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Крымские власти пообещали помочь блокаднице, живущей без отопления
Крымские власти пообещали помочь блокаднице, живущей без отопления
Блокаднице Вере Павловой, проживающей в неотапливаемой квартире в поселке Приморский под Феодосией, будет оказана помощь, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:29
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феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Блокаднице Вере Павловой, проживающей в неотапливаемой квартире в поселке Приморский под Феодосией, будет оказана помощь, сообщил РИА Новости представитель администрации города Игорь Иванов.Как рассказала РИА Новости 85-летня блокадница, отопление в квартире отсутствует уже несколько десятков лет, при этом в 2012 году ей выдали обогреватели. "У меня проводка такая, что включишь и боишься, а выключишь – сразу 7-8 градусов", - отметила женщина. По ее словам, для установки автономного отопления необходимо около 300 тысяч рублей, но такая сумма для нее неподъемна.
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феодосия, игорь иванов

Крымские власти пообещали помочь блокаднице, живущей без отопления

13:29 11.02.2021 (обновлено: 16:20 11.02.2021)
 
© РИА Новости Крым/Галина Оленева Пенсионерка Вера Павлова из поселка Приморский под Феодосией
Пенсионерка Вера Павлова из поселка Приморский под Феодосией - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости Крым/Галина Оленева
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Блокаднице Вере Павловой, проживающей в неотапливаемой квартире в поселке Приморский под Феодосией, будет оказана помощь, сообщил РИА Новости представитель администрации города Игорь Иванов.
Как рассказала РИА Новости 85-летня блокадница, отопление в квартире отсутствует уже несколько десятков лет, при этом в 2012 году ей выдали обогреватели. "У меня проводка такая, что включишь и боишься, а выключишь – сразу 7-8 градусов", - отметила женщина. По ее словам, для установки автономного отопления необходимо около 300 тысяч рублей, но такая сумма для нее неподъемна.
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"На место вышли сотрудники приморского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии. Действительно, никакого отопления в квартире нет. Мы связались с проектной организацией, которая занимается газификацией. Они готовят укрупненный расчет, чтобы мы понимали, о какой сумме идет речь. Затем будем принимать меры. Может быть, через бюджет, а если такой возможности не будет, найдем внебюджетное финансирование", - сказал Иванов.
© РИА Новости Крым/Галина Оленева Пенсионерка Вера Павлова из поселка Приморский под Феодосией
Пенсионерка Вера Павлова из поселка Приморский под Феодосией - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости Крым/Галина Оленева
Пенсионерка Вера Павлова из поселка Приморский под Феодосией
 
ФеодосияИгорь Иванов
 
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