https://ria.ru/20210211/transport-1597102596.html

Власти Поморья работают над проектом транспортного коридора с Финляндией

Власти Поморья работают над проектом транспортного коридора с Финляндией

Власти Архангельской области совместно с партнерами из скандинавских стран работают над проектом "Северная Ось", который предполагает организацию наземного... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T19:11

2021-02-11T19:11

2021-02-11T19:11

архангельская область

александр цыбульский

нарьян-мар

архангельск

финляндия

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МУРМАНСК, 11 фев – РИА Новости. Власти Архангельской области совместно с партнерами из скандинавских стран работают над проектом "Северная Ось", который предполагает организацию наземного сообщения Архангельска с Вартиусом на границе с Финляндией, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.Он пояснил, что российский регион играет в этом проекте ключевую роль. Основных направлений предполагается два. Прежде всего, это развитие транспортного коридора Архангельск — Онега — Костомукша — Вартиус на границе с Финляндией.Второе направление - строительство через Мезень дороги от Архангельска до Нарьян-Мара. В ближайшее время будет определен подрядчик. Ему предстоит проанализировать все условия и возможности для строительства дороги и составить ТЭО проекта.

https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593223472.html

нарьян-мар

архангельск

финляндия

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александр цыбульский, нарьян-мар, архангельск, финляндия