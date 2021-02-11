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В Кремле призвали не использовать метод кнута и пряника при вакцинации
В Кремле призвали не использовать метод кнута и пряника при вакцинации
При вакцинации нельзя использовать метод кнута и пряника, людям надо просто объяснить, что прививка от коронавируса необходима, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:24
2021-02-11T13:24
2021-02-11T13:30
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. При вакцинации нельзя использовать метод кнута и пряника, людям надо просто объяснить, что прививка от коронавируса необходима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже. Здесь просто надо объяснять людям, что это в их интересах, это для их собственного здоровья и безопасности необходимая вакцина. Чем, собственно, мы все и представители СМИ активно занимаемся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, прорабатываются ли в Кремле какие-то конкретные меры по стимулированию мотивации граждан к вакцинации.
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