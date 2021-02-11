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https://ria.ru/20210211/vaktsina-1596923195.html
Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
Отказ от российской вакцины может привести к крайне негативным последствиям для Украины, заявил в эфире телеканала "Россия-1" депутат Верховной рады от партии... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T05:04
2021-02-11T05:04
вакцина "спутник v"
распространение коронавируса
денис шмыгаль
коронавирус covid-19
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
здоровье
верховная рада украины
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Отказ от российской вакцины может привести к крайне негативным последствиям для Украины, заявил в эфире телеканала "Россия-1" депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.Ранее президент Владимир Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.Парламентарий высказал противоположное мнение. По его словам, в вопросе вакцинации украинцев от коронавируса Киев руководствуется не стремлением спасти нацию, а внешними указаниями.Депутат также предположил, что Украина может получить вакцину от западных коллег по остаточному принципу.Накануне украинский премьер-министр Денис Шмыгаль запретил регистрировать в стране вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные или произведенные в России.Третья фаза клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V", результаты которой опубликовал авторитетный научный журнал Lancet, подтвердила высокую эффективность препарата — 91,6 процента. При этом вакцина дает полную защиту от тяжелых случаев заболевания. Применение "Спутника V" одобрено в 21 стране.
https://ria.ru/20210209/vaktsina-1596656267.html
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вакцина "спутник v", денис шмыгаль, коронавирус covid-19, россия, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, здоровье, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины

05:04 11.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц вакцину от коронавируса "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник набирает в шприц вакцину от коронавируса Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Отказ от российской вакцины может привести к крайне негативным последствиям для Украины, заявил в эфире телеканала "Россия-1" депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
Ранее президент Владимир Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.
Парламентарий высказал противоположное мнение. По его словам, в вопросе вакцинации украинцев от коронавируса Киев руководствуется не стремлением спасти нацию, а внешними указаниями.
"Мы для Европы и США превратились в страну третьего мира. И я не исключаю, что нам дадут вакцину, чтобы частично испробовать ее, мы же для них подопытные кролики, на которых ставят эксперименты", — считает Кива.
Депутат также предположил, что Украина может получить вакцину от западных коллег по остаточному принципу.
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Накануне украинский премьер-министр Денис Шмыгаль запретил регистрировать в стране вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные или произведенные в России.
Третья фаза клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V", результаты которой опубликовал авторитетный научный журнал Lancet, подтвердила высокую эффективность препарата — 91,6 процента. При этом вакцина дает полную защиту от тяжелых случаев заболевания. Применение "Спутника V" одобрено в 21 стране.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Денис ШмыгальКоронавирус COVID-19РоссияОппозиционная платформа - За жизньИлья КиваЗдоровьеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
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