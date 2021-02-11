https://ria.ru/20210211/vaktsina-1597083935.html

В Сербии рассказали о планах по совместному производству "Спутника V"

В Сербии рассказали о планах по совместному производству "Спутника V"

Совместное производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сербии планируется начать с расфасовки, затем перейти к полному циклу производства, заявил министр РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T17:41

2021-02-11T17:41

2021-02-11T17:41

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

юрий борисов (вице-премьер)

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

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БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Совместное производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сербии планируется начать с расфасовки, затем перейти к полному циклу производства, заявил министр по инновациям Ненад Попович.В четверг в Белград прибыла группа экспертов из РФ для оценки возможностей производства российской вакцины в Сербии. В составе делегации представители Минпромторга РФ, Центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Встреча министра Поповича с российскими специалистами состоялась в правительственном комплексе "Палата Сербия".Сербский министр отметил, что Белград надеется приступить к производству вакцины в два этапа, сначала осуществлять расфасовку, а затем и "полный цикл производства"."С замглавы вашего правительства Юрием Борисовым и главой Минпромторга Денисом Мантуровым у нас было несколько разговоров на эту тему. Выражаем большую благодарность за поддержку в снабжении вакциной, но хочу отметить, что мы и о производстве много говорили", - заявил Попович в начале встречи с российской делегацией.Он еще раз поблагодарил РФ за поддержку и возможность ознакомиться с производством российской вакцины "Спутник V" на заводе "Генериум" во Владимирской области.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, большинство - до 42% граждан - хотят получить российскую вакцину.Прибывшие в Белград 11 февраля российские специалисты должны изучить технические и кадровые возможности производства "Спутника V" на базе института вирусологии и вакцин "Торлак".

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-02-11T17:41 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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