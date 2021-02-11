https://ria.ru/20210211/trump-1596924170.html
Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
Бывший президент США Дональд Трамп - проблема для Республиканской партии, он по-прежнему "владеет" ей, сказал РИА Новости известный американский социолог Джон... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T05:52
2021-02-11T05:52
2021-02-11T05:52
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывший президент США Дональд Трамп - проблема для Республиканской партии, он по-прежнему "владеет" ей, сказал РИА Новости известный американский социолог Джон Зогби, партнер фирмы John Zogby Strategies.Он напомнил, что, согласно опросам, почти половина республиканцев считает "очень важным" сохранять лояльность Трампу, а 70% выступают против процесса по импичменту.По его словам, вполне вероятно, что Трамп сможет баллотироваться и даже выиграть номинацию республиканцев, несмотря на две попытки объявить ему импичмент."Он является фактором огромной важности в партии, и поэтому вероятно, что он будет баллотироваться вновь и, возможно, даже выиграет номинацию. Многое может измениться на протяжении последующих нескольких лет, но один факт остается фактом: он - проблема для партии в будущем. Республиканская партия не может жить ни с ним, ни без него", - подытожил Зогби.
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