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Стюардессы рассказали, на каких пассажиров они обращают внимание
Стюардессы рассказали, на каких пассажиров они обращают внимание
Стюардессы рассказали, на каких пассажиров они всегда обращают внимание во время посадки на самолет, сообщает Express. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T00:22
2021-02-11T00:23
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Стюардессы рассказали, на каких пассажиров они всегда обращают внимание во время посадки на самолет, сообщает Express. Обеспечение безопасности на борту – это задача в том числе и бортпроводников. "Если турист кажется пьяным, мы постараемся не пустить его в самолет, – написала на американском сайте обмена контентом Дженис Бриджер, которая работала стюардессой в течение 27 лет. – Вероятность будущих проблем от такого путешественника слишком велика".Также бортпроводники относятся и к пассажирам с явными симптомами инфекционных заболеваний.Они также пытаются вычислить потенциальных террористов — всегда обращают внимание на туристов, у которых нет сумок или на которых странная одежда."Я начинаю беспокоится, когда на борт заходит человек в зимнем пальто, а на улице лето", – добавила Салли Энн Маклаган, стюардесса американской авиакомпании.Также бортпроводники вычисляют пассажиров, которые могут помочь во время полета."Если я видела кого-то сильного и физически здорового, я запоминала лицо и место, где он или она сидит", – сказала Бриджер.
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туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, новости - туризм

Стюардессы рассказали, на каких пассажиров они обращают внимание

00:22 11.02.2021 (обновлено: 00:23 11.02.2021)
 
© Фото : pixabay/lukasbieriСтюардесса
Стюардесса - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : pixabay/lukasbieri
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Стюардессы рассказали, на каких пассажиров они всегда обращают внимание во время посадки на самолет, сообщает Express.
Обеспечение безопасности на борту – это задача в том числе и бортпроводников.
"Если турист кажется пьяным, мы постараемся не пустить его в самолет, – написала на американском сайте обмена контентом Дженис Бриджер, которая работала стюардессой в течение 27 лет. – Вероятность будущих проблем от такого путешественника слишком велика".
Также бортпроводники относятся и к пассажирам с явными симптомами инфекционных заболеваний.
Они также пытаются вычислить потенциальных террористов — всегда обращают внимание на туристов, у которых нет сумок или на которых странная одежда.
"Я начинаю беспокоится, когда на борт заходит человек в зимнем пальто, а на улице лето", – добавила Салли Энн Маклаган, стюардесса американской авиакомпании.
Также бортпроводники вычисляют пассажиров, которые могут помочь во время полета.
"Если я видела кого-то сильного и физически здорового, я запоминала лицо и место, где он или она сидит", – сказала Бриджер.
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