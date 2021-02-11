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https://ria.ru/20210211/vaktsinatsiya-1596978385.html
В Италии начали использовать вакцину AstraZeneca
В Италии начали использовать вакцину AstraZeneca
В Италии началось применение вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:44
2021-02-11T13:56
марио драги
astrazeneca
оксфордский университет
италия
в мире
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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РИМ, 11 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. В Италии началось применение вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета.Как сообщил новостной телеканал RaiNews24, в четверг утром первые такие прививки были сделаны в новом специализированном центре, созданном для вакцинации на базе парковки римского международного аэропорта Фьюмичино. Сегодня вакцины AstraZeneca будут использованы в ряде других пунктов столичной области Лацио, а также в Тоскане и Пьемонте. Другие итальянские регионы, куда этот препарат уже доставлен, из-за технических проблем и бюрократических проволочек в лучшем случае лишь на будущей неделе должны утвердить собственные планы вакцинации.Использование вакцины AstraZeneca было разрешено Итальянским агентством по лекарственным средствам (Aifa) 30 января. При этом регулятор указал, что она должна применяться преимущественно для лиц в возрасте от 18 до 55 лет. Первая партия этого препарата, содержащая 249 тысяч доз, была доставлена на Апеннины в начале недели. В ближайшие дни в Италию поступят еще почти 293 тысячи доз "оксфордской" вакцины.В Лацио препарат AstraZeneca используется для завершения вакцинации врачей и медицинского персонала, причем прививки делаются только гражданам моложе 55 лет, не имеющим серьезных проблем со здоровьем. В Тоскане и Пьемонте эта вакцина будет применяться в соответствии с только что скорректированным национальным планом вакцинации. По указанию минздрава, прививки AstraZeneca будут ставиться учителям и обслуживающему персоналу школ, военнослужащим и сотрудникам полиции, а также работникам пенитенциарных учреждений и заключенным. Речь идет опять же только о лицах в возрасте до 55 лет.Кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19 стартовала в Италии 27 декабря, когда первые прививки были сделаны врачам и медицинскому персоналу крупнейших больниц страны. На первом этапе вакцинировались только медработники, а также персонал и пациенты домов престарелых. С 14 января прививки стали делать также всем итальянцам в возрасте старше 80 лет. До сих пор в Италии использовались только препараты Pfizer/BioNThec и Moderna.Уже на первом этапе вакцинации выявились серьезные организационные проблемы, во многом связанные с тем, что руководство кампанией фактически осуществляют областные власти. Недаром Марио Драги, который в настоящее время ведет консультации по формированию нового правительства Италии, уже отметил необходимость пересмотра всей логистической системы кампании по вакцинации и создания единой национальной цифровой платформы для ее эффективного проведения.Итальянские власти поставили задачу вакцинировать не менее 70% населения и добиться образования коллективного иммунитета осенью. Италия занимает сейчас первое место среди стран ЕС по количеству вакцинированных граждан. Согласно данным минздрава, по состоянию на четверг в стране уже использованы более 2,77 миллиона доз вакцин от COVID-19. Оба укола препарата от коронавируса сделали свыше 1,24 миллиона итальянцев.
https://ria.ru/20210204/italiya-1596028731.html
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марио драги, astrazeneca , оксфордский университет, италия, в мире, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество

В Италии начали использовать вакцину AstraZeneca

13:44 11.02.2021 (обновлено: 13:56 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация жителей Симферополя от коронавируса
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© РИА Новости / Константин Михальчевский
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РИМ, 11 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. В Италии началось применение вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета.
Как сообщил новостной телеканал RaiNews24, в четверг утром первые такие прививки были сделаны в новом специализированном центре, созданном для вакцинации на базе парковки римского международного аэропорта Фьюмичино. Сегодня вакцины AstraZeneca будут использованы в ряде других пунктов столичной области Лацио, а также в Тоскане и Пьемонте. Другие итальянские регионы, куда этот препарат уже доставлен, из-за технических проблем и бюрократических проволочек в лучшем случае лишь на будущей неделе должны утвердить собственные планы вакцинации.
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Использование вакцины AstraZeneca было разрешено Итальянским агентством по лекарственным средствам (Aifa) 30 января. При этом регулятор указал, что она должна применяться преимущественно для лиц в возрасте от 18 до 55 лет. Первая партия этого препарата, содержащая 249 тысяч доз, была доставлена на Апеннины в начале недели. В ближайшие дни в Италию поступят еще почти 293 тысячи доз "оксфордской" вакцины.
В Лацио препарат AstraZeneca используется для завершения вакцинации врачей и медицинского персонала, причем прививки делаются только гражданам моложе 55 лет, не имеющим серьезных проблем со здоровьем. В Тоскане и Пьемонте эта вакцина будет применяться в соответствии с только что скорректированным национальным планом вакцинации. По указанию минздрава, прививки AstraZeneca будут ставиться учителям и обслуживающему персоналу школ, военнослужащим и сотрудникам полиции, а также работникам пенитенциарных учреждений и заключенным. Речь идет опять же только о лицах в возрасте до 55 лет.
Кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19 стартовала в Италии 27 декабря, когда первые прививки были сделаны врачам и медицинскому персоналу крупнейших больниц страны. На первом этапе вакцинировались только медработники, а также персонал и пациенты домов престарелых. С 14 января прививки стали делать также всем итальянцам в возрасте старше 80 лет. До сих пор в Италии использовались только препараты Pfizer/BioNThec и Moderna.
Уже на первом этапе вакцинации выявились серьезные организационные проблемы, во многом связанные с тем, что руководство кампанией фактически осуществляют областные власти. Недаром Марио Драги, который в настоящее время ведет консультации по формированию нового правительства Италии, уже отметил необходимость пересмотра всей логистической системы кампании по вакцинации и создания единой национальной цифровой платформы для ее эффективного проведения.
Итальянские власти поставили задачу вакцинировать не менее 70% населения и добиться образования коллективного иммунитета осенью. Италия занимает сейчас первое место среди стран ЕС по количеству вакцинированных граждан. Согласно данным минздрава, по состоянию на четверг в стране уже использованы более 2,77 миллиона доз вакцин от COVID-19. Оба укола препарата от коронавируса сделали свыше 1,24 миллиона итальянцев.
 
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