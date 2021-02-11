Власти Поморья работают над проектом транспортного коридора с Финляндией
МУРМАНСК, 11 фев – РИА Новости. Власти Архангельской области совместно с партнерами из скандинавских стран работают над проектом "Северная Ось", который предполагает организацию наземного сообщения Архангельска с Вартиусом на границе с Финляндией, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.
"Решение о строительстве дороги на Онегу, которое было принято в прошлом году при поддержке президента России, не ограничится только связкой этого города с Архангельском. Мы продолжаем работать над перспективой наземной связи с Финляндией. Сейчас с коллегами по Баренцеву Евро-Арктическому региону работаем над проектом "Северная ось (Barents Link)", - сообщил Цыбульский.
Он пояснил, что российский регион играет в этом проекте ключевую роль. Основных направлений предполагается два. Прежде всего, это развитие транспортного коридора Архангельск — Онега — Костомукша — Вартиус на границе с Финляндией.
"Проект интересен и России, и Финляндии. Сейчас перед "Архангельскавтодором" стоит задача получить технико-экономическое обоснование создания этого трансграничного направления", - отметил Цыбульский.
Второе направление - строительство через Мезень дороги от Архангельска до Нарьян-Мара. В ближайшее время будет определен подрядчик. Ему предстоит проанализировать все условия и возможности для строительства дороги и составить ТЭО проекта.
"В реалистичность этой идеи мало кто верит в силу того, что о ней говорили не один год, да и, наверное, не одно десятилетие. Но всерьез, с четким обоснованием и расчётами, никто не занимался. Хотя дорога важная. Она не только свяжет Ненецкий автономный округ с "большой землей". Перспективы намного масштабнее, вплоть до вхождения еще одного региона в общий транспортный коридор, ведущий в Северную Европу", - подчеркнул губернатор.