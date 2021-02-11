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МИД назвал продление ДСНВ новым этапом в сфере контроля над вооружениями
МИД назвал продление ДСНВ новым этапом в сфере контроля над вооружениями
Москва и Вашингтон, продлив Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), открыли новый этап в сфере контроля над вооружениями, Россия РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:25
2021-02-11T16:06
россия
договор снв-3
сергей рябков
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва и Вашингтон, продлив Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), открыли новый этап в сфере контроля над вооружениями, Россия позитивно оценивает сигналы со стороны США, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он отметил, что позитивный эффект от продления ДСНВ заключается в появлении предпосылок для перелома опасной тенденции к ослаблению и демонтажу политико-дипломатических механизмов обеспечения международной безопасности.По его словам, Россия пока не знает, с каких позиций будет выступать по данным вопросам администрация президента США Джо Байдена. "Но мы приветствуем заявление о том, что продление ДСНВ призвано стать началом дальнейшего взаимодействия на данном направлении... Мы отмечаем сигналы об открытости Вашингтона к запуску нового этапа стратегического диалога между нашими странами", - заявил Рябков.При этом замглавы МИД подчеркнул, что при продлении Договора "речь не шла и не идет о каких либо уступках ни с одной из сторон". "По нашему убеждению, совместно принятое нашими странами решение о продлении Договора в равной мере отвечает их национальным интересам", - констатировал высокопоставленный российский дипломат.Заключенный в 2010 году Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) истекал 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.
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россия, договор снв-3, сергей рябков, джо байден, сша, в мире

МИД назвал продление ДСНВ новым этапом в сфере контроля над вооружениями

11:25 11.02.2021 (обновлено: 16:06 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва и Вашингтон, продлив Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), открыли новый этап в сфере контроля над вооружениями, Россия позитивно оценивает сигналы со стороны США, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что позитивный эффект от продления ДСНВ заключается в появлении предпосылок для перелома опасной тенденции к ослаблению и демонтажу политико-дипломатических механизмов обеспечения международной безопасности.
"По сути, мы открыли новое окно возможностей для дипломатии в плане поиска перспективных решений в области контроля над вооружениями, необходимость которых, думаю, очевидна на сегодня всем", - сказал Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, Россия пока не знает, с каких позиций будет выступать по данным вопросам администрация президента США Джо Байдена. "Но мы приветствуем заявление о том, что продление ДСНВ призвано стать началом дальнейшего взаимодействия на данном направлении... Мы отмечаем сигналы об открытости Вашингтона к запуску нового этапа стратегического диалога между нашими странами", - заявил Рябков.
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При этом замглавы МИД подчеркнул, что при продлении Договора "речь не шла и не идет о каких либо уступках ни с одной из сторон". "По нашему убеждению, совместно принятое нашими странами решение о продлении Договора в равной мере отвечает их национальным интересам", - констатировал высокопоставленный российский дипломат.
Заключенный в 2010 году Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) истекал 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.
Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 18:05Инфографика
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
 
РоссияДоговор СНВ-3Сергей РябковДжо БайденСШАВ мире
 
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