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Германия планирует дать убежище белорусским оппозиционерам
Германия планирует дать убежище белорусским оппозиционерам
Германия планирует принять до 50 преследуемых белорусских оппозиционеров с членами их семей, сообщает газета Süddeutschen Zeitung со ссылкой на документ МВД... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T22:36
2021-02-11T22:36
светлана тихановская
александр лукашенко
мид германии
евросоюз
ангела меркель
белоруссия
союз 90/зеленые
сша
украина
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Германия планирует принять до 50 преследуемых белорусских оппозиционеров с членами их семей, сообщает газета Süddeutschen Zeitung со ссылкой на документ МВД ФРГ.Ранее власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Белоруссии, речь идет о предоставлении убежища и стипендий, поддержке независимых СМИ, заявила ранее в традиционном видеовыступлении 6 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель.Издание получило в распоряжение ответ МВД ФРГ на запрос депутата парламентской фракции "Союз 90/Зеленые" Мануэля Саррацина. Из него следует, что МВД договорилось с МИД ФРГ принять "до 50 преследуемых" в Белоруссии оппозиционеров. При этом, уточняет издание, это не формальная верхняя граница, каждый случай будет рассматриваться отдельно. "Прием (оппозиционеров в ФРГ) должен начаться в кратчайшие сроки", - цитирует издание документ.При этом сам Саррацин заявил изданию, что "ограничение в 50 человек при таком масштабе репрессий слишком серьезное". Он выразил надежду, что правительство ФРГ скорректирует это ограничение при необходимости.Как уточняет издание, предусмотренный прием в ФРГ активистов в рамках плана действий в поддержку оппозиции предполагает облегченные визовые требования и предоставление убежища. Кроме того, Германия выделила 21 миллион евро на поддержку гражданского общества, будет выделять стипендии белорусским студентам и ученым, оказывать психологическую помощь травмированным.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Правоохранительные органы страны заявили о радикализации протестов в Белоруссии. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Евросоюз, Великобритания, США и Канада после выборов ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц и предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, мид германии, евросоюз, ангела меркель, белоруссия, союз 90/зеленые , сша, украина, в мире

Германия планирует дать убежище белорусским оппозиционерам

22:36 11.02.2021
 
© AP PhotoУчастники несанкционированной акции протеста в Минске
Участники несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© AP Photo
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Германия планирует принять до 50 преследуемых белорусских оппозиционеров с членами их семей, сообщает газета Süddeutschen Zeitung со ссылкой на документ МВД ФРГ.
Ранее власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Белоруссии, речь идет о предоставлении убежища и стипендий, поддержке независимых СМИ, заявила ранее в традиционном видеовыступлении 6 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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Издание получило в распоряжение ответ МВД ФРГ на запрос депутата парламентской фракции "Союз 90/Зеленые" Мануэля Саррацина. Из него следует, что МВД договорилось с МИД ФРГ принять "до 50 преследуемых" в Белоруссии оппозиционеров. При этом, уточняет издание, это не формальная верхняя граница, каждый случай будет рассматриваться отдельно. "Прием (оппозиционеров в ФРГ) должен начаться в кратчайшие сроки", - цитирует издание документ.
При этом сам Саррацин заявил изданию, что "ограничение в 50 человек при таком масштабе репрессий слишком серьезное". Он выразил надежду, что правительство ФРГ скорректирует это ограничение при необходимости.
Как уточняет издание, предусмотренный прием в ФРГ активистов в рамках плана действий в поддержку оппозиции предполагает облегченные визовые требования и предоставление убежища. Кроме того, Германия выделила 21 миллион евро на поддержку гражданского общества, будет выделять стипендии белорусским студентам и ученым, оказывать психологическую помощь травмированным.
Лукашенко назвал главные условия его ухода из власти - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Вчера, 15:03
Лукашенко назвал условие ухода из власти
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Правоохранительные органы страны заявили о радикализации протестов в Белоруссии. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Евросоюз, Великобритания, США и Канада после выборов ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц и предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
 
Светлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМИД ГерманииЕвросоюзАнгела МеркельБелоруссияСоюз 90/ЗеленыеСШАУкраинаВ мире
 
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