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Узбекистан начал процесс сертификации вакцины "Спутник V"

Узбекистан начал процесс сертификации вакцины "Спутник V"

Узбекистан в четверг приступил к ускоренной сертификации российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, процесс может занять 15-20 дней, заявил РИА Новости РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:43

2021-02-11T15:43

2021-02-11T16:08

россия

денис мантуров

ташкент

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 фев - РИА Новости. Узбекистан в четверг приступил к ускоренной сертификации российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, процесс может занять 15-20 дней, заявил РИА Новости заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики Ботыр Курбанов.Ранее Курбанов заявлял, что власти начнут массовую вакцинацию коронавируса COVID-19 в марте, до конца 2021 года планируется привить 7 миллионов человек, или 20% населения, на мировом рынке заказано 15 миллионов доз вакцин. Первоначально планировалось к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики."Сегодняшним числом мы начинаем сертифицировать вакцину "Спутник V", - сказал Курбанов. Он уточнил, что нынешней ночью узбекская сторона получила от разработчиков российской вакцины необходимые материалы для запуска процесса сертификации.Замначальника СЭС считает, что процесс ускоренной сертификации может занять 15-20 дней. "Дальше уже можно будет ее применять", - добавил Курбанов.В начале декабря прошлого года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз вакцины "Спутник V". В настоящий момент узбекская сторона работает над ускоренной сертификацией этой вакцины и намерена локализовать ее производство в стране.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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