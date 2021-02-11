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Двое жителей Югры старше 90 лет привились от COVID-19
Двое жителей Югры старше 90 лет привились от COVID-19
Двух человек старше 95 лет вакцинировали от коронавируса в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил региональный департамент здравоохранения. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T17:22
2021-02-11T17:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 фев - РИА Новости. Двух человек старше 95 лет вакцинировали от коронавируса в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил региональный департамент здравоохранения.По данным ведомства, с начала прививочной кампании от коронавируса в Югру поступило 39 тысяч доз препарата "Гам-КОВИД-Вак", две трети этого объема уже использовано, полностью прошли оба этапа вакцинации свыше 6,7 тысячи югорчан.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, общество

Двое жителей Югры старше 90 лет привились от COVID-19

17:22 11.02.2021 (обновлено: 17:47 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация жителей Симферополя от коронавируса
Вакцинация жителей Симферополя от коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 фев - РИА Новости. Двух человек старше 95 лет вакцинировали от коронавируса в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил региональный департамент здравоохранения.
"Вакцинацию от коронавируса в Югре сегодня прошли 4892 жителя старше 60 лет. Самому возрастному югорчанину, привившемуся от коронавируса, - 96 лет, а югорчанке - 95 лет", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, с начала прививочной кампании от коронавируса в Югру поступило 39 тысяч доз препарата "Гам-КОВИД-Вак", две трети этого объема уже использовано, полностью прошли оба этапа вакцинации свыше 6,7 тысячи югорчан.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округОбщество
 
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