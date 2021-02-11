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Житель Норильска вербовал помощников для ИГ*

Житель Норильска вербовал помощников для ИГ*

Следователи УФСБ России по Красноярскому краю возбудили уголовное дело против жителя Норильска за содействия террористической деятельности, сообщает ФСБ... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T14:22

2021-02-11T14:22

2021-02-11T14:22

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

красноярский край

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 11 фев - РИА Новости. Следователи УФСБ России по Красноярскому краю возбудили уголовное дело против жителя Норильска за содействия террористической деятельности, сообщает ФСБ региона.Как отмечает региональный главк, следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по ст. 205.1 УК России ("Содействие террористической деятельности").*Террористическая организация, запрещенная в России.

красноярский край

норильск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, норильск, происшествия