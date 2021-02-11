https://ria.ru/20210211/ukraina-1597104427.html

Лукашевич счел санкции против каналов на Украине внесудебной расправой

Лукашевич счел санкции против каналов на Украине внесудебной расправой

Введение на Украине санкций против трех телеканалов - "112.Украина", NewsOne и ZIK - носит характер внесудебной расправы, заявил в четверг постпред России при... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T19:07

2021-02-11T19:07

2021-02-11T19:07

обсе

александр лукашевич

владимир зеленский

украина

в мире

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ВЕНА, 11 фев - РИА Новости. Введение на Украине санкций против трех телеканалов - "112.Украина", NewsOne и ZIK - носит характер внесудебной расправы, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.Он приветствовал тот факт, что свою обеспокоенность этой мерой Киева и ее влиянием на свободу выражения мнения на Украине выразило управление верховного комиссара ООН по правам человека, добавив, что его мониторинговая миссия на Украине оценивает соответствие решения украинских властей международному праву."Нам же на данном этапе очевидно, что подписанный президентом Владимиром Зеленским указ нарушает внутреннее законодательство Украины и международные правозащитные обязательства этой страны, в том числе по Международному пакту о гражданских и политических правах, конвенциям ЮНЕСКО и Совета Европы, документам ОБСЕ. Грубо попраны права миллионов украинцев на свободу мнения и его выражения - им фактически отказано в доступе к информации", - заключил постпред.Второго февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.

https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595914529.html

https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595859028.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, александр лукашевич, владимир зеленский, украина, в мире