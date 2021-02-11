https://ria.ru/20210211/vaktsinatsiya-1597079786.html

Двое жителей Югры старше 90 лет привились от COVID-19

Двое жителей Югры старше 90 лет привились от COVID-19

Двух человек старше 95 лет вакцинировали от коронавируса в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил региональный департамент здравоохранения. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T17:22

2021-02-11T17:22

2021-02-11T17:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ханты-мансийский автономный округ

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 фев - РИА Новости. Двух человек старше 95 лет вакцинировали от коронавируса в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил региональный департамент здравоохранения.По данным ведомства, с начала прививочной кампании от коронавируса в Югру поступило 39 тысяч доз препарата "Гам-КОВИД-Вак", две трети этого объема уже использовано, полностью прошли оба этапа вакцинации свыше 6,7 тысячи югорчан.

ханты-мансийский автономный округ

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, общество