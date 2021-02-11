https://ria.ru/20210211/vaktsina-1596952818.html

Немецкие компании ведут переговоры о производстве вакцины "Спутник V"

Немецкие компании ведут переговоры о производстве вакцины "Спутник V"

Компании в Германии ведут переговоры о производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V", до ее одобрения к применению в ЕС она могла бы поставляться... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:32

2021-02-11T11:32

2021-02-11T11:32

вакцина "спутник v"

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

восточная европа

коронавирусы

михаэль хармс

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Компании в Германии ведут переговоры о производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V", до ее одобрения к применению в ЕС она могла бы поставляться в третьи страны, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.) Михаэль Хармс.Он напомнил, что, согласно приведенным в авторитетном научном издании The Lancet данным, российская вакцина "Спутник V" имеет эффективность 91,6%. "Канцлер ФРГ и министр здравоохранения продемонстрировали интерес к использованию российской вакцины, в том числе, в Германии, если она будет одобрена соответствующим ведомством ЕС – EMA (Европейским агентством по лекарственным средствам – ред.). Могу сказать, что с немецкими компаниями уже ведутся очень интенсивные переговоры о производстве "Спутника V", и Восточный комитет конкретно задействован в этом. Мы находимся в тесном контакте с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ)", - сказал Хармс.Он подтвердил, что речь идет о производстве "Спутника V" в Германии для третьих стран до тех пор, пока вакцина не будет технически зарегистрирована в ЕС."РФПИ предоставил четкое и очень профессиональное техническое описание, которое компании должны соблюдать при производстве вакцины. Несколько немецких компаний уже проявили к этому интерес, эта вакцина оценивается очень положительно. Сегодня трудно предсказать, когда эти переговоры завершатся, но я думаю, что нам придется немного подождать", - добавил Хармс.РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕМА 29 января и имеет подтверждение, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется регулятором, уточнили в РФПИ.Восточный комитет немецкой экономики - бизнес-ассоциация, которая объединяет немецкие компании и фирмы, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

восточная европа

германия

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-02-11T11:32 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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