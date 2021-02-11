https://ria.ru/20210211/ucheniya-i-borba-s-ognem-pozharnyy-pokazyvaet-v-tiktok-svoi-budni-1597116858.html

Учения и борьба с огнем: пожарный показывает в TikTok свои будни

Учения и борьба с огнем: пожарный показывает в TikTok свои будни

Борьба с огнем, учения, сбор на ЧП по сигналу тревоги – пожарный из Новочеркасска Владислав Гончаров снимает на видео самые интересные и опасные моменты своей работы и выкладывает их в TikTok.

2021-02-11T20:43

2021-02-11T20:43

2021-02-11T20:43

tiktok

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

новочеркасск

видео

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Ролики для социальных сетей сотрудник МЧС готовит раз в неделю, а в остальное время он много тренируется и участвует в профессиональных конкурсах. За последние два года Владислав дважды становился лучшим пожарным в Ростовской области.

ростовская область

новочеркасск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Учения и борьба с огнем: пожарный показывает в TikTok свои будни Борьба с огнем, учения, сбор на ЧП по сигналу тревоги – пожарный из Новочеркасска Владислав Гончаров снимает на видео самые интересные и опасные моменты своей работы и выкладывает их в TikTok. Ролики для социальных сетей сотрудник МЧС готовит раз в неделю, а в остальное время он много тренируется и участвует в профессиональных конкурсах. За последние два года Владислав дважды становился лучшим пожарным в Ростовской области. 2021-02-11T20:43 true PT2M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, tiktok, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, новочеркасск, видео