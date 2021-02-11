https://ria.ru/20210211/stroitelstvo-1597109054.html

В Подмосковье начали строительство Северного обхода Лобни

В Подмосковье начали строительство Северного обхода Лобни

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт строительству Северного обхода Лобни, который выведет транзитный транспортный поток из города, обеспечит РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T19:36

2021-02-11T19:36

2021-02-11T19:36

новости подмосковья

лобня

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597108711_0:221:2126:1417_1920x0_80_0_0_ad95b37dac41ed59b3a84e200b9a8c1e.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт строительству Северного обхода Лобни, который выведет транзитный транспортный поток из города, обеспечит проезд между Рогачевским и Дмитровским шоссе и сократит время в пути до аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба правительства области.Строительство ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Как отмечается в сообщении, на первом этапе будет построен путепровод через Савеловское направление МЖД (МЦД-1), а также участки дорог, которые соединят путепровод с Дмитровским шоссе и с микрорайоном Луговой с возможностью выезда на Рогачевское шоссе. Новая дорога с путепроводом избавит от многочасовых пробок, которые увеличились после запуска МЦД-1 "Одинцово-Лобня". Завершить строительство первого этапа с путепроводом и запустить движение планируется в 2022 году. На следующих этапах предусмотрено строительство развязки на Рогачевском и Дмитровском шоссе с устройством переходно-скоростных полос, обустройство съезда эстакадного типа в направлении аэропорта Шереметьево и увеличение числа полос движения по Северному обходу Лобни до шести. Перспективная пропускная способность автодороги - более 120 тысяч автомобилей в сутки. Заключительный этап строительства запланирован на 2025 год.Кроме того, для улучшения транспортной доступности Лобни и сокращения времени в пути до Шереметьево ведется реконструкция кольцевого пересечения в районе терминала "В", а также реконструкция Лобненского шоссе. Реконструкция участка синхронизирована со строительством новой линии аэроэкспресса к терминалу "В", которое ведет ОАО "РЖД". Работы планируется завершить в конце 2021 года.Реконструкция Лобненского шоссе ведется с декабря 2019 года и завершится в 2022 году. Общая протяженность участка реконструкции составляет 6 километров с числом полос движения от 2-х до шести.

https://realty.ria.ru/20200828/lobnya-1576410452.html

лобня

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лобня, московская область (подмосковье), общество