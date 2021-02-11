https://ria.ru/20210211/tekhnika-1596967572.html

В Подмосковье мобилизовано рекордное число техники на период снегопадов

В Подмосковье мобилизовано рекордное число техники на период снегопадов

В Подмосковье мобилизовано рекордное число техники - более 6,2 тысячи единиц - на период снегопадов, сообщили в пресс-службе регионального министерства... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:43

2021-02-11T12:43

2021-02-11T12:43

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Подмосковье мобилизовано рекордное число техники - более 6,2 тысячи единиц - на период снегопадов, сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры."Сегодня в Московской области ожидается обильный снегопад, который по прогнозам продлится до 14 февраля. Дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме — мобилизовано рекордное число ресурсов с начала зимы. Более 6,2 тысячи единиц техники будет задействовано в устранении последствий снегопада на дорожной сети, во дворах и на общественных пространствах, а также свыше 25 тысяч рабочих и дворников", - говорится в пресс-релизе.В приоритетном порядке, по информации пресс-службы, работы проводятся на вылетных магистралях, подъездных дорогах к объектам социальной инфраструктуры, маршрутах общественного транспорта, а также дорогах, которые обеспечивают передвижение экстренных служб. После окончания снегопада дороги приводятся в нормативное состояние в соответствии с регламентными сроками, спустя 5 часов на высокоинтенсивных и после 12 часов на низкоинтенсивных дорогах после завершения снегопада.Коммунальные службы Подмосковья, как уточнили в пресс-службе, также работают в усиленном режиме. Для уборки дворов и общественных пространств мобилизовано более 20 тысяч дворников и 3,1 тысячи единиц спецтехники.В Подмосковье помимо обильного снегопада ожидается метель, усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду. На дорогах гололедица и снежные заносы. Погодно-дорожные условия постоянно контролируются для оперативного обеспечения комфортного и безопасного проезда транспорта и пешеходного движения. В регионе на период снегопадов работает штаб, в рамках которого ведётся межведомственное взаимодействие между дорожными, коммунальными, экстренными службами."Рекомендуем автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным. Но если вы всё же приняли решение поехать на личном автомобиле, то, пожалуйста, не торопитесь — первые несколько километров стоит ехать медленно (порядка 40 км/ч). Помните, что движение на больших скоростях не даст оперативно среагировать на поворотах: автомобиль может занести, а это может привести к аварии и её тяжёлым последствиям. Будьте максимально внимательны как в черте населённых пунктов, так и за их пределами", - уточнили в пресс-службе.Также призываем пешеходов быть осторожными на ж/д путях и дорожной инфраструктуре. Не переходите проезжую часть и ж/д пути не по специализированным переходам, на переходах убедитесь, что для вас горит разрешающий сигнал светофора, и отсутствует приближающийся транспорт, носите световозвращатели.

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/snegopad-1596825163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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