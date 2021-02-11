https://ria.ru/20210211/sputnikv-1596932692.html

Постпред при ЕС рассказал, как менялось отношение к вакцине "Спутник V"

Постпред при ЕС рассказал, как менялось отношение к вакцине "Спутник V"

Отношение к российской вакцине против коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе за последнее время менялось от подозрительного и даже враждебного к почти... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T09:14

2021-02-11T09:14

2021-02-11T09:14

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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владимир чижов

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европа

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Отношение к российской вакцине против коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе за последнее время менялось от подозрительного и даже враждебного к почти восторженному, сказал журналистам в Брюсселе постпред России при ЕС Владимир Чижов."Мы с интересом наблюдали за тем, как менялось отношение здесь, в Евросоюзе, к российскому препарату, который в течение нескольких месяцев, то есть практически с момента его появления, воспринимался с нескрываемым подозрением, если не сказать враждебностью. И все это теперь сменилось формулировками, что "Спутник V" – крупнейшее научное достижение России чуть ли не со времен запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году", - пояснил он.Высокопоставленный российский дипломат видит в такой перемене позиции не просто "прозрение", а осознание того, что западные вакцины не гарантируют успех. "Наверное, за этим стоит не просто прозрение в отношении достоинств нашей вакцины. Пришло осознание, что альтернативные варианты, а именно вакцины западных стран, на поставки которых Еврокомиссия заключила полдюжины контрактов и заплатила авансом 2 миллиарда 700 млн евро, не получив до сих пор адекватного объема поставок в ответ, не гарантируют успех", - подчеркнул Чижов.По его мнению, это подтверждает российскую позицию, что "в условиях пандемии надо не соперничеством заниматься, не гонку вакцин устраивать, а налаживать широкое международное сотрудничество с целью преодоления пандемии, вести совместную неполитизированную и неидеологизированную борьбу с нашим общим врагом, каковым является этот коронавирус".Отвечая на вопрос о том, когда Евросоюз одобрит российскую вакцину, постпред России при ЕС отметил, что сроки назвать сейчас не может никто, но "процесс пошел". "Насколько мне известно, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением нашей вакцины на внешние рынки, находится в контакте с упомянутым агентством (Европейское агентство лекарственных средств, ЕМА) и ведет дело к регистрации "Спутник V" в Евросоюзе. Сколько времени займет эта регистрация, на данный момент, видимо, не сможет предсказать никто, но процесс, как любили говорить в нашей стране, пошел. Думаю, в том, чтобы он был доведен до конца, заинтересованы все стороны", - заключил Чижов.Разработчик российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в настоящее время ведет переговоры с европейским лекарственным регулятором ЕМА для регистрации вакцины на рынке Евросоюза (получения регистрационного удостоверения).Ранее в агентстве сообщили РИА Новости, что разработчик получил необходимые научные консультации и может подготовить заявку для рассмотрения получения регистрационного удостоверения. Позднее в РФПИ заявили, что заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" подали в ЕС еще 29 января и имеют подтверждение, что заявка была принята. В аккаунте "Спутник V" в Twitter опубликована выписка о подаче заявки на регистрацию вакцины в ЕС. Тем не менее в ЕМА отметили, что по состоянию на среду, 10 февраля, агентство "не получило заявку для проведения процедуры постепенной экспертизы (rolling revew) или выдачи регистрационного удостоверения (marketing autorisation) на вакцину "Спутник V", разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи".В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС. Евросоюз еще до появления первых одобренных вакцин против коронавируса принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, но в ближайшее время ожидается подача заявки от J&J.Таким образом, страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к концу лета в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.Венгрия недавно одобрила к применению в стране российскую вакцину "Спутник V" и заключила с ее производителем договор на поставку препарата. Все больше интереса к российской вакцине проявляют и в других странах Евросоюза.Ранее официальный представитель Европейской комиссии заявил, что ЕС уже имеет достаточный портфель заказов вакцин против COVID-19, который позволяет вакцинировать все население союза. В то же время, по его словам, Брюссель не закрывает двери и для новых производителей вакцин.

https://ria.ru/20210119/vaktsiny-1593634758.html

https://ria.ru/20201118/vaktsina-1585026410.html

https://ria.ru/20210210/zapad-1596702936.html

https://ria.ru/20210129/vaktsina-1594983443.html

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