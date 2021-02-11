https://ria.ru/20210211/vaktsina-1597098588.html

Жители Хорватии обращаются в посольство России за вакциной "Спутник V"

Жители Хорватии обращаются в посольство России за вакциной "Спутник V"

Граждане Хорватии и находящиеся в стране россияне массово обращаются в посольство России с просьбой получить вакцину "Спутник V", несмотря на то, что импорт... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T18:38

2021-02-11T18:38

2021-02-11T18:45

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

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БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Граждане Хорватии и находящиеся в стране россияне массово обращаются в посольство России с просьбой получить вакцину "Спутник V", несмотря на то, что импорт лекарств и иммунизация не входят в компетенцию диппредставительства, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Загребе.В настоящее время в Хорватии проходит вакцинация населения от COVID-19 полученными через механизмы ЕС вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca/Oxford. Прививки первой дозой уже получили свыше 100 тысяч граждан, ревакцинацию прошли более 40 тысяч. Однако хорватов заинтересовал и препарат для иммунизации российского производства, которого нет в стране, посольство вынуждено было выступить с разъяснением в феврале.Обращающимся, которые спрашивают, как получить вакцину с помощью посольства, российские дипломаты напоминают, что не могут прививать граждан."Посольство РФ в Хорватии как дипломатическое представительство в рамках своих полномочий не смеет заниматься импортом, распространением, дистрибуированием, продажей вакцины. Для импорта в Хорватию любых лекарственных средств необходимы соответствующие разрешения госорганов и компетентных структур ЕС", - отметили в дипмиссии."В то же время сообщаем, что посольство готово приложить все усилия для интенсификации двустороннего диалога и максимально быстрого решения вопроса поставок вакцины российского производства, если будет инициатива со стороны хорватских властей. К сожалению, до сих пор мы не получили никакого официального запроса от хорватской стороны в связи с поставками вакцины", - подчеркнули российские дипломаты.

https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596043875.html

россия

загреб

хорватия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, загреб, хорватия, в мире