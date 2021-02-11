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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210211/vaktsina-1597083935.html
В Сербии рассказали о планах по совместному производству "Спутника V"
В Сербии рассказали о планах по совместному производству "Спутника V"
Совместное производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сербии планируется начать с расфасовки, затем перейти к полному циклу производства, заявил министр РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T17:41
2021-02-11T17:41
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
юрий борисов (вице-премьер)
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Совместное производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сербии планируется начать с расфасовки, затем перейти к полному циклу производства, заявил министр по инновациям Ненад Попович.В четверг в Белград прибыла группа экспертов из РФ для оценки возможностей производства российской вакцины в Сербии. В составе делегации представители Минпромторга РФ, Центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Встреча министра Поповича с российскими специалистами состоялась в правительственном комплексе "Палата Сербия".Сербский министр отметил, что Белград надеется приступить к производству вакцины в два этапа, сначала осуществлять расфасовку, а затем и "полный цикл производства"."С замглавы вашего правительства Юрием Борисовым и главой Минпромторга Денисом Мантуровым у нас было несколько разговоров на эту тему. Выражаем большую благодарность за поддержку в снабжении вакциной, но хочу отметить, что мы и о производстве много говорили", - заявил Попович в начале встречи с российской делегацией.Он еще раз поблагодарил РФ за поддержку и возможность ознакомиться с производством российской вакцины "Спутник V" на заводе "Генериум" во Владимирской области.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, большинство - до 42% граждан - хотят получить российскую вакцину.Прибывшие в Белград 11 февраля российские специалисты должны изучить технические и кадровые возможности производства "Спутника V" на базе института вирусологии и вакцин "Торлак".
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, юрий борисов (вице-премьер), российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимирская область, китай, в мире

В Сербии рассказали о планах по совместному производству "Спутника V"

17:41 11.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Совместное производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сербии планируется начать с расфасовки, затем перейти к полному циклу производства, заявил министр по инновациям Ненад Попович.
В четверг в Белград прибыла группа экспертов из РФ для оценки возможностей производства российской вакцины в Сербии. В составе делегации представители Минпромторга РФ, Центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Встреча министра Поповича с российскими специалистами состоялась в правительственном комплексе "Палата Сербия".
Сербский министр отметил, что Белград надеется приступить к производству вакцины в два этапа, сначала осуществлять расфасовку, а затем и "полный цикл производства".
"С замглавы вашего правительства Юрием Борисовым и главой Минпромторга Денисом Мантуровым у нас было несколько разговоров на эту тему. Выражаем большую благодарность за поддержку в снабжении вакциной, но хочу отметить, что мы и о производстве много говорили", - заявил Попович в начале встречи с российской делегацией.
Он еще раз поблагодарил РФ за поддержку и возможность ознакомиться с производством российской вакцины "Спутник V" на заводе "Генериум" во Владимирской области.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, большинство - до 42% граждан - хотят получить российскую вакцину.
Прибывшие в Белград 11 февраля российские специалисты должны изучить технические и кадровые возможности производства "Спутника V" на базе института вирусологии и вакцин "Торлак".
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЮрий Борисов (вице-премьер)Российский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимирская областьКитайВ мире
 
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