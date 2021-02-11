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Немецкие компании ведут переговоры о производстве вакцины "Спутник V"
Немецкие компании ведут переговоры о производстве вакцины "Спутник V"
Компании в Германии ведут переговоры о производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V", до ее одобрения к применению в ЕС она могла бы поставляться... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:32
2021-02-11T11:32
вакцина "спутник v"
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
восточная европа
коронавирусы
михаэль хармс
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Компании в Германии ведут переговоры о производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V", до ее одобрения к применению в ЕС она могла бы поставляться в третьи страны, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.) Михаэль Хармс.Он напомнил, что, согласно приведенным в авторитетном научном издании The Lancet данным, российская вакцина "Спутник V" имеет эффективность 91,6%. "Канцлер ФРГ и министр здравоохранения продемонстрировали интерес к использованию российской вакцины, в том числе, в Германии, если она будет одобрена соответствующим ведомством ЕС – EMA (Европейским агентством по лекарственным средствам – ред.). Могу сказать, что с немецкими компаниями уже ведутся очень интенсивные переговоры о производстве "Спутника V", и Восточный комитет конкретно задействован в этом. Мы находимся в тесном контакте с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ)", - сказал Хармс.Он подтвердил, что речь идет о производстве "Спутника V" в Германии для третьих стран до тех пор, пока вакцина не будет технически зарегистрирована в ЕС."РФПИ предоставил четкое и очень профессиональное техническое описание, которое компании должны соблюдать при производстве вакцины. Несколько немецких компаний уже проявили к этому интерес, эта вакцина оценивается очень положительно. Сегодня трудно предсказать, когда эти переговоры завершатся, но я думаю, что нам придется немного подождать", - добавил Хармс.РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕМА 29 января и имеет подтверждение, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется регулятором, уточнили в РФПИ.Восточный комитет немецкой экономики - бизнес-ассоциация, которая объединяет немецкие компании и фирмы, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, восточная европа, коронавирусы, михаэль хармс, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, германия, экономика

Немецкие компании ведут переговоры о производстве вакцины "Спутник V"

11:32 11.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Компании в Германии ведут переговоры о производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V", до ее одобрения к применению в ЕС она могла бы поставляться в третьи страны, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.) Михаэль Хармс.
Он напомнил, что, согласно приведенным в авторитетном научном издании The Lancet данным, российская вакцина "Спутник V" имеет эффективность 91,6%. "Канцлер ФРГ и министр здравоохранения продемонстрировали интерес к использованию российской вакцины, в том числе, в Германии, если она будет одобрена соответствующим ведомством ЕС – EMA (Европейским агентством по лекарственным средствам – ред.). Могу сказать, что с немецкими компаниями уже ведутся очень интенсивные переговоры о производстве "Спутника V", и Восточный комитет конкретно задействован в этом. Мы находимся в тесном контакте с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ)", - сказал Хармс.
Он подтвердил, что речь идет о производстве "Спутника V" в Германии для третьих стран до тех пор, пока вакцина не будет технически зарегистрирована в ЕС.
"РФПИ предоставил четкое и очень профессиональное техническое описание, которое компании должны соблюдать при производстве вакцины. Несколько немецких компаний уже проявили к этому интерес, эта вакцина оценивается очень положительно. Сегодня трудно предсказать, когда эти переговоры завершатся, но я думаю, что нам придется немного подождать", - добавил Хармс.
РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕМА 29 января и имеет подтверждение, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется регулятором, уточнили в РФПИ.
Восточный комитет немецкой экономики - бизнес-ассоциация, которая объединяет немецкие компании и фирмы, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Восточная ЕвропаКоронавирусыМихаэль ХармсРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetГерманияЭкономика
 
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