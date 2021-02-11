https://ria.ru/20210211/vaktsina-1597125006.html

В Черногории разрешили поставки вакцины "Спутник V"

В Черногории разрешили поставки вакцины "Спутник V"

Институт лекарств и медицинских средств Черногории выдал разрешение на поставки в страну вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", сообщило... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T22:27

2021-02-11T22:27

2021-02-11T22:27

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

черногория

в мире

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БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Институт лекарств и медицинских средств Черногории выдал разрешение на поставки в страну вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", сообщило ведомство.В настоящее время в Черногории не проводится массовая вакцинация из-за отсутствия препарата для иммунизации. С начала пандемии коронавирус был выявлен у более чем 10% от 620 тысячного населения страны, скончались свыше 680 граждан.Ранее местные СМИ со ссылкой на источники сообщали о переговорах по поставкам российского препарата против COVID-19.

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, черногория, в мире