https://ria.ru/20210211/vydelenka-1596923369.html

Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью

Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью

Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, предлагающий не штрафовать водителей за проезд по выделенной полосе ночью и при необходимости объезда, сообщил в... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T04:51

2021-02-11T04:51

2021-02-11T05:22

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ярослав нилов

авто

лдпр

госдума рф

общество

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, предлагающий не штрафовать водителей за проезд по выделенной полосе ночью и при необходимости объезда, сообщил в Telegram-канале один из авторов инициативы, депутат Ярослав Нилов.Согласно ПДД, по "выделенке" могут ехать рейсовые автобусы, троллейбусы, школьные автобусы, маршрутные и легковые такси и велосипедисты. Для других транспортных средств за движение по этой полосе или остановку на ней предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.В пояснительной записке к документу отмечается, что ночью "выделенка" остается практически пустой, при этом соседние полосы могут быть заполнены. Таким образом, по мнению авторов законопроекта, при дефиците улично-дорожной сети запрет в ночное время необоснованный и странный.Изменения предлагаются в статью 12.17 КоАП. Составители документа считают, что водителей не следует привлекать к административной ответственности при езде автомобиля по "выделенке" с 23 часов до 6 часов, а также в случае проведения на полосе движения ремонтных или уборочных работ и необходимости объезда препятствия.Ранее правительство не поддержало этот законопроект.

https://ria.ru/20210209/bezbiletniki-1596682873.html

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россия, ярослав нилов, авто, лдпр, госдума рф, общество