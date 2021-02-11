Лукашевич счел санкции против каналов на Украине внесудебной расправой
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с интернет-трансляцией телеканалов "112.Украина" и ZIK на платформе видеохостинга YouTube
ВЕНА, 11 фев - РИА Новости. Введение на Украине санкций против трех телеканалов - "112.Украина", NewsOne и ZIK - носит характер внесудебной расправы, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"По Украине. Подчеркну: введение санкций в отношении трех украинских телеканалов носит характер внесудебной расправы. На это обратили внимание и в Национальном союзе журналистов Украины. Там отметили, что соответствующее решение со стороны Совета национальной безопасности и обороны Украины должно происходить с соблюдением закона и основываться на публичных доказательствах. Чего, разумеется, сделано не было. И, кстати, где же реакция основных радетелей за права на позицию профессионального объединения украинских журналистов? Что-то не слышно их поддержки со стороны тех западных посольств, что аплодируют запретам", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
Он приветствовал тот факт, что свою обеспокоенность этой мерой Киева и ее влиянием на свободу выражения мнения на Украине выразило управление верховного комиссара ООН по правам человека, добавив, что его мониторинговая миссия на Украине оценивает соответствие решения украинских властей международному праву.
"Нам же на данном этапе очевидно, что подписанный президентом Владимиром Зеленским указ нарушает внутреннее законодательство Украины и международные правозащитные обязательства этой страны, в том числе по Международному пакту о гражданских и политических правах, конвенциям ЮНЕСКО и Совета Европы, документам ОБСЕ. Грубо попраны права миллионов украинцев на свободу мнения и его выражения - им фактически отказано в доступе к информации", - заключил постпред.
Второго февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.