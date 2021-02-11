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"Боимся за детей": что происходит в Воронеже после убийства учительницы
"Боимся за детей": что происходит в Воронеже после убийства учительницы
Воронежские полицейские задержали подозреваемого в жестокой расправе над 47-летней учительницей математики Натальей Тушинской. Оперативники рассматривали... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:11
2021-02-11T12:28
россия
следственный комитет россии (ск рф)
луганск
воронеж
происшествия
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Воронежские полицейские задержали подозреваемого в жестокой расправе над 47-летней учительницей математики Натальей Тушинской. Оперативники рассматривали несколько версий, в том числе заказное убийство и месть бывших учеников или их родителей. Пока остановились на разбойном нападении. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах резонансного преступления.Следы от обувиВечером 2 февраля Наталья возвращалась домой после уроков — в район Лесная Поляна, в полутора километрах от школы. Прошла по Московскому проспекту. Когда собиралась переходить дорогу, на нее набросился неизвестный: нанес несколько ударов ножом в шею и грудь. Схватил сумку, телефон и сбежал. Учительница скончалась на месте. Тело вскоре обнаружили случайные прохожие."Об убийстве мы узнали через два часа после случившегося из родительского чата, — рассказывает РИА Новости мать одной из учениц погибшей Галина Игнатьева. — Все были в шоке. На следующий день у дочери первый урок — алгебра. Дети плакали, у некоторых девочек вообще случилась настоящая истерика".Криминалисты обнаружили на месте преступления следы, нашли нескольких свидетелей, изучили записи с камер наблюдения. В объективы попал подозрительный мужчина в темной одежде и медицинской маске.Уголовное дело возбудили по двум статьям — "Убийство" и "Разбой". В социальных сетях при этом распространялась информация, что к преступлению причастен кто-то из учеников Натальи, возможно, бывших. "Это все ерунда, — уверена мать другой школьницы Надежда Росиненкова. — Наталью Васильевну любили даже те, кому она ставила заслуженные двойки. Жизнь она никому не ломала и никого из детей не гнобила, а плакали из-за ее гибели и не самые послушные и прилежные учащиеся"."Ее все любили"Наталья окончила математический факультет Воронежского педагогического университета. В школе № 1 проработала десять лет. Учебное заведение, к слову, находится на территории военного городка."Столько часов в неделю, сколько с ней, дети не общались ни с одним другим учителем, — говорит Росиненкова. — Наталья была очень добрая и веселая. Умела найти подход к каждому ребенку, много шутила, объясняла новую тему увлекательно, играючи. Но это не значит, что дети садились ей на голову. Ученики знали ее предмет и понимали, что домашнее задание нужно делать вовремя. Наталья Васильевна как-то умудрялась выдержать баланс между легкостью, хорошим настроением, юмором и строгостью".Ученики и их родители отмечают, что Тушинская была требовательным, но справедливым педагогом. "В пандемию, когда дети находились на дистанционном обучении, предупредила: если увидит кого-то на улице, сразу поставит двойку в четверти, — добавляет Галина Игнатьева. — Моя дочь боялась тогда из дома выйти не столько из-за вируса, сколько из-за Натальи Васильевны".Мать еще одного ученика Елизавета сказала, что в сильные январские морозы после уроков Тушинская обязательно обзванивала всех родителей и интересовалась, добрались ли дети до дома."Часто ребята с личными проблемами шли сначала к Наталье Васильевне, а потом уже к нам, родителям, — вспоминает она. — Я часто слышала от знакомых жалобы на других классных руководителей или учителей и просто поверить не могла, что нам так повезло с учителем математики".Разные версииВ Воронеже все крайне взволнованы. Родители провожают детей в школу, встречают после уроков."Люди напуганы, — говорит мать одного из учеников. — Но мы стараемся помогать друг другу. Родители довозят до дома и других детей, особенно если это по пути".Полицейские рассматривали несколько версий, в том числе месть кого-то из близкого окружения Натальи, а также заказное убийство. Не исключали, что преступник перепутал учительницу с другой женщиной и она стала случайной жертвой. Но, изучив все улики, следователи пока остановились на разбойном нападении.На подозреваемого вышли через пять дней после убийства. Помогли записи с видеокамер и экспертиза ДНК — на одежде жертвы остался генотип преступника. Личность установили, заочно выдвинули обвинение и объявили в международный розыск.Вечером 10 февраля подозреваемого задержали и доставили в Воронеж. Сотрудники СК пока не раскрывают его личность. Известно только, что ему 31 год. В местных пабликах горожане утверждают, что к убийству причастен уроженец Украины, переехавший в Россию из Луганска. Но никакой официальной информации нет.В ближайшие двое суток следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения. Учитывая тяжесть преступления и широкий общественный резонанс, его, очевидно, заключат под стражу. Было ли нападение обычным разбоем или за этим стоят другие мотивы, скоро выяснится.
https://ria.ru/20201224/ubiystvo-1590764517.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), луганск, воронеж, происшествия

"Боимся за детей": что происходит в Воронеже после убийства учительницы

12:11 11.02.2021 (обновлено: 12:28 11.02.2021)
 
© Фото : страница МБОУ СОШ №1 Воронеж во ВКонтактеНаталья Тушинская
Наталья Тушинская - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : страница МБОУ СОШ №1 Воронеж во ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Воронежские полицейские задержали подозреваемого в жестокой расправе над 47-летней учительницей математики Натальей Тушинской. Оперативники рассматривали несколько версий, в том числе заказное убийство и месть бывших учеников или их родителей. Пока остановились на разбойном нападении. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах резонансного преступления.

Следы от обуви

Вечером 2 февраля Наталья возвращалась домой после уроков — в район Лесная Поляна, в полутора километрах от школы. Прошла по Московскому проспекту. Когда собиралась переходить дорогу, на нее набросился неизвестный: нанес несколько ударов ножом в шею и грудь. Схватил сумку, телефон и сбежал. Учительница скончалась на месте. Тело вскоре обнаружили случайные прохожие.
"Об убийстве мы узнали через два часа после случившегося из родительского чата, — рассказывает РИА Новости мать одной из учениц погибшей Галина Игнатьева. — Все были в шоке. На следующий день у дочери первый урок — алгебра. Дети плакали, у некоторых девочек вообще случилась настоящая истерика".
© Фото : СУСК РФ по Воронежской областиНа месте преступления вблизи одного из кафе на Московском проспекте города Воронежа
На месте преступления вблизи одного из кафе на Московском проспекте города Воронежа - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : СУСК РФ по Воронежской области
На месте преступления вблизи одного из кафе на Московском проспекте города Воронежа
Криминалисты обнаружили на месте преступления следы, нашли нескольких свидетелей, изучили записи с камер наблюдения. В объективы попал подозрительный мужчина в темной одежде и медицинской маске.
Уголовное дело возбудили по двум статьям — "Убийство" и "Разбой". В социальных сетях при этом распространялась информация, что к преступлению причастен кто-то из учеников Натальи, возможно, бывших.
"Это все ерунда, — уверена мать другой школьницы Надежда Росиненкова. — Наталью Васильевну любили даже те, кому она ставила заслуженные двойки. Жизнь она никому не ломала и никого из детей не гнобила, а плакали из-за ее гибели и не самые послушные и прилежные учащиеся".
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"Ее все любили"

Наталья окончила математический факультет Воронежского педагогического университета. В школе № 1 проработала десять лет. Учебное заведение, к слову, находится на территории военного городка.
"Столько часов в неделю, сколько с ней, дети не общались ни с одним другим учителем, — говорит Росиненкова. — Наталья была очень добрая и веселая. Умела найти подход к каждому ребенку, много шутила, объясняла новую тему увлекательно, играючи. Но это не значит, что дети садились ей на голову. Ученики знали ее предмет и понимали, что домашнее задание нужно делать вовремя. Наталья Васильевна как-то умудрялась выдержать баланс между легкостью, хорошим настроением, юмором и строгостью".
Ученики и их родители отмечают, что Тушинская была требовательным, но справедливым педагогом. "В пандемию, когда дети находились на дистанционном обучении, предупредила: если увидит кого-то на улице, сразу поставит двойку в четверти, — добавляет Галина Игнатьева. — Моя дочь боялась тогда из дома выйти не столько из-за вируса, сколько из-за Натальи Васильевны".
© Фото : СУСК РФ по Воронежской областиНа месте преступления вблизи одного из кафе на Московском проспекте города Воронежа
На месте преступления вблизи одного из кафе на Московском проспекте города Воронежа - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : СУСК РФ по Воронежской области
На месте преступления вблизи одного из кафе на Московском проспекте города Воронежа
Мать еще одного ученика Елизавета сказала, что в сильные январские морозы после уроков Тушинская обязательно обзванивала всех родителей и интересовалась, добрались ли дети до дома.
"Часто ребята с личными проблемами шли сначала к Наталье Васильевне, а потом уже к нам, родителям, — вспоминает она. — Я часто слышала от знакомых жалобы на других классных руководителей или учителей и просто поверить не могла, что нам так повезло с учителем математики".

Разные версии

В Воронеже все крайне взволнованы. Родители провожают детей в школу, встречают после уроков.
"Люди напуганы, — говорит мать одного из учеников. — Но мы стараемся помогать друг другу. Родители довозят до дома и других детей, особенно если это по пути".
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Полицейские рассматривали несколько версий, в том числе месть кого-то из близкого окружения Натальи, а также заказное убийство. Не исключали, что преступник перепутал учительницу с другой женщиной и она стала случайной жертвой. Но, изучив все улики, следователи пока остановились на разбойном нападении.
На подозреваемого вышли через пять дней после убийства. Помогли записи с видеокамер и экспертиза ДНК — на одежде жертвы остался генотип преступника. Личность установили, заочно выдвинули обвинение и объявили в международный розыск.
Вечером 10 февраля подозреваемого задержали и доставили в Воронеж. Сотрудники СК пока не раскрывают его личность. Известно только, что ему 31 год. В местных пабликах горожане утверждают, что к убийству причастен уроженец Украины, переехавший в Россию из Луганска. Но никакой официальной информации нет.
© Фото : СУСК РФ по Воронежской областиНа месте преступления вблизи одного из кафе на Московском проспекте города Воронежа
На месте преступления вблизи одного из кафе на Московском проспекте города Воронежа - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : СУСК РФ по Воронежской области
На месте преступления вблизи одного из кафе на Московском проспекте города Воронежа
В ближайшие двое суток следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения. Учитывая тяжесть преступления и широкий общественный резонанс, его, очевидно, заключат под стражу. Было ли нападение обычным разбоем или за этим стоят другие мотивы, скоро выяснится.
 
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