемого в гибели женщины на складе

Следователи задержали индивидуального предпринимателя, подозреваемого в гибели женщины на складе по фасовке восточных сладостей в Самаре, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T19:42

2021-02-11T19:42

2021-02-11T19:42

следственный комитет россии (ск рф)

самара

происшествия

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САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Следователи задержали индивидуального предпринимателя, подозреваемого в гибели женщины на складе по фасовке восточных сладостей в Самаре, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Днем в четверг ГУМЧС по региону сообщило, что в Кировском районе Самары горит склад по фасовке восточных сладостей, произошло частичное обрушение кровли. Пожар был ликвидирован в 19.02 (18.02 мск). Как ранее сообщили РИА Новости в СУ СК по региону, после пожара было обнаружено тело женщины, следователи возбудили уголовное дело."В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.По версии следствия, индивидуальный предприниматель купил газовый балкон, который использовали сотрудники склада. По данным СУСК, днем в четверг баллон сдетонировал, произошло обрушение помещения, в результате которого погибла сотрудница склада.

https://ria.ru/20210211/pozhar-1596929112.html

самара

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), самара, происшествия