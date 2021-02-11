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Украине предрекли разрушение в случае обострения конфликта в Донбассе
Украине предрекли разрушение в случае обострения конфликта в Донбассе
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что обострение конфликта в Донбассе приведет к окончательному разрушению страны. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:19
2021-02-11T16:19
донбасс
луганская народная республика
здоровье - общество
украина
в мире
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что обострение конфликта в Донбассе приведет к окончательному разрушению страны."То, что они (власти Украины – ред.) сейчас затеяли по указанию американских хозяев, а именно активизация этого конфликта (в Донбассе – ред.), боюсь, что приведет к горячему конфликту. А это окончательное разрушение Украины", - заявил Азаров в четверг в своем видеоблоге на YouTube.По его словам, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам невыгодно обострять конфликт из-за мирного населения, проживающего вблизи линии разграничения."Там же настолько... густонаселен этот район, что там нет больших пространств, которые могли бы быть ареной боя. И обстрелы всегда ведут к обстрелам мирного населения Донбасса. Вот в чем беда… Поэтому ни один военный деятель этих республик, находящийся в трезвом уме, не будет открывать первым огонь, потому что им понятно, что ответка ударит, прежде всего, по мирному населению. Не в интересах Донбасса обострять эту ситуацию. В интересах Донбасса урегулировать этот конфликт как можно скорее", - считает Азаров.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210211/predosterezhenie-1596929310.html
https://ria.ru/20210206/ukraina-1596323674.html
донбасс
луганская народная республика
украина
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донбасс, луганская народная республика, здоровье - общество, украина, в мире

Украине предрекли разрушение в случае обострения конфликта в Донбассе

16:19 11.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что обострение конфликта в Донбассе приведет к окончательному разрушению страны.
"То, что они (власти Украины – ред.) сейчас затеяли по указанию американских хозяев, а именно активизация этого конфликта (в Донбассе – ред.), боюсь, что приведет к горячему конфликту. А это окончательное разрушение Украины", - заявил Азаров в четверг в своем видеоблоге на YouTube.
По его словам, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам невыгодно обострять конфликт из-за мирного населения, проживающего вблизи линии разграничения.
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"Там же настолько... густонаселен этот район, что там нет больших пространств, которые могли бы быть ареной боя. И обстрелы всегда ведут к обстрелам мирного населения Донбасса. Вот в чем беда… Поэтому ни один военный деятель этих республик, находящийся в трезвом уме, не будет открывать первым огонь, потому что им понятно, что ответка ударит, прежде всего, по мирному населению. Не в интересах Донбасса обострять эту ситуацию. В интересах Донбасса урегулировать этот конфликт как можно скорее", - считает Азаров.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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