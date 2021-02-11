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В Черногории разрешили поставки вакцины "Спутник V"
В Черногории разрешили поставки вакцины "Спутник V"
Институт лекарств и медицинских средств Черногории выдал разрешение на поставки в страну вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", сообщило... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T22:27
2021-02-11T22:27
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
черногория
в мире
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БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Институт лекарств и медицинских средств Черногории выдал разрешение на поставки в страну вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", сообщило ведомство.В настоящее время в Черногории не проводится массовая вакцинация из-за отсутствия препарата для иммунизации. С начала пандемии коронавирус был выявлен у более чем 10% от 620 тысячного населения страны, скончались свыше 680 граждан.Ранее местные СМИ со ссылкой на источники сообщали о переговорах по поставкам российского препарата против COVID-19.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, черногория, в мире

В Черногории разрешили поставки вакцины "Спутник V"

22:27 11.02.2021
 
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Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Институт лекарств и медицинских средств Черногории выдал разрешение на поставки в страну вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", сообщило ведомство.
В настоящее время в Черногории не проводится массовая вакцинация из-за отсутствия препарата для иммунизации. С начала пандемии коронавирус был выявлен у более чем 10% от 620 тысячного населения страны, скончались свыше 680 граждан.

"В соответствии с решением правительства Черногории… институт … выдал разрешение на закупку, точнее импорт вакцины "Спутник V", - сообщил регулятор.

Ранее местные СМИ со ссылкой на источники сообщали о переговорах по поставкам российского препарата против COVID-19.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ЧерногорияВ мире
 
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