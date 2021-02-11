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Пассажира сняли с рейса после вопроса бортпроводнице
Пассажира сняли с рейса после вопроса бортпроводнице
Мужчина по имени Гарт Кизер, находясь на борту самолета американской авиакомпании Delta, задал вопрос бортпроводнику о социальной дистанции, после чего его... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:43
2021-02-11T16:43
2021-02-11T16:55
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Мужчина по имени Гарт Кизер, находясь на борту самолета американской авиакомпании Delta, задал вопрос бортпроводнику о социальной дистанции, после чего его сняли с рейса, передает телеканал News 10.Инцидент произошел во время вылета из международного аэропорта в Солт-Лейк-Сити 2 февраля. Мужчина спросил у стюардессы, может ли он пересесть на другое место в самолете, который был заполнен лишь на половину. Он объяснил свое желание тем, что переживает за соблюдении социальной дистанции на борту. После чего бортпроводница ушла. Через полчаса менеджер авиакомпании попросил его покинуть самолет."Я сказал: посмотрите на самолет — он пуст наполовину", — пояснил Кизер и предложил распределить пассажиров по свободным местам. При этом мужчина отметил, что собирается подать жалобу, когда самолет приземлится.В заявлении компании говорится, что пустые места, о которых говорил пассажир, относятся к более высокому классу комфорта и за них нужно дополнительно платить. При этом в Delta подчеркнули, что ее главным приоритетом является безопасность пассажиров, и если они не будут следовать инструкциям, их могут попросить покинуть самолет. Позднее авиакомпания выпустила заявление, в котором заявила, что ограничивает вместимость на всех самолетах до 30 апреля, а часть мест будет нельзя забронировать.
https://ria.ru/20210202/samolet-1595565458.html
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