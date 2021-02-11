https://ria.ru/20210211/vaktsinatsiya-1596974721.html

В Кремле призвали не использовать метод кнута и пряника при вакцинации

В Кремле призвали не использовать метод кнута и пряника при вакцинации

При вакцинации нельзя использовать метод кнута и пряника, людям надо просто объяснить, что прививка от коронавируса необходима, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T13:24

2021-02-11T13:24

2021-02-11T13:30

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здоровье - общество

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

коронавирусы

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. При вакцинации нельзя использовать метод кнута и пряника, людям надо просто объяснить, что прививка от коронавируса необходима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже. Здесь просто надо объяснять людям, что это в их интересах, это для их собственного здоровья и безопасности необходимая вакцина. Чем, собственно, мы все и представители СМИ активно занимаемся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, прорабатываются ли в Кремле какие-то конкретные меры по стимулированию мотивации граждан к вакцинации.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий песков, общество