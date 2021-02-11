Крымские власти пообещали помочь блокаднице, живущей без отопления
13:29 11.02.2021 (обновлено: 16:20 11.02.2021)
© РИА Новости Крым/Галина Оленева Пенсионерка Вера Павлова из поселка Приморский под Феодосией
© РИА Новости Крым/Галина Оленева
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Блокаднице Вере Павловой, проживающей в неотапливаемой квартире в поселке Приморский под Феодосией, будет оказана помощь, сообщил РИА Новости представитель администрации города Игорь Иванов.
Как рассказала РИА Новости 85-летня блокадница, отопление в квартире отсутствует уже несколько десятков лет, при этом в 2012 году ей выдали обогреватели. "У меня проводка такая, что включишь и боишься, а выключишь – сразу 7-8 градусов", - отметила женщина. По ее словам, для установки автономного отопления необходимо около 300 тысяч рублей, но такая сумма для нее неподъемна.
"На место вышли сотрудники приморского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии. Действительно, никакого отопления в квартире нет. Мы связались с проектной организацией, которая занимается газификацией. Они готовят укрупненный расчет, чтобы мы понимали, о какой сумме идет речь. Затем будем принимать меры. Может быть, через бюджет, а если такой возможности не будет, найдем внебюджетное финансирование", - сказал Иванов.
© РИА Новости Крым/Галина Оленева Пенсионерка Вера Павлова из поселка Приморский под Феодосией
© РИА Новости Крым/Галина Оленева
Пенсионерка Вера Павлова из поселка Приморский под Феодосией