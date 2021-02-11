https://ria.ru/20210211/vooruzheniya-1596951526.html

МИД назвал продление ДСНВ новым этапом в сфере контроля над вооружениями

МИД назвал продление ДСНВ новым этапом в сфере контроля над вооружениями

Москва и Вашингтон, продлив Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), открыли новый этап в сфере контроля над вооружениями, Россия РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:25

2021-02-11T11:25

2021-02-11T16:06

россия

договор снв-3

сергей рябков

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва и Вашингтон, продлив Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), открыли новый этап в сфере контроля над вооружениями, Россия позитивно оценивает сигналы со стороны США, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он отметил, что позитивный эффект от продления ДСНВ заключается в появлении предпосылок для перелома опасной тенденции к ослаблению и демонтажу политико-дипломатических механизмов обеспечения международной безопасности.По его словам, Россия пока не знает, с каких позиций будет выступать по данным вопросам администрация президента США Джо Байдена. "Но мы приветствуем заявление о том, что продление ДСНВ призвано стать началом дальнейшего взаимодействия на данном направлении... Мы отмечаем сигналы об открытости Вашингтона к запуску нового этапа стратегического диалога между нашими странами", - заявил Рябков.При этом замглавы МИД подчеркнул, что при продлении Договора "речь не шла и не идет о каких либо уступках ни с одной из сторон". "По нашему убеждению, совместно принятое нашими странами решение о продлении Договора в равной мере отвечает их национальным интересам", - констатировал высокопоставленный российский дипломат.Заключенный в 2010 году Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) истекал 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

https://ria.ru/20210207/arsenal-1596424711.html

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россия, договор снв-3, сергей рябков, джо байден, сша, в мире