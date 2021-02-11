Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210211/stroitelstvo-1597109054.html
В Подмосковье начали строительство Северного обхода Лобни
В Подмосковье начали строительство Северного обхода Лобни
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт строительству Северного обхода Лобни, который выведет транзитный транспортный поток из города, обеспечит РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T19:36
2021-02-11T19:36
новости подмосковья
лобня
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597108711_0:221:2126:1417_1920x0_80_0_0_ad95b37dac41ed59b3a84e200b9a8c1e.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт строительству Северного обхода Лобни, который выведет транзитный транспортный поток из города, обеспечит проезд между Рогачевским и Дмитровским шоссе и сократит время в пути до аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба правительства области.Строительство ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Как отмечается в сообщении, на первом этапе будет построен путепровод через Савеловское направление МЖД (МЦД-1), а также участки дорог, которые соединят путепровод с Дмитровским шоссе и с микрорайоном Луговой с возможностью выезда на Рогачевское шоссе. Новая дорога с путепроводом избавит от многочасовых пробок, которые увеличились после запуска МЦД-1 "Одинцово-Лобня". Завершить строительство первого этапа с путепроводом и запустить движение планируется в 2022 году. На следующих этапах предусмотрено строительство развязки на Рогачевском и Дмитровском шоссе с устройством переходно-скоростных полос, обустройство съезда эстакадного типа в направлении аэропорта Шереметьево и увеличение числа полос движения по Северному обходу Лобни до шести. Перспективная пропускная способность автодороги - более 120 тысяч автомобилей в сутки. Заключительный этап строительства запланирован на 2025 год.Кроме того, для улучшения транспортной доступности Лобни и сокращения времени в пути до Шереметьево ведется реконструкция кольцевого пересечения в районе терминала "В", а также реконструкция Лобненского шоссе. Реконструкция участка синхронизирована со строительством новой линии аэроэкспресса к терминалу "В", которое ведет ОАО "РЖД". Работы планируется завершить в конце 2021 года.Реконструкция Лобненского шоссе ведется с декабря 2019 года и завершится в 2022 году. Общая протяженность участка реконструкции составляет 6 километров с числом полос движения от 2-х до шести.
https://realty.ria.ru/20200828/lobnya-1576410452.html
лобня
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597108711_0:0:1889:1417_1920x0_80_0_0_ca902b8b63018a6caea2988182e66670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лобня, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье начали строительство Северного обхода Лобни

19:36 11.02.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиВ Подмосковье начали строительство Северного обхода Лобни
В Подмосковье начали строительство Северного обхода Лобни - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт строительству Северного обхода Лобни, который выведет транзитный транспортный поток из города, обеспечит проезд между Рогачевским и Дмитровским шоссе и сократит время в пути до аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба правительства области.
Строительство ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
"У нас в Подмосковье задача - строить досрочно. Рассчитываем на вас, потому что дорога очень важная. В рамках президентского проекта мы строим много путепроводов. Лобня у нас оказалась в плену из-за железнодорожного сообщения, а количество жителей области постоянно растет" - сказал Воробьев.
Как отмечается в сообщении, на первом этапе будет построен путепровод через Савеловское направление МЖД (МЦД-1), а также участки дорог, которые соединят путепровод с Дмитровским шоссе и с микрорайоном Луговой с возможностью выезда на Рогачевское шоссе. Новая дорога с путепроводом избавит от многочасовых пробок, которые увеличились после запуска МЦД-1 "Одинцово-Лобня". Завершить строительство первого этапа с путепроводом и запустить движение планируется в 2022 году.
На следующих этапах предусмотрено строительство развязки на Рогачевском и Дмитровском шоссе с устройством переходно-скоростных полос, обустройство съезда эстакадного типа в направлении аэропорта Шереметьево и увеличение числа полос движения по Северному обходу Лобни до шести. Перспективная пропускная способность автодороги - более 120 тысяч автомобилей в сутки. Заключительный этап строительства запланирован на 2025 год.
Кроме того, для улучшения транспортной доступности Лобни и сокращения времени в пути до Шереметьево ведется реконструкция кольцевого пересечения в районе терминала "В", а также реконструкция Лобненского шоссе. Реконструкция участка синхронизирована со строительством новой линии аэроэкспресса к терминалу "В", которое ведет ОАО "РЖД". Работы планируется завершить в конце 2021 года.
Реконструкция Лобненского шоссе ведется с декабря 2019 года и завершится в 2022 году. Общая протяженность участка реконструкции составляет 6 километров с числом полос движения от 2-х до шести.
Строительство трассы - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа 2020, 09:26Новости Подмосковья
Власти Подмосковья ищут подрядчика на строительство I этапа обхода Лобни
 
Новости ПодмосковьяЛобняМосковская область (Подмосковье)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Лента новостейМолния