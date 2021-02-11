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Учения и борьба с огнем: пожарный показывает в TikTok свои будни
Учения и борьба с огнем: пожарный показывает в TikTok свои будни
Борьба с огнем, учения, сбор на ЧП по сигналу тревоги – пожарный из Новочеркасска Владислав Гончаров снимает на видео самые интересные и опасные моменты своей работы и выкладывает их в TikTok.
2021-02-11T20:43
2021-02-11T20:43
tiktok
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
новочеркасск
видео
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Ролики для социальных сетей сотрудник МЧС готовит раз в неделю, а в остальное время он много тренируется и участвует в профессиональных конкурсах. За последние два года Владислав дважды становился лучшим пожарным в Ростовской области.
ростовская область
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Учения и борьба с огнем: пожарный показывает в TikTok свои будни
Борьба с огнем, учения, сбор на ЧП по сигналу тревоги – пожарный из Новочеркасска Владислав Гончаров снимает на видео самые интересные и опасные моменты своей работы и выкладывает их в TikTok. Ролики для социальных сетей сотрудник МЧС готовит раз в неделю, а в остальное время он много тренируется и участвует в профессиональных конкурсах. За последние два года Владислав дважды становился лучшим пожарным в Ростовской области.
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видео, tiktok, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, новочеркасск, видео
Учения и борьба с огнем: пожарный показывает в TikTok свои будни
Борьба с огнем, учения, сбор на ЧП по сигналу тревоги – пожарный из Новочеркасска Владислав Гончаров снимает на видео самые интересные и опасные моменты своей работы и выкладывает их в TikTok.
2021-02-11T20:43
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Учения и борьба с огнем: пожарный показывает в TikTok свои будни

20:43 11.02.2021
 
Читать ria.ru в
Борьба с огнем, учения, сбор на ЧП по сигналу тревоги – пожарный из Новочеркасска Владислав Гончаров снимает на видео самые интересные и опасные моменты своей работы и выкладывает их в TikTok.
Ролики для социальных сетей сотрудник МЧС готовит раз в неделю, а в остальное время он много тренируется и участвует в профессиональных конкурсах. За последние два года Владислав дважды становился лучшим пожарным в Ростовской области.
 
TikTokМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская областьНовочеркасскВидео
 
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