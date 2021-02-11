Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210211/vaktsina-1597001280.html
Узбекистан начал процесс сертификации вакцины "Спутник V"
Узбекистан начал процесс сертификации вакцины "Спутник V"
Узбекистан в четверг приступил к ускоренной сертификации российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, процесс может занять 15-20 дней, заявил РИА Новости РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:43
2021-02-11T16:08
россия
денис мантуров
ташкент
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596995877_0:104:3077:1835_1920x0_80_0_0_13e13c95ca2e249d3e18ddb7657ed903.jpg
ТАШКЕНТ, 11 фев - РИА Новости. Узбекистан в четверг приступил к ускоренной сертификации российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, процесс может занять 15-20 дней, заявил РИА Новости заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики Ботыр Курбанов.Ранее Курбанов заявлял, что власти начнут массовую вакцинацию коронавируса COVID-19 в марте, до конца 2021 года планируется привить 7 миллионов человек, или 20% населения, на мировом рынке заказано 15 миллионов доз вакцин. Первоначально планировалось к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики."Сегодняшним числом мы начинаем сертифицировать вакцину "Спутник V", - сказал Курбанов. Он уточнил, что нынешней ночью узбекская сторона получила от разработчиков российской вакцины необходимые материалы для запуска процесса сертификации.Замначальника СЭС считает, что процесс ускоренной сертификации может занять 15-20 дней. "Дальше уже можно будет ее применять", - добавил Курбанов.В начале декабря прошлого года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз вакцины "Спутник V". В настоящий момент узбекская сторона работает над ускоренной сертификацией этой вакцины и намерена локализовать ее производство в стране.
россия
ташкент
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596995877_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_648ad115bc740046776451be471e33e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, денис мантуров, ташкент, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, узбекистан, в мире

Узбекистан начал процесс сертификации вакцины "Спутник V"

15:43 11.02.2021 (обновлено: 16:08 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 11 фев - РИА Новости. Узбекистан в четверг приступил к ускоренной сертификации российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, процесс может занять 15-20 дней, заявил РИА Новости заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики Ботыр Курбанов.
Ранее Курбанов заявлял, что власти начнут массовую вакцинацию коронавируса COVID-19 в марте, до конца 2021 года планируется привить 7 миллионов человек, или 20% населения, на мировом рынке заказано 15 миллионов доз вакцин. Первоначально планировалось к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.
"Сегодняшним числом мы начинаем сертифицировать вакцину "Спутник V", - сказал Курбанов. Он уточнил, что нынешней ночью узбекская сторона получила от разработчиков российской вакцины необходимые материалы для запуска процесса сертификации.
Замначальника СЭС считает, что процесс ускоренной сертификации может занять 15-20 дней. "Дальше уже можно будет ее применять", - добавил Курбанов.
В начале декабря прошлого года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз вакцины "Спутник V". В настоящий момент узбекская сторона работает над ускоренной сертификацией этой вакцины и намерена локализовать ее производство в стране.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаРоссияДенис МантуровТашкентВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыУзбекистанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:48Малышева назвала опасную ошибку россиян во время пандемии
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
Лента новостейМолния