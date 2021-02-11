https://ria.ru/20210211/vaktsina-1597098588.html
Жители Хорватии обращаются в посольство России за вакциной "Спутник V"
Жители Хорватии обращаются в посольство России за вакциной "Спутник V"
Граждане Хорватии и находящиеся в стране россияне массово обращаются в посольство России с просьбой получить вакцину "Спутник V", несмотря на то, что импорт... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:38
2021-02-11T18:38
2021-02-11T18:45
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
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БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Граждане Хорватии и находящиеся в стране россияне массово обращаются в посольство России с просьбой получить вакцину "Спутник V", несмотря на то, что импорт лекарств и иммунизация не входят в компетенцию диппредставительства, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Загребе.В настоящее время в Хорватии проходит вакцинация населения от COVID-19 полученными через механизмы ЕС вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca/Oxford. Прививки первой дозой уже получили свыше 100 тысяч граждан, ревакцинацию прошли более 40 тысяч. Однако хорватов заинтересовал и препарат для иммунизации российского производства, которого нет в стране, посольство вынуждено было выступить с разъяснением в феврале.Обращающимся, которые спрашивают, как получить вакцину с помощью посольства, российские дипломаты напоминают, что не могут прививать граждан."Посольство РФ в Хорватии как дипломатическое представительство в рамках своих полномочий не смеет заниматься импортом, распространением, дистрибуированием, продажей вакцины. Для импорта в Хорватию любых лекарственных средств необходимы соответствующие разрешения госорганов и компетентных структур ЕС", - отметили в дипмиссии."В то же время сообщаем, что посольство готово приложить все усилия для интенсификации двустороннего диалога и максимально быстрого решения вопроса поставок вакцины российского производства, если будет инициатива со стороны хорватских властей. К сожалению, до сих пор мы не получили никакого официального запроса от хорватской стороны в связи с поставками вакцины", - подчеркнули российские дипломаты.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, загреб, хорватия, в мире
БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости.
Граждане Хорватии
и находящиеся в стране россияне массово обращаются в посольство России с просьбой получить вакцину "Спутник V
", несмотря на то, что импорт лекарств и иммунизация не входят в компетенцию диппредставительства, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Загребе
.
В настоящее время в Хорватии проходит вакцинация населения от COVID-19 полученными через механизмы ЕС вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca/Oxford. Прививки первой дозой уже получили свыше 100 тысяч граждан, ревакцинацию прошли более 40 тысяч. Однако хорватов заинтересовал и препарат для иммунизации российского производства, которого нет в стране, посольство вынуждено было выступить с разъяснением в феврале.
"Каждый день поступают от 10 до 20 звонков, запросов, обращений, писем на электронную почту. До публикации нашего заявления было по 15-20 обращений каждый день. Речь идет как о гражданах Хорватии, так и соотечественниках, которые имеют двойное гражданство, постоянный вид на жительство, работают в Хорватии", - заявили РИА Новости в дипмиссии.
Обращающимся, которые спрашивают, как получить вакцину с помощью посольства, российские дипломаты напоминают, что не могут прививать граждан.
"Посольство РФ в Хорватии как дипломатическое представительство в рамках своих полномочий не смеет заниматься импортом, распространением, дистрибуированием, продажей вакцины. Для импорта в Хорватию любых лекарственных средств необходимы соответствующие разрешения госорганов и компетентных структур ЕС", - отметили в дипмиссии.
"В то же время сообщаем, что посольство готово приложить все усилия для интенсификации двустороннего диалога и максимально быстрого решения вопроса поставок вакцины российского производства, если будет инициатива со стороны хорватских властей. К сожалению, до сих пор мы не получили никакого официального запроса от хорватской стороны в связи с поставками вакцины", - подчеркнули российские дипломаты.