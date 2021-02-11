Экс-полицейскую призвали "покаяться" за видео в TikTok
18:38 11.02.2021 (обновлено: 19:22 11.02.2021)
© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok на экране смартфона
© Радио Sputnik Сергей Тучин
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Правозащитник Леонид Сунгоркин жестко раскритиковал майора полиции из Хабаровска, которую накануне уволили из-за опубликованного в TikTok видеоролика с "гримасами".
"Надо извиняться <…>. Все-таки человек имеет право на исправление, и лучшее, что он может сделать, — публично покаяться, раскаяться в содеянном", — заявил он в беседе с телеканалом "360".
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Он назвал видео шокирующим и напомнил полицейским об ответственности перед россиянами.
"Мы хотели бы видеть другую полицию, которая нас оберегает от преступников <…>. Товарищ майор должна была думать головой", — заключил он.
Ранее начальник отдела информации и общественных связей краевого управления МВД Ирина Щеголева сообщила РИА Новости об увольнении майора полиции за размещенный в TikTok ролик. По словам собеседницы агентства, видео порочит честь сотрудника органов внутренних дел. В отношении женщины провели служебную проверку, по результатам которой ее уволили.
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