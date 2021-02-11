Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц вакцину от коронавируса "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Отказ от российской вакцины может привести к крайне негативным последствиям для Украины, заявил в эфире телеканала "Россия-1" депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
Ранее президент Владимир Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.
Парламентарий высказал противоположное мнение. По его словам, в вопросе вакцинации украинцев от коронавируса Киев руководствуется не стремлением спасти нацию, а внешними указаниями.
"Мы для Европы и США превратились в страну третьего мира. И я не исключаю, что нам дадут вакцину, чтобы частично испробовать ее, мы же для них подопытные кролики, на которых ставят эксперименты", — считает Кива.
Депутат также предположил, что Украина может получить вакцину от западных коллег по остаточному принципу.
Накануне украинский премьер-министр Денис Шмыгаль запретил регистрировать в стране вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные или произведенные в России.
Третья фаза клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V", результаты которой опубликовал авторитетный научный журнал Lancet, подтвердила высокую эффективность препарата — 91,6 процента. При этом вакцина дает полную защиту от тяжелых случаев заболевания. Применение "Спутника V" одобрено в 21 стране.