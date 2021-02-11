https://ria.ru/20210211/ucheniya-i-borba-s-ognem-pozharnyy-pokazyvaet-v-tiktok-svoi-budni-1597116858.html
Учения и борьба с огнем: пожарный показывает в TikTok свои будни
Учения и борьба с огнем: пожарный показывает в TikTok свои будни
Борьба с огнем, учения, сбор на ЧП по сигналу тревоги – пожарный из Новочеркасска Владислав Гончаров снимает на видео самые интересные и опасные моменты своей работы и выкладывает их в TikTok.
2021-02-11T20:43
2021-02-11T20:43
2021-02-11T20:43
tiktok
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
новочеркасск
видео
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Ролики для социальных сетей сотрудник МЧС готовит раз в неделю, а в остальное время он много тренируется и участвует в профессиональных конкурсах. За последние два года Владислав дважды становился лучшим пожарным в Ростовской области.
ростовская область
новочеркасск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597116200_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_1d2fc8a889d6ad8828b2a1b99eec3e3d.jpg
Учения и борьба с огнем: пожарный показывает в TikTok свои будни
Борьба с огнем, учения, сбор на ЧП по сигналу тревоги – пожарный из Новочеркасска Владислав Гончаров снимает на видео самые интересные и опасные моменты своей работы и выкладывает их в TikTok. Ролики для социальных сетей сотрудник МЧС готовит раз в неделю, а в остальное время он много тренируется и участвует в профессиональных конкурсах. За последние два года Владислав дважды становился лучшим пожарным в Ростовской области.
2021-02-11T20:43
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PT2M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, tiktok, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, новочеркасск, видео
Учения и борьба с огнем: пожарный показывает в TikTok свои будни
Борьба с огнем, учения, сбор на ЧП по сигналу тревоги – пожарный из Новочеркасска Владислав Гончаров снимает на видео самые интересные и опасные моменты своей работы и выкладывает их в TikTok.
2021-02-11T20:43
true
PT2M10S
Учения и борьба с огнем: пожарный показывает в TikTok свои будни
Борьба с огнем, учения, сбор на ЧП по сигналу тревоги – пожарный из Новочеркасска Владислав Гончаров снимает на видео самые интересные и опасные моменты своей работы и выкладывает их в TikTok.