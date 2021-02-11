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Узбекистан начал процесс сертификации вакцины "Спутник V"
Узбекистан начал процесс сертификации вакцины "Спутник V"
Узбекистан в четверг приступил к ускоренной сертификации российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, процесс может занять 15-20 дней, заявил РИА Новости РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:43
2021-02-11T15:43
2021-02-11T16:08
россия
денис мантуров
ташкент
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 фев - РИА Новости. Узбекистан в четверг приступил к ускоренной сертификации российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, процесс может занять 15-20 дней, заявил РИА Новости заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики Ботыр Курбанов.Ранее Курбанов заявлял, что власти начнут массовую вакцинацию коронавируса COVID-19 в марте, до конца 2021 года планируется привить 7 миллионов человек, или 20% населения, на мировом рынке заказано 15 миллионов доз вакцин. Первоначально планировалось к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики."Сегодняшним числом мы начинаем сертифицировать вакцину "Спутник V", - сказал Курбанов. Он уточнил, что нынешней ночью узбекская сторона получила от разработчиков российской вакцины необходимые материалы для запуска процесса сертификации.Замначальника СЭС считает, что процесс ускоренной сертификации может занять 15-20 дней. "Дальше уже можно будет ее применять", - добавил Курбанов.В начале декабря прошлого года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз вакцины "Спутник V". В настоящий момент узбекская сторона работает над ускоренной сертификацией этой вакцины и намерена локализовать ее производство в стране.
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россия, денис мантуров, ташкент, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, узбекистан, в мире
ТАШКЕНТ, 11 фев - РИА Новости. Узбекистан
в четверг приступил к ускоренной сертификации российской вакцины "Спутник V
" против коронавируса, процесс может занять 15-20 дней, заявил РИА Новости заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики Ботыр Курбанов.
Ранее Курбанов заявлял, что власти начнут массовую вакцинацию коронавируса COVID-19 в марте, до конца 2021 года планируется привить 7 миллионов человек, или 20% населения, на мировом рынке заказано 15 миллионов доз вакцин. Первоначально планировалось к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.
"Сегодняшним числом мы начинаем сертифицировать вакцину "Спутник V", - сказал Курбанов. Он уточнил, что нынешней ночью узбекская сторона получила от разработчиков российской вакцины необходимые материалы для запуска процесса сертификации.
Замначальника СЭС считает, что процесс ускоренной сертификации может занять 15-20 дней. "Дальше уже можно будет ее применять", - добавил Курбанов.
В начале декабря прошлого года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
доставил в Ташкент
100 доз вакцины "Спутник V". В настоящий момент узбекская сторона работает над ускоренной сертификацией этой вакцины и намерена локализовать ее производство в стране.