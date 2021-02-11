https://ria.ru/20210211/vooruzheniya-1596956813.html

Названа стоимость разработки новейших систем российского оружия

Названа стоимость разработки новейших систем российского оружия

Экс-министр обороны и спецпредставитель президента по природоохранной деятельности Сергей Иванов рассказал, в какую цену обошлось бюджету создание новейших... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:52

2021-02-11T11:52

2021-02-11T14:23

новое оружие россии

россия

сергей иванов (политик)

безопасность

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Экс-министр обороны и спецпредставитель президента по природоохранной деятельности Сергей Иванов рассказал, в какую цену обошлось бюджету создание новейших систем российского оружия, представленных в 2018 году.По его словам, для нынешнего триллионного бюджета Вооруженных сил это почти незаметные расходы."Мы это сделали без напряга. Без лишнего пропагандистского шума. Когда сделали — тогда объявили. Особо не шумели", — добавил Иванов, выступая на мероприятии Российского военно-исторического общества в Москве.Российское оружиеВ 2018 году президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о создании гиперзвукового оружия — комплексах "Авангард" и "Кинжал".Он отметил, что что эти ракеты способны преодолеть любые системы противовоздушной и противоракетной обороны. Они перемещают как обычные, так и ядерные заряды на расстояние до двух тысяч километров. Боевой блок "Авангард" может развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.Позднее также стало известно о разработке в России гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", скорость которой составит М=9 (число Маха), а дальность полета — более тысячи километров. "Цирконом" планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и уже строящиеся.В ходе испытаний скорость ракет "Циркон" превысила М=8. Последним этапом проверки станут пуски с подводных лодок, запланированные на 2021 год, после чего в Минобороны планируют приступить к серийным поставкам.Другой ожидаемой разработкой для ВМФ России стал подводный беспилотный аппарат "Посейдон". Он оснащен атомной силовой установкой, поэтому дальность его действия не ограничена. Боевая часть может быть как обычной, так и ядерной. Для его доставки в необходимый район используются подводные лодки, при этом сам он значительно быстрее субмарин и способен погружаться на глубину более километра.В ноябре помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд выразил опасения, что "Посейдон" может использоваться для затопления американских городов при помощи "радиоактивных цунами".Лазерный комплекс "Пересвет" уже поступил на вооружение российских РВСН в декабре 2019 года. В послании Федеральному собранию Путин заявил, что его работа основывается на новых физических принципах. По мнению экспертов, он, предположительно, выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны, однако большая часть данных о нем засекречена.

https://ria.ru/20210105/vooruzheniya-1591565765.html

https://ria.ru/20210128/esminets-1594820766.html

https://ria.ru/20210115/nakhimov-1592992761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей иванов (политик), безопасность