https://ria.ru/20210211/vlasti-1596975283.html

Крымские власти пообещали помочь блокаднице, живущей без отопления

Крымские власти пообещали помочь блокаднице, живущей без отопления

Блокаднице Вере Павловой, проживающей в неотапливаемой квартире в поселке Приморский под Феодосией, будет оказана помощь, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T13:29

2021-02-11T13:29

2021-02-11T16:20

феодосия

игорь иванов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Блокаднице Вере Павловой, проживающей в неотапливаемой квартире в поселке Приморский под Феодосией, будет оказана помощь, сообщил РИА Новости представитель администрации города Игорь Иванов.Как рассказала РИА Новости 85-летня блокадница, отопление в квартире отсутствует уже несколько десятков лет, при этом в 2012 году ей выдали обогреватели. "У меня проводка такая, что включишь и боишься, а выключишь – сразу 7-8 градусов", - отметила женщина. По ее словам, для установки автономного отопления необходимо около 300 тысяч рублей, но такая сумма для нее неподъемна.

https://ria.ru/20210128/podarok-1594962828.html

феодосия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, игорь иванов