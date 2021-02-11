https://ria.ru/20210211/vaktsinatsiya-1596973907.html
В Кремле оценили ход массовой вакцинации от COVID-19 в России
В Кремле оценили ход массовой вакцинации от COVID-19 в России
Массовая вакцинация от коронавируса в России наращивает темпы, но пока страна в начале пути, эту работу невозможно развернуть в одночасье, заявил... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:19
2021-02-11T13:19
2021-02-11T13:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса в России наращивает темпы, но пока страна в начале пути, эту работу невозможно развернуть в одночасье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, темпы не статичные, они имеют тенденцию к постоянному и последовательному повышению."Увеличиваются объемы производства, увеличиваются объемы, которые каждый месяц выходят в оборот, и, соответственно, развозятся по регионам", - отметил Песков.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество