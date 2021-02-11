https://ria.ru/20210211/ubezhische-1597125687.html

Германия планирует дать убежище белорусским оппозиционерам

Германия планирует дать убежище белорусским оппозиционерам

Германия планирует принять до 50 преследуемых белорусских оппозиционеров с членами их семей, сообщает газета Süddeutschen Zeitung со ссылкой на документ МВД... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T22:36

2021-02-11T22:36

2021-02-11T22:36

светлана тихановская

александр лукашенко

мид германии

евросоюз

ангела меркель

белоруссия

союз 90/зеленые

сша

украина

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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Германия планирует принять до 50 преследуемых белорусских оппозиционеров с членами их семей, сообщает газета Süddeutschen Zeitung со ссылкой на документ МВД ФРГ.Ранее власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Белоруссии, речь идет о предоставлении убежища и стипендий, поддержке независимых СМИ, заявила ранее в традиционном видеовыступлении 6 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель.Издание получило в распоряжение ответ МВД ФРГ на запрос депутата парламентской фракции "Союз 90/Зеленые" Мануэля Саррацина. Из него следует, что МВД договорилось с МИД ФРГ принять "до 50 преследуемых" в Белоруссии оппозиционеров. При этом, уточняет издание, это не формальная верхняя граница, каждый случай будет рассматриваться отдельно. "Прием (оппозиционеров в ФРГ) должен начаться в кратчайшие сроки", - цитирует издание документ.При этом сам Саррацин заявил изданию, что "ограничение в 50 человек при таком масштабе репрессий слишком серьезное". Он выразил надежду, что правительство ФРГ скорректирует это ограничение при необходимости.Как уточняет издание, предусмотренный прием в ФРГ активистов в рамках плана действий в поддержку оппозиции предполагает облегченные визовые требования и предоставление убежища. Кроме того, Германия выделила 21 миллион евро на поддержку гражданского общества, будет выделять стипендии белорусским студентам и ученым, оказывать психологическую помощь травмированным.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Правоохранительные органы страны заявили о радикализации протестов в Белоруссии. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Евросоюз, Великобритания, США и Канада после выборов ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц и предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20210211/lukashenko-1596991694.html

белоруссия

сша

украина

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светлана тихановская, александр лукашенко, мид германии, евросоюз, ангела меркель, белоруссия, союз 90/зеленые , сша, украина, в мире