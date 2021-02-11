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Житель Норильска вербовал помощников для ИГ*
Житель Норильска вербовал помощников для ИГ*
Следователи УФСБ России по Красноярскому краю возбудили уголовное дело против жителя Норильска за содействия террористической деятельности, сообщает ФСБ... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:22
2021-02-11T14:22
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
красноярский край
норильск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 11 фев - РИА Новости. Следователи УФСБ России по Красноярскому краю возбудили уголовное дело против жителя Норильска за содействия террористической деятельности, сообщает ФСБ региона.Как отмечает региональный главк, следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по ст. 205.1 УК России ("Содействие террористической деятельности").*Террористическая организация, запрещенная в России.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, норильск, происшествия

Житель Норильска вербовал помощников для ИГ*

14:22 11.02.2021
 
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ во время задержания межрегиональной преступной группы, специализирующейся на сбыте особо крупных партий наркотических средств в Дальневосточном федеральном округ
Сотрудники ФСБ РФ во время задержания межрегиональной преступной группы, специализирующейся на сбыте особо крупных партий наркотических средств в Дальневосточном федеральном округ - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
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КРАСНОЯРСК, 11 фев - РИА Новости. Следователи УФСБ России по Красноярскому краю возбудили уголовное дело против жителя Норильска за содействия террористической деятельности, сообщает ФСБ региона.

"Установлено, что проникнувшись идеями радикального ислама, житель города Норильска осуществлял вербовку лиц для оказания медицинской и иной помощи боевикам. По месту жительства задержанного обнаружены и изъяты средства связи, электронные носители информации, экстремистская литература и флаг ИГИЛ*", - говорится в сообщении.

Как отмечает региональный главк, следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по ст. 205.1 УК России ("Содействие террористической деятельности").
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Красноярский крайНорильскПроисшествия
 
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