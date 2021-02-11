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Экс-полицейскую призвали "покаяться" за видео в TikTok
Экс-полицейскую призвали "покаяться" за видео в TikTok
Правозащитник Леонид Сунгоркин жестко раскритиковал майора полиции из Хабаровска, которую накануне уволили из-за опубликованного в TikTok видеоролика с... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:38
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россия
tiktok
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
хабаровск
происшествия
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Правозащитник Леонид Сунгоркин жестко раскритиковал майора полиции из Хабаровска, которую накануне уволили из-за опубликованного в TikTok видеоролика с "гримасами"."Надо извиняться &lt;…&gt;. Все-таки человек имеет право на исправление, и лучшее, что он может сделать, — публично покаяться, раскаяться в содеянном", — заявил он в беседе с телеканалом "360".Он назвал видео шокирующим и напомнил полицейским об ответственности перед россиянами."Мы хотели бы видеть другую полицию, которая нас оберегает от преступников &lt;…&gt;. Товарищ майор должна была думать головой", — заключил он.Ранее начальник отдела информации и общественных связей краевого управления МВД Ирина Щеголева сообщила РИА Новости об увольнении майора полиции за размещенный в TikTok ролик. По словам собеседницы агентства, видео порочит честь сотрудника органов внутренних дел. В отношении женщины провели служебную проверку, по результатам которой ее уволили.
https://ria.ru/20210210/krasa-1596837483.html
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россия, tiktok, министерство внутренних дел рф (мвд россии), хабаровск, происшествия

Экс-полицейскую призвали "покаяться" за видео в TikTok

18:38 11.02.2021 (обновлено: 19:22 11.02.2021)
 
© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Радио Sputnik Сергей Тучин
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Правозащитник Леонид Сунгоркин жестко раскритиковал майора полиции из Хабаровска, которую накануне уволили из-за опубликованного в TikTok видеоролика с "гримасами".
"Надо извиняться <…>. Все-таки человек имеет право на исправление, и лучшее, что он может сделать, — публично покаяться, раскаяться в содеянном", — заявил он в беседе с телеканалом "360".
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Он назвал видео шокирующим и напомнил полицейским об ответственности перед россиянами.
"Мы хотели бы видеть другую полицию, которая нас оберегает от преступников <…>. Товарищ майор должна была думать головой", — заключил он.
Ранее начальник отдела информации и общественных связей краевого управления МВД Ирина Щеголева сообщила РИА Новости об увольнении майора полиции за размещенный в TikTok ролик. По словам собеседницы агентства, видео порочит честь сотрудника органов внутренних дел. В отношении женщины провели служебную проверку, по результатам которой ее уволили.
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РоссияTikTokМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ХабаровскПроисшествия
 
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