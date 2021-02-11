https://ria.ru/20210211/tiktok-1597098454.html

Экс-полицейскую призвали "покаяться" за видео в TikTok

Экс-полицейскую призвали "покаяться" за видео в TikTok

Правозащитник Леонид Сунгоркин жестко раскритиковал майора полиции из Хабаровска, которую накануне уволили из-за опубликованного в TikTok видеоролика с... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T18:38

2021-02-11T18:38

2021-02-11T19:22

россия

tiktok

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

хабаровск

происшествия

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Правозащитник Леонид Сунгоркин жестко раскритиковал майора полиции из Хабаровска, которую накануне уволили из-за опубликованного в TikTok видеоролика с "гримасами"."Надо извиняться <…>. Все-таки человек имеет право на исправление, и лучшее, что он может сделать, — публично покаяться, раскаяться в содеянном", — заявил он в беседе с телеканалом "360".Он назвал видео шокирующим и напомнил полицейским об ответственности перед россиянами."Мы хотели бы видеть другую полицию, которая нас оберегает от преступников <…>. Товарищ майор должна была думать головой", — заключил он.Ранее начальник отдела информации и общественных связей краевого управления МВД Ирина Щеголева сообщила РИА Новости об увольнении майора полиции за размещенный в TikTok ролик. По словам собеседницы агентства, видео порочит честь сотрудника органов внутренних дел. В отношении женщины провели служебную проверку, по результатам которой ее уволили.

https://ria.ru/20210210/krasa-1596837483.html

https://ria.ru/20210203/tiktok-1595795112.html

россия

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, tiktok, министерство внутренних дел рф (мвд россии), хабаровск, происшествия