https://ria.ru/20210211/vaktsina-1596923195.html

Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины

Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины

Отказ от российской вакцины может привести к крайне негативным последствиям для Украины, заявил в эфире телеканала "Россия-1" депутат Верховной рады от партии... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T05:04

2021-02-11T05:04

2021-02-11T05:04

вакцина "спутник v"

распространение коронавируса

денис шмыгаль

коронавирус covid-19

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

илья кива

здоровье

верховная рада украины

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Отказ от российской вакцины может привести к крайне негативным последствиям для Украины, заявил в эфире телеканала "Россия-1" депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.Ранее президент Владимир Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.Парламентарий высказал противоположное мнение. По его словам, в вопросе вакцинации украинцев от коронавируса Киев руководствуется не стремлением спасти нацию, а внешними указаниями.Депутат также предположил, что Украина может получить вакцину от западных коллег по остаточному принципу.Накануне украинский премьер-министр Денис Шмыгаль запретил регистрировать в стране вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные или произведенные в России.Третья фаза клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V", результаты которой опубликовал авторитетный научный журнал Lancet, подтвердила высокую эффективность препарата — 91,6 процента. При этом вакцина дает полную защиту от тяжелых случаев заболевания. Применение "Спутника V" одобрено в 21 стране.

https://ria.ru/20210209/vaktsina-1596656267.html

https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596730016.html

россия

киев

украина

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вакцина "спутник v", денис шмыгаль, коронавирус covid-19, россия, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, здоровье, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире