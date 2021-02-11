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В Подмосковье начали строительство Северного обхода Лобни
В Подмосковье начали строительство Северного обхода Лобни
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт строительству Северного обхода Лобни, который выведет транзитный транспортный поток из города, обеспечит РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T19:36
2021-02-11T19:36
2021-02-11T19:36
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт строительству Северного обхода Лобни, который выведет транзитный транспортный поток из города, обеспечит проезд между Рогачевским и Дмитровским шоссе и сократит время в пути до аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба правительства области.Строительство ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Как отмечается в сообщении, на первом этапе будет построен путепровод через Савеловское направление МЖД (МЦД-1), а также участки дорог, которые соединят путепровод с Дмитровским шоссе и с микрорайоном Луговой с возможностью выезда на Рогачевское шоссе. Новая дорога с путепроводом избавит от многочасовых пробок, которые увеличились после запуска МЦД-1 "Одинцово-Лобня". Завершить строительство первого этапа с путепроводом и запустить движение планируется в 2022 году. На следующих этапах предусмотрено строительство развязки на Рогачевском и Дмитровском шоссе с устройством переходно-скоростных полос, обустройство съезда эстакадного типа в направлении аэропорта Шереметьево и увеличение числа полос движения по Северному обходу Лобни до шести. Перспективная пропускная способность автодороги - более 120 тысяч автомобилей в сутки. Заключительный этап строительства запланирован на 2025 год.Кроме того, для улучшения транспортной доступности Лобни и сокращения времени в пути до Шереметьево ведется реконструкция кольцевого пересечения в районе терминала "В", а также реконструкция Лобненского шоссе. Реконструкция участка синхронизирована со строительством новой линии аэроэкспресса к терминалу "В", которое ведет ОАО "РЖД". Работы планируется завершить в конце 2021 года.Реконструкция Лобненского шоссе ведется с декабря 2019 года и завершится в 2022 году. Общая протяженность участка реконструкции составляет 6 километров с числом полос движения от 2-х до шести.
https://realty.ria.ru/20200828/lobnya-1576410452.html
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лобня, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв
дал старт строительству Северного обхода Лобни
, который выведет транзитный транспортный поток из города, обеспечит проезд между Рогачевским и Дмитровским шоссе и сократит время в пути до аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба правительства области.
Строительство ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
"У нас в Подмосковье задача - строить досрочно. Рассчитываем на вас, потому что дорога очень важная. В рамках президентского проекта мы строим много путепроводов. Лобня у нас оказалась в плену из-за железнодорожного сообщения, а количество жителей области постоянно растет" - сказал Воробьев.
Как отмечается в сообщении, на первом этапе будет построен путепровод через Савеловское направление МЖД (МЦД-1), а также участки дорог, которые соединят путепровод с Дмитровским шоссе и с микрорайоном Луговой с возможностью выезда на Рогачевское шоссе. Новая дорога с путепроводом избавит от многочасовых пробок, которые увеличились после запуска МЦД-1 "Одинцово-Лобня". Завершить строительство первого этапа с путепроводом и запустить движение планируется в 2022 году.
На следующих этапах предусмотрено строительство развязки на Рогачевском и Дмитровском шоссе с устройством переходно-скоростных полос, обустройство съезда эстакадного типа в направлении аэропорта Шереметьево и увеличение числа полос движения по Северному обходу Лобни до шести. Перспективная пропускная способность автодороги - более 120 тысяч автомобилей в сутки. Заключительный этап строительства запланирован на 2025 год.
Кроме того, для улучшения транспортной доступности Лобни и сокращения времени в пути до Шереметьево ведется реконструкция кольцевого пересечения в районе терминала "В", а также реконструкция Лобненского шоссе. Реконструкция участка синхронизирована со строительством новой линии аэроэкспресса к терминалу "В", которое ведет ОАО "РЖД
". Работы планируется завершить в конце 2021 года.
Реконструкция Лобненского шоссе ведется с декабря 2019 года и завершится в 2022 году. Общая протяженность участка реконструкции составляет 6 километров с числом полос движения от 2-х до шести.