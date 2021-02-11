https://ria.ru/20210211/ubiystvo-1597106960.html

В Лондоне убившую сына женщину из России направили на лечение

В Лондоне убившую сына женщину из России направили на лечение

Центральный уголовный суд Лондона в четверг постановил направить на принудительное психиатрическое лечение на неопределенный срок родившуюся в России Ольгу... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T19:26

2021-02-11T19:26

2021-02-11T19:26

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Центральный уголовный суд Лондона в четверг постановил направить на принудительное психиатрическое лечение на неопределенный срок родившуюся в России Ольгу Фриман, которая призналась в убийстве 10-летнего сына в августе прошлого года, сообщает полиция британской столицы."В четверг 11 февраля ее приговорили к принудительному лечению с ограничением на неограниченный срок по статьям 37 и 41 Закона о психическом здоровье 1983 года", - говорится в заявлении полиции.Согласно информации правоохранителей, ночью 16 августа 2020 года Фриман явилась в отделение полиции в одном из районов Лондона и призналась, что дала сыну медикаменты и закрыла его рот губкой. Прибывшие полицейские и медики установили смерть ребенка, после чего женщина была задержана.Отмечается, что мальчик страдал рядом серьезных заболеваний, что могло вызывать трудности при заботе о нем у "испытывающей проблемы с психическим здоровьем" Фриман, особенно во время карантина. Об этом она рассказывала знакомым.Судья, как сообщает телеканал Sky News, в ходе заседания постановила, что женщина совершила преступление, будучи "не в себе", а врачи заявили, что у Фриман появились симптомы психического заболевания в результате "серьезного стресса из-за карантина, введенного из-за COVID-19".

https://ria.ru/20210210/prigovor-1596773339.html

https://ria.ru/20210205/izbienie-1596023668.html

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россия, великобритания, лондон, в мире